Córdoba sueña con ser un actor clave en tecnología aplicada al hidrógeno verde a través de la industria y del talento

Las claves nuevo Generado con IA Córdoba aspira a convertirse en referente nacional en tecnología y desarrollo industrial del hidrógeno verde. La provincia cuenta con potencial para aportar talento, industria y suministros tecnológicos a este sector emergente. La Junta de Andalucía destina 51 millones de euros en ayudas para incentivar la cadena de valor del hidrógeno verde. El sector empresarial local muestra un fuerte interés en aprovechar las oportunidades del hidrógeno verde para crear empleo cualificado y fortalecer la economía provincial.

La Diputación de Córdoba ha acogido recientemente una jornada dedicada al hidrógeno verde. Pero, cuando acabó, planeaba la sensación de que había sido algo más que una jornada. Había sido un auténtico ejercicio de posicionamiento a nivel regional y nacional.

La provincia ha presentado su candidatura a convertirse en un referente y en una pieza clave para un sector llamado a ser importante en el futuro y lo hace con argumentos sólidos.

El evento 'La revolución del hidrógeno verde' pretendía, de entrada, presentar todas las posibilidades para impulsar la industria vinculada a esta energía limpia como un motor para el desarrollo de la provincia.

Pero fue quedando claro que "se abren unas expectativas muy importantes para reindustrializar y agrandar el tejido productivo de Córdoba".

Así se expresó el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, durante el encuentro, donde reconoció también que, "aunque no nos afecte directamente, son muchas las oportunidades que se abren a la provincia de Córdoba, de la misma forma que ya es una realidad en Huelva y en Cádiz".

La competencia provincial dentro de Andalucía, pues, es notoria, pero aun así Córdoba se ve con opciones de asomar la cabeza y ser actor clave.

El presidente provincial, que estuvo acompañado por el delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Agustín López, y por el presidente del Clúster Andaluz del Hidrógeno, Francisco Montalbán, defendió que "la provincia de Córdoba puede aportar mucho en cuanto a esta oportunidad industrial para aprovechar la revolución que se plantea en toda Europa en torno al hidrógeno verde".

"Es un proceso de desarrollo que tiene su foco en Andalucía, en línea con la estrategia del gobierno de la Junta de Andalucía que ya ha planteado la hoja de ruta del hidrógeno verde en la región al situar como foco estratégico de Europa a este vector energético en el sur de Europa", añadió Fuentes.

Entre las aportaciones que puede realizar la provincia, Fuentes remarcó que "podemos ser un actor tecnológico y proveedor industrial que permita agrandar su capacidad de generación de empleo cualificado, ya que podemos suministrar equipos y componentes de tecnología a ese hidrógeno verde, para lo que necesitamos impulsar la industria local vinculada a las ingenierías".

El máximo responsable de la Diputación evidenció esta potencialidad a través de la experiencia puesta en marcha en el municipio de Dos Torres "a través de un proceso de colaboración entre la formación profesional dual y una empresa exportadora, que demuestra que se pueden aprovechar todos los mecanismos de ingeniería para suministrar equipamiento a esta nueva industria del hidrógeno verde y el empleo cualificado que se genera a través de esa formación".

Para Fuentes, la formación profesional cualificada y la potencialidad industrial de la provincia son la base "para el nuevo tejido empresarial que se puede implantar en la provincia de Córdoba, junto con la movilidad sostenible, es decir, la capacidad que pueden tener empresarios del sector del transporte para movilizar esta energía".

Finalmente, evidenció el interés del sector empresarial presente en las jornadas, "que están aquí porque quieren aprovechar esta oportunidad y para nosotros es muy importante su apoyo para industrializar la provincia de Córdoba. Para eso se organizan estas jornadas, porque las empresas necesitan información para manejar las oportunidades y las nuevas capacidades que se pueden plantear en nuestro territorio".

Por su parte, el delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Agustín López, destacó las ayudas previstas por la Junta de Andalucía para la cadena de valor del hidrógeno verde, al que destinarán "51 millones de euros dentro de la línea de ayudas a este sector con el objetivo de incentivar a la industria para que introduzcan nuevos procesos de fabricación ligados al hidrógeno verde, producción de energía, sustitución de maquinaria y componentes, es decir, no solo para la producción final, sino también para todo ese proceso de la cadena de valores".

Unas líneas en las que López señaló que "en la provincia de Córdoba pueden tener aplicación en todo el sector metalmecánico, en el frío industrial situado en el área de Lucena y también en el área de la logística, ya que el hidrógeno verde puede ser muy importante para la flota de camiones".

Por último, el presidente del Clúster Andaluz del Hidrógeno, Francisco Montalbán, incidió en que "Córdoba tiene una gran posición estratégica dentro de la comunidad andaluza y de España. Andalucía tiene una gran oportunidad por su extensión, por las energías renovables, por los puertos y por la logística, como ocurre en la ciudad de Córdoba, que tenemos que impulsar también con el hidrógeno verde. Tenemos que aprovechar esta oportunidad porque es una oportunidad de futuro para España, para Andalucía y para Europa".