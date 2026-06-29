Andalucía suma potencial en economía azul, astrofísica o 'biotech' con casi 700 investigadores

Las claves

Las claves Generado con IA Andalucía ha potenciado la investigación en economía azul, astrofísica, biodiversidad y biotecnología aplicada a la salud con casi 700 investigadores involucrados. La inversión total en estos planes alcanza los 25,4 millones de euros, combinando fondos europeos y financiación autonómica. El Plan de Ciencias Marinas destaca por proyectos como el buque oceanográfico Ucadiz y el laboratorio natural Salina 'La Esperanza', con la participación de 13 organismos andaluces. En biotecnología aplicada a la salud, Andalucía apuesta por tecnologías biomédicas avanzadas y la medicina de precisión, con logros como la solicitud de patente y la publicación de artículos científicos.

Los planes complementarios nacieron como una herramienta de financiación estatal en I+D+I para que las comunidades autonómicas incrementaran su potencial innovador en ocho áreas estratégicas muy definidas: biotecnología aplicada a la salud, ciencias marinas, comunicación cuántica, energía, agroalimentación, astrofísica, materiales avanzados y biodiversidad.

Apoyados por instrumentos como los fondos Next Generation o el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, es momento de empezar a hacer balance de los resultados conseguidos. Y, concretamente en Andalucía, estos resultados no pueden ser más prometedores.

En el caso andaluz, el gobierno regional optó por participar en cuatro de las líneas mencionadas, las de ciencias marinas, biodiversidad, astrofísica y biotecnología aplicada a la salud.

La implementación de estos planes ha supuesto un importe total de 25,4 millones, de los que 15,32 millones proceden del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), a los que se suma una cofinanciación con fondos propios por valor de 10,07 millones, y que han permitido la generación de capacidades científicas, infraestructuras y redes de colaboración y conocimiento de gran valor para el sistema andaluz del conocimiento.

A la hora de hacer balance, destaca la consolidación de estructuras de gestión y cooperación de carácter estable, lo que ha permitido la articulación de sinergias estratégicas, tanto a nivel regional como interregional, fundamentadas en el rigor de las metodologías de trabajo implementadas por las respectivas coordinaciones científicas.

En este sentido, se ha verificado un incremento significativo en la capacidad operativa de los planes para responder a retos reales, con el desarrollo de soluciones que tienen un impacto visible, explican desde la Junta.

Veamos el balance en cada uno de los planes. El Plan Complementario de Ciencias Marinas se ha desarrollado mediante el proyecto 'ThinkInAzul Andalucía', que tiene como propósito proteger los ecosistemas marinos y litorales, fortalecer su resiliencia frente al cambio climático y la contaminación y fomentar un desarrollo equilibrado e innovador de la acuicultura, la pesca sostenible, el turismo marítimo y otros sectores de la economía azul.

Entre las numerosas infraestructuras singulares y especializadas surgidas en este proyecto se encuentra el buque oceanográfico Ucadiz o el laboratorio natural de la Salina 'La Esperanza'.

Este programa se ha presentado desde todas las universidades públicas de Andalucía y desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), coordinado por el Campus de Excelencia Internacional Global del Mar (Ceimar). En total, han participado 13 organismos e instituciones andaluzas que lideran los diferentes proyectos y han intervenido más de 40 instituciones de ámbito nacional e internacional.

Además, el número de investigadores suma 488, de los cuales 89 son responsables de los proyectos y 51 son investigadores contratados ex profeso para la ejecución de estos, siendo el resto del personal propio de las entidades participantes. Hay que sumar también tres técnicos de gestión que han trabajado apoyando la dirección científica.

Por su parte, el Plan Complementario de I+D+I de Biodiversidad, coordinado por la Universidad Pablo de Olavide (UPO), ha tenido como objetivo diseñar, validar e implementar una red de seguimiento del papel de la biodiversidad, de los servicios ecosistémicos y de la gestión adaptativa de los recursos renovables, en un gradiente de ambientes con diferentes grados de antropización para contribuir a generar oportunidades de desarrollo social y económico dentro de la sostenibilidad ambiental.

En el marco de este plan, se han desarrollado 24 subproyectos, en los que han participado las nueve universidades andaluzas, la Estación Biológica de Doñana, el Instituto Español de Oceanografía, la Estación Experimental de Zonas Áridas y el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis.

En lo referente a su impacto social y científico, hay que destacar el impacto directo en los puestos de trabajo vinculados con los proyectos, con un total de 22 contratos de personal laboral (50% mujeres y 50% hombres) y 70 contratos de personal científico (54% mujeres y 46% hombres). Así, en relación con sus resultados científicos, se contabilizan 95 artículos en revistas nacionales e internacionales, 15 capítulos de libro y 12 tesis doctorales.

Convenio con el CSIC

Respecto al Plan de Astrofísica y Física de Altas Energías, que se ha desarrollado a través de una subvención excepcional instrumentada a través de convenio con el CSIC, su principal finalidad ha sido dar un salto cualitativo en la participación andaluza en la siguiente generación de proyectos instrumentales internacionales líderes en astrofísica y física de altas energías, con un énfasis particular en sus aspectos más tecnológicos.

El conjunto de las actividades propuestas a nivel estatal se ha repartido en ocho líneas de actuación, si bien Andalucía ha participado en seis. Así, se han desarrollado 28 subproyectos con la participación del Instituto de Astrofísica de Andalucía-CSIC, el Centro Astronómico Hispano en Andalucía (Calar Alto) y las universidades de Sevilla, Córdoba, Granada, Jaén, Cádiz, Huelva y Pablo de Olavide.

Además, se han ejecutado acciones transversales asociadas al desarrollo de herramientas claves de computación, big data e inteligencia artificial para proyectos astrofísicos, de cosmología computacional y física de partículas.

Por su parte, el Plan Complementario de I+D+I de Biotecnología aplicada a la Salud (Andalucía-Biotec Salud) ha sido coordinado por el Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra-CSIC y se ha desarrollado a través de una subvención excepcional a través de convenio con el CSIC, enfocándose en el desarrollo de tecnologías biomédicas y bioinformáticas que contribuyan a la implantación efectiva de la medicina de precisión.

Su objetivo final es democratizar la tecnología de vanguardia y que se garantice una ciencia abierta y de calidad en biotecnología aplicada a la salud, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, que va a revolucionar la medicina personalizada en los próximos años. Esta línea representa una transformación clave en el ecosistema andaluz de datos sanitarios.

Andalucía-Biotec Salud está constituido por siete subproyectos de I+D+I más un proyecto de coordinación científica, dirigidos por investigadores reconocidos a nivel internacional en sus respectivos campos de trabajo, con participación directa e indirecta de más de 40 investigadores y tecnólogos.

Están siendo ejecutados en los institutos de investigación y universidades de mayor prestigio en el campo de la Biotecnología y de la Biomedicina en Andalucía: Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra-CSIC, IBIS, Cabimer, CABD y Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud. Entre los principales resultados obtenidos está una solicitud de patente de preparación, tres artículos científicos publicados y cuatro en preparación, cinco proyectos adicionales conseguidos por 988.000 euros que complementan al plan, 25 investigadores trabajando directamente en el plan (catorce hombres y once mujeres) y tres técnicos de gestión.