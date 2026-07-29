Andalucía 'estrena' su consejería de IA con un impulso al sector de la defensa en Córdoba

Las claves

Las claves Generado con IA Andalucía ha creado una consejería de inteligencia artificial y desarrollo digital, liderada por José Antonio Nieto. La aplicación de la IA en Córdoba se enfocará en los sectores de defensa y logística para atraer inversiones y empleo cualificado. El nuevo departamento afronta tres retos principales: reducir burocracia, crear un ecosistema digital y anticipar las necesidades del ciudadano. El sector tecnológico andaluz representa casi el 18% del PIB regional, reflejando el impacto positivo de las iniciativas de innovación y emprendimiento.

La nueva legislatura de la Junta de Andalucía ha traído una importante novedad en lo tecnológico, la creación de una consejería de inteligencia artificial y desarrollo digital. Su nuevo consejero, José Antonio Nieto, en sus primeros días en el cargo, no ha dudado en ir avanzando cuáles serán las bases de su gestión.

Una de sus primeras apariciones ha sido en Córdoba y allí ha situado a la provincia como un potente polo tecnológico en torno a la tecnología y al sector de la defensa.

El consejero ha anunciado que la aplicación de la IA en la provincia de Córdoba se centrará fundamentalmente en defensa y logística para "hacer más atractiva la provincia a estos sectores" e impulsar su desarrollo.

En su visita a El Patio en Córdoba, una de las cuatro aceleradoras de la iniciativa Andalucía Open Future en colaboración con Telefónica, el consejero ha desgranado los tres retos que afronta la nueva consejería: "Diluir la burocracia en IA, crear un ecosistema digital y lograr una administración proactiva que se anticipe al ciudadano".

En su visita, en la que estuvo acompañado por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, Nieto reafirmó el compromiso del gobierno andaluz con la creación de un ecosistema digital que sitúe a Andalucía entre los territorios líderes en desarrollo tecnológico e inteligencia artificial.

El consejero ha mantenido un encuentro con responsables del centro, empresas emergentes y emprendedores para conocer de primera mano los proyectos que se están desarrollando y analizar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para la transformación económica y social de Andalucía.

Así, ha recordado que la creación de la nueva consejería responde a una estrategia iniciada en 2021 con la integración de todos los sistemas y profesionales TIC de la Junta de Andalucía en la Agencia Digital de Andalucía (ADA), una decisión que ha permitido "alcanzar la madurez necesaria para dar un paso más y convertir la transformación digital en una política estratégica de gobierno".

"La inteligencia artificial ya no es únicamente una herramienta tecnológica; es un elemento clave para modernizar la administración, mejorar la calidad de los servicios públicos y generar nuevas oportunidades de crecimiento económico y empleo", ha señalado.

En ese sentido, ha puesto en valor el potencial de Córdoba para convertirse en uno de los grandes polos tecnológicos de Andalucía, especialmente en ámbitos como la defensa, la logística y las tecnologías avanzadas aplicadas a estos sectores. En este sentido, ha señalado que la implantación de la inteligencia artificial permitirá mejorar la competitividad de las empresas, atraer inversiones y generar empleo cualificado.

El consejero ha explicado que la acción de la nueva consejería se articula en torno a tres grandes retos. El primero consiste en consolidar un potente ecosistema tecnológico capaz de atraer talento, generar oportunidades y favorecer la creación de empresas innovadoras. En este sentido, ha destacado el papel que desempeñan espacios como El Patio para convertir las ideas de los emprendedores en proyectos empresariales viables.

"Queremos que cualquier persona que quiera emprender en el ámbito tecnológico encuentre en Andalucía el apoyo necesario para desarrollar su proyecto. Nuestro objetivo es que el talento no se marche, sino que venga a Andalucía porque aquí encuentra las mejores oportunidades para crecer", ha afirmado.

El segundo objetivo es aprovechar la inteligencia artificial para transformar la administración pública, reduciendo la burocracia, simplificando procedimientos y ofreciendo una atención más cercana, ágil y eficaz a la ciudadanía. "Queremos que la burocracia se diluya en la IA", ha afirmado.

Por último, Nieto ha explicado que la Junta trabaja para evolucionar hacia una administración "proactiva", capaz de anticiparse a las necesidades de las personas y ofrecer soluciones antes incluso de que tengan que solicitarlas.

Todo ello, pasa por incorporar la inteligencia artificial de forma transversal a toda la acción del gobierno andaluz para mejorar la competitividad de la comunidad y reforzar sectores estratégicos.

Durante su intervención, el consejero ha insistido en que el liderazgo tecnológico solo será posible mediante "una estrecha colaboración entre administraciones públicas, empresas, universidades y centros de conocimiento". "La transformación digital y la inteligencia artificial solo pueden desarrollarse plenamente desde la colaboración público-privada. Andalucía cuenta con empresas de referencia y con un tejido innovador cada vez más sólido que debemos seguir fortaleciendo", ha indicado.

Impacto en el PIB

Asimismo, ha recordado que el sector tecnológico andaluz mantiene una evolución muy positiva -ya supone casi el 18% del PIB andaluz casi cinco puntos más que hace una década- y que el objetivo del Gobierno autonómico es continuar impulsando su crecimiento para consolidar una nueva economía basada en el conocimiento, la innovación y el desarrollo digital.

Finalmente, el consejero ha puesto en valor el trabajo que desarrollan los startups, "porque detrás de cada proyecto empresarial hay personas que convierten una idea en riqueza, innovación y empleo", y ha reiterado el compromiso de la Junta de Andalucía para seguir creando las condiciones que permitan que ese talento pueda desarrollarse sin necesidad de abandonar la comunidad.

"La ambición del gobierno andaluz es clara: que Andalucía sea un referente nacional en inteligencia artificial, desarrollo digital y emprendimiento tecnológico, y espacios como El Patio son aliados fundamentales para conseguirlo", ha concluido.

Por su parte, el alcalde ha destacado el trabajo que se viene realizando en El Patio y que permite que "estén saliendo proyectos empresariales reales". "Es una apuesta que vamos a seguir renovando y quiero agradecer a la Junta y a Telefónica que quieren apostar por Córdoba y por un talento joven que encuentra aquí una oportunidad de desarrollo", ha añadido.

En el caso de El Patio, de las 91 startups que han participado en el programa, 57 han culminado con éxito su proceso de aceleración, alcanzando una tasa de éxito del 63%. Este impacto se traduce en resultados económicos tangibles: 26 de estas empresas han logrado facturar y 7 han conseguido captar inversión. El ecosistema cordobés mantiene su dinamismo con la aceleración activa de 14 proyectos: 9 procedentes de la segunda convocatoria de 2025 y 5 nuevos proyectos incorporados en mayo de 2026.