Madrid y San Sebastián, dos ciudades enfocadas en el desarrollo de talento con la salud y el 'biotech' en el eje

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LO ESENCIAL Las claves Madrid y San Sebastián abordan la atracción e integración de talento internacional y el impulso tecnológico en el foro 'Digital Regions Connection 2026'. San Sebastián destaca el impacto del sector del conocimiento en la ciudad, representando la mitad de su PIB local en ámbitos como la biotecnología, la cuántica y la energía. Madrid anuncia la próxima apertura de su primer centro para startups de salud, enfocado en liderar la transformación tecnológica del sector sanitario en Europa. La sexta edición del foro bate récords de convocatoria con la presencia de cinco consejeros autonómicos y siete altos cargos para debatir sobre innovación regional.

La política digital de ámbito municipal ha vuelto a contar con su cuota de protagonismo en el 'Digital Regions Connection 2026'. La sexta edición del foro de innovación autonómica más importante del país, ha congregado de nuevo a destacadas voces de dos de las ciudades más punteras en su impulso a sectores como el emprendimiento, el talento y, en general, todo lo que tiene que ver con el ámbito tecnológico.

Así, Iñigo Olaizola, director gerente de la Sociedad Fomento de San Sebastián, y Ángel Niño, concejal de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, no solo han sacado pecho del potencial de las ciudades donostiarra y madrileña sino que también han abordado un interesante asunto: la mirada internacional.

Precisamente respecto a esta vocación exterior, Olaizola ha reconocido que nunca se suele identificar como estrategia a nivel municipal, pero de un tiempo a esta parte esa mentalidad está cambiando. "La internacionalización es fundamental para captar inversión y talento, y ciudades como la nuestra tiene una apuesta en este sentido", ha recalcado. Se trata, ha dicho, de estar en el mapa, pero también de tener poblaciones más interculturales. "Hemos perdido 7.000 jóvenes y una ratio muy baja de inmigración y eso se traduce en un problema de talento", ha lamentado, no sin avanzar que desde Fomento de San Sebastián "estamos tomando cartas en el asunto".

Por su parte, Niño ha recalcado que "los países y las ciudades van evolucionando en los últimos años, sigo pensando que el futuro es de las ciudades". En Madrid en concreto, "a la par que ha crecido la población ha crecido la ciudad como punto de encuentro en formación de talento y eso hace que atraigas talento y crea la necesidad de retenerlo". Las políticas para conseguirlo "no son solo responsabilidad de un ayuntamiento sino de la colaboración con otras administraciones y con la esfera privada".

En esta línea, el representante donostiarra ha enfatizado que su ciudad ofrece ser "'top 1' en calidad de vida, acceso a muchas coberturas, buenos salarios, proyectos interesantes y, sobre todo, comodidad". Por otro lado, "hay que reconocer que es menos dinámica en oferta cultural y ocio nocturno y segmentos de talento quizá se vean menos atraídos. Por cierto, Olaizola ha insistido en que "no se trata de retener talento, sino integrarlo".

En Madrid, por su parte, al no tratarse de una ciudad de tamaño medio como San Sebastián, "la realidad es que hay que focalizar cómo está distribuido el talento y hay que generar ecosistema para que en el futuro las nuevas generaciones sepan lo que les ofrecemos". Se trata, ha recalcado, de "pisar las universidades para convencer a los estudiantes de que pueden trabajar y emprender aquí" y de "animar a la gente de fuera a iniciar aquí su idea empresarial". El valor del networking es otro de los puntos a favor de lo que ofrece la capital madrileña.

El foco, en cualquier caso, no tiene por qué centrarse únicamente en el talento. San Sebastián, por ejemplo, en los últimos 25 años ha sido el conocimiento y eso "ha provocado la creación de infraestructuras". A día de hoy, "tenemos grandes sectores como la biotecnología, la cuántica -la gran apuesta del Gobierno Vasco- o la energía, sin olvidarnos de la IA de manera transversal". Todo ese ámbito del conocimiento "supone la mitad de nuestro PIB local", ha resumido Olaizola.

Su homólogo madrileño, Ángel Niño, ha puesto el foco en el futuro. "Nosotros vamos ahora a abrir el primer centro para startups relacionadas con salud", ha anunciado el concejal como declaración de intenciones. En esta línea, ha añadido que el "siguiente gran cambio va a ser el de la salud" y "eso se ve en mercados como el chino, pero en Europa tenemos mucho trabajo por hacer".

Una sexta edición de récord

La sexta edición del foro autonómico de DISRUPTORES pasará a la historia como la que ha tenido un mayor impacto de convocatoria, con la presencia de hasta cinco consejeros autonómicos con responsabilidades en innovación o transformación digital -cifra inédita hasta la fecha- y otros siete altos cargos de otras tantas comunidades autónomas.

Cabe recordar, que este año, las diferentes entrevistas y mesas redondas se celebran en torno a diferentes temáticas relacionadas, precisamente, con la importancia que tiene la actividad autonómica en materia de innovación y transformación digital en un contexto geopolítico más amplio.

Así, por ejemplo, la gestión de los fondos europeos, los puentes que cada vez con mayor asiduidad se están tendiendo entre nuestro país y Latinoamérica o el papel que juega el municipalismo en el mencionado contexto geopolítico son protagonistas. Varias mesas redondas abordarán la importancia y el posicionamiento que están viviendo determinadas regiones en ámbitos como la tecnología militar, la ciberseguridad, la inteligencia artificial o los chips -por poner solo unos ejemplos- y la atracción de inversiones de grandes empresas también reciben foco durante el evento.

Este evento, así como la gala de los DISRUPTORES Innovation Awards que se celebra la tarde de este jueves cuentan con la colaboración de Mapfre, Vodafone, GTT, Innovasur, Comunidad de Madrid, Gobierno de Aragón, Comunitat Valenciana, Xunta de Galicia, Región de Murcia, Gobierno de Cantabria y Junta de Extremadura, además de los ayuntamientos de Madrid y San Sebastián.