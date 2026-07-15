Andalucía también se rinde a la evidencia y crea una consejería de IA y desarrollo digital

Las claves

Las claves Generado con IA Andalucía crea por primera vez una consejería dedicada a Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, liderada por José Antonio Nieto. Esta nueva consejería gestionará políticas de IA, tecnologías de la información, telecomunicaciones, ciberseguridad y emprendimiento digital en la comunidad. La Agencia Digital de Andalucía (ADA) pasa a depender de la nueva consejería, manteniendo sus políticas estratégicas en servicios públicos como educación y sanidad. El gobierno andaluz refuerza su apuesta por la innovación manteniendo una consejería específica de Universidad, Industria, Innovación y, ahora, Energía.

O mucho cambian las cosas o, el próximo año, cuando se conformen la mayoría de gobiernos autonómicos, muchos de ellos van a incluir algún departamento dedicado exclusivamente a la inteligencia artificial.

No es una predicción aleatoria, sino fundada en las decisiones que han tomado dos de los tres nuevos ejecutivos regionales derivados de las elecciones que este año se han celebrado en Aragón, Castilla y León y Andalucía.

Salvo en el caso aragonés, los otros dos presidentes reelegidos, Alfonso Fernández Mañueco y Juanma Moreno, respectivamente, han decidido reconfigurar sus organigramas de gestión para dar mayor rango a la inteligencia artificial.

En Castilla y León, la inteligencia artificial ha entrado de lleno en el consejo de gobierno al pasar a formar parte de la consejería de Movilidad y Transformación Digital que ahora añade el apellido de la IA. Cristina Sanchidrián será la consejera responsable de pilotar todo lo que tenga que ver con esta tecnología, clave en la nueva economía.

Siguiendo el ejemplo castellano y leonés o, tal vez quizá estuviera decidido incluso antes, Juanma Moreno ha estrenado su nueva presidencia en Andalucía con varios cambios en su equipo de gobierno.

Uno de los que más ha llamado la atención ha sido la inclusión –por primera vez en la historia del ejecutivo andaluz- de un departamento exclusivamente tecnológico. Se llamará consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública. La dirigirá José Antonio Nieto.

Conviene destacar que el gobierno andaluz no se esconde. Va a ser el único ejecutivo autonómico cuya expresión 'inteligencia artificial' encabeza el nombre de una consejería. Es decir, esta tecnología es la protagonista absoluta de esta área de gestión.

En cuanto al titular de esta cartera, José Antonio Nieto, conviene decir que viene de desempeñar el cargo de consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública desde julio de 2022. No se le conocen responsabilidades de gestión a nivel tecnológico.

Pero ese pequeño 'pero' tiene una solución. Y es que la Agencia Digital de Andalucía (ADA), que hasta ahora dependía de la consejería de Presidencia, pasará ahora a manos de la nueva consejería de IA y Desarrollo Digital.

Desde este departamento, aunque no es oficial aún que el director gerente siga siendo Raúl Jiménez, se mantendrán las políticas estratégicas que han llevado a la región a revolucionar la gestión de todos los servicios públicos y de ámbitos como la educación, la sanidad, la administración pública o la justicia, por citar solo algunos ejemplos.

Con todo, es momento de echar un vistazo a los ejes fundacionales con los que nace esta nueva consejería. Al menos las que tienen que ver con la IA y el desarrollo digital.

Según fuentes del gobierno autonómico, entre las funciones de este nuevo departamento están las de la gestión de políticas y estrategias autonómicas de inteligencia artificial, tecnologías de la información, telecomunicaciones, interoperabilidad, ciberseguridad, desarrollo tecnológico y estrategia, economía y emprendimiento digital, sin perjuicio de las competencias que correspondan en esta materia a otras consejerías.

Y es que conviene recordar que la tecnología es una herramienta muy transversal a cualquier proyecto de gestión o servicio público, de ahí que, como decíamos, la ADA esté siendo el instrumento perfecto para capitalizar estas políticas.

La innovación, en otra consejería

No contento con la disrupción que supone la creación de esta consejería de IA y desarrollo digital, Juanma Moreno ha decidido mantener también en otra consejería otro apellido necesario en esta nueva economía, el de innovación.

Así, el equipo de gobierno mantendrá su arraigada consejería de Universidad, Industria e Innovación a la que, como novedad, de cara a estos próximos cuatro años se añaden las políticas sobre energía, con Jorge Paradela al frente.

El caso es que, en resumen, todo hace indicar que cada vez más las autonomías están más comprometidas con la transformación digital y, más concretamente, con la inteligencia artificial, a la hora de incluirlas en departamentos de gestión propios.

La primera pista de que esta tendencia se iba a producir se ha venido dando en algunos gobiernos autonómicos con la inclusión en los diferentes organigramas de direcciones generales específicas para gestionar las políticas y estrategias en torno a esta tecnología.

En otros casos, ha sido evidente el compromiso político con la creación de agencias de IA incluidas dentro de algún departamento de gobierno o con el desarrollo de normativas u hojas de ruta para garantizar su aplicación correcta en la administración, en empresas, etc.

Será el próximo año, cuando la mayoría de autonomías conformen sus nuevos gobiernos el momento de ver hasta qué punto lo que hoy parece que va a ser algo irrenunciable se convierte en una afirmación contundente: la IA ya es materia de gestión propia en las comunidades autónomas.