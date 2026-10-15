Consejeros, directores generales y grandes empresas se dan cita en la sexta edición del foro autonómico de la innovación, una cita de referencia en el sector.

Siga en 'streaming' el 'Digital Regions Connection 2026', el mayor foro sobre política digital en las comunidades autónomas

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LO ESENCIAL Las claves DISRUPTORES celebra la sexta edición de su foro autonómico bajo el nuevo nombre 'Digital Regions Connection 2026'. El evento alcanza récord de convocatoria con la participación de cinco consejeros y siete altos cargos autonómicos de innovación y digitalización. Las mesas redondas analizan la gestión de fondos europeos, los lazos con Latinoamérica, el municipalismo y sectores clave como ciberseguridad e inteligencia artificial. El foro cuenta con la colaboración de grandes empresas tecnológicas como Vodafone y una amplia representación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

'Digital Regions Connection 2026' es la versión mejorada del ya asentado Foro Autonómico de Innovación de DISRUPTORES. La sexta edición del foro autonómico de DISRUPTORES pasará a la historia como la que ha tenido un mayor impacto de convocatoria, con la presencia de hasta cinco consejeros autonómicos con responsabilidades en innovación o transformación digital -cifra inédita hasta la fecha- y otros siete altos cargos de otras tantas comunidades autónomas.

Cabe recordar que este año, las diferentes entrevistas y mesas redondas se celebran en torno a diferentes temáticas relacionadas, precisamente, con la importancia que tiene la actividad autonómica en materia de innovación y transformación digital en un contexto geopolítico más amplio.

Así, por ejemplo, la gestión de los fondos europeos, los puentes que cada vez con mayor asiduidad se están tendiendo entre nuestro país y Latinoamérica o el papel que juega el municipalismo en el mencionado contexto geopolítico son protagonistas. Varias mesas redondas abordarán la importancia y el posicionamiento que están viviendo determinadas regiones en ámbitos como la tecnología militar, la ciberseguridad, la inteligencia artificial o los chips -por poner solo unos ejemplos- y la atracción de inversiones de grandes empresas también reciben foco durante el evento.

Este evento, así como la gala de los DISRUPTORES Innovation Awards que se celebra la tarde de este jueves cuentan con la colaboración de Vodafone, GTT, Innovasur, Comunidad de Madrid, Gobierno de Aragón, Comunitat Valenciana, Xunta de Galicia, Región de Murcia, Gobierno de Cantabria y Junta de Extremadura, además de los ayuntamientos de Madrid y San Sebastián.