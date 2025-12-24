Andalucía dedica el año a su administración digital y buscar posicionamiento en ciberseguridad y chips

El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, y el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en la presentación de la iniciativa 'Triplán'.

Una inversión de casi 1.000 millones de euros y una triple estrategia impulsan la reducción de trabas burocráticas. Málaga sigue peleando por ser sede del Centro Nacional de Ciberseguridad.

Si hay un gobierno autonómico que ha puesto especial empeño en consolidar su administración digital para hacerla más solvente y eficiente, este ha sido la Junta de Andalucía. El año 2025 ha sido un reguero de iniciativas y proyectos que sirven para hacernos una idea de lo que se está buscando, que no es otra cosa que la eliminación de trabas burocráticas para ciudadanos y empresas.

Hay dos ejemplos que resumen perfectamente lo anterior. El primero de ellos, por orden cronológico, llegó en el mes de abril.

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, presentó el 'Triplán', un programa triple que busca crear desde cero un entramado público totalmente digital y eso incluye pensar en digital desde el minuto uno del desarrollo de un proceso interno o de un servicio público.

La primera pata del 'Triplan' es el Plan Estratégico sobre el Modelo de Organización Territorial, que pretende crear una estructura provincial fuerte y adaptable que responda a las necesidades reales de la ciudadanía y las compañías.

La segunda, es la Estrategia de Administración Digital Centrada en las Personas, tiene como finalidad la transformación de la administración pública andaluza mediante la digitalización, colocando al ciudadano y la empresa en el centro de todos los servicios. Esta estrategia se fundamenta en principios esenciales como la inclusión digital, que combate la brecha digital a través de la formación.

Y la tercera es la Estrategia para una Administración Pública Innovadora, una iniciativa que se articula en cuatro líneas de actuación para articular el cambio e incluir soluciones innovadoras: ciudadanía, ecosistema, organización y personas empleadas públicas.

Todas estas estrategias, sobra decirlo, tienen en la tecnología y en la innovación su razón de ser. De hecho, en julio, la Junta presentó una inversión de nada menos que de 1.000 millones de euros aproximadamente para todo lo relacionado con el software.

La Junta, en primer lugar, anunció la licitación de un acuerdo marco por 35 millones de euros para la contratación de servicios para el aseguramiento y control de la calidad del software en las distintas áreas de la Junta de Andalucía en los próximos dos años (prorrogables otros dos).

Esta iniciativa se une al reciente acuerdo marco por 930 millones de euros para la contratación de servicios de desarrollo y evolución de los sistemas de información en las distintas áreas de la Junta de Andalucía, un acuerdo que convierte a la Junta en la administración española que más fondos destina al desarrollo de software.

La licitación es una fórmula clásica de contratar equipos y servicios para una administración, pero en Andalucía se han apuntado también a la moda de la Compra Pública de Innovación. Este año también ha sido importante en este sentido.

La región andaluza ya aspira al desarrollo de hasta 83 proyectos de CPI. La importancia de esta fórmula se observa ya no solo en esa notable cantidad de proyectos, sino en el hecho de que hay hasta ocho consejerías implicadas, con incidencia en áreas de la salud, el medio ambiente, la agroindustria, la movilidad, la construcción o la educación. La transversalidad, pues, marca la estrategia para conseguir mejores servicios.

Entre ellos está la puesta en marcha de la iniciativa 'Space Innova Andalucía', dotada con 20,2 millones de euros del Programa Andalucía Feder 2021-2027, que tiene como objetivo identificar soluciones pseudosatelitales para la monitorización estratégica de Andalucía mejorando las capacidades de observación de la Tierra a muy alta resolución.

El año de Andalucía también ha venido marcado por la voluntad de posicionamiento de la región en dos ámbitos: la ciberseguridad y los chips.

En cuanto a Málaga, la capital de la Costa del Sol aspira a convertirse en la sede del nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad, pero el Gobierno aún no se ha pronunciado. La presión ha aumentado este año y el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha pedido al Estado que Málaga sea la sede del Centro Nacional de Ciberseguridad.

En cuanto a los chips, la Junta ha aprobado una estrategia para impulsar el sector en la región andaluza. Sigue, así, el ejemplo de otras comunidades y del país en general, que busca ser referencia europea.

La Estrategia sobre Microelectrónica, dice la Junta, va a marcar la hoja de ruta de Andalucía para "convertirse en un referente de la microelectrónica y los semiconductores en España y en Europa, gracias también al conocimiento experto de la Fundación y a las relaciones que mantiene con empresas e instituciones".

El sector de la microelectrónica, cabe recordar, es de suma importancia para la sostenibilidad, la tecnología avanzada y la reducción de dependencias globales, además de generar oportunidades económicas en áreas como la salud, las telecomunicaciones y la automoción, ha destacado el consejero.