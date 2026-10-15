César Tello (Adigital): "La digitalización ya es el principal motor de la economía española"

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LO ESENCIAL Las claves La digitalización representa ya el 27% del PIB español (450.000 millones de euros) y el objetivo de Adigital es alcanzar el 40% en los próximos ejercicios. César Tello, director general de Adigital, defiende que España debe situarse como líder en Europa y actuar como el principal puente tecnológico hacia Latinoamérica. Adigital enfoca su trabajo en la escalabilidad de las empresas tecnológicas, el desarrollo de la IA, la simplificación burocrática para pymes y la confianza ciudadana. El VI Foro de Innovación Autonómica bate récord de asistencia con la presencia de cinco consejeros y siete altos cargos autonómicos de innovación y transformación digital.

El director general de Adigital, César Tello, ha sido el encargado de inaugurar el VI Foro de Innovación Autonómica de DISRUPTORES, el Digital Regions Connection 2026, que ha congregado a los principales consejeros autonómicos de innovación del país.

El máximo directivo de una de las principales patronales tecnológicas de España ha subrayado que “la digitalización ya es el principal motor de la economía española”. Una afirmación avalada por los datos: esta transformación ya tiene un peso del 27% del PIB nacional (unos 450.000 millones de euros), lo que supone un repunte de más de siete puntos en poco más de un lustro.

Para Tello, estas cifras nos hacen entender también cómo estamos avanzando como región, lo que funciona, y dónde tienen que poner los esfuerzos tanto administraciones públicas como empresas privadas. De hecho, ha indicado, el objetivo es llegar al 40% del PIB en los próximos ejercicios.

“El principal cimiento de la economía digital ya está en pequeños comercios como la familia que decide vender sus productos en internet, el ayuntamiento que incorpora trámites digitales con el ciudadano o la fábrica que conecta sus máquinas”, ha indicado.

"España debe ser líder en Europa"

Durante su discurso, Tello también ha querido incidir en la importancia actual de la geopolítica en ámbitos clave como quién desarrolla la inteligencia artificial, cómo nos protegemos frente a los ciberataques o dónde se diseñan y fabrican los chips.

“Aquí no solo entran en juego las decisiones empresariales, sino la importancia de España”, ha aseverado. “El país tiene que ser líder en Europa y el principal puente hacia Latinoamérica”.

Por otra parte, el directivo ha mencionado que, en época de elecciones generales, hay que volver a poner en el debate político que la digitalización es el elemento “transversal” para el bienestar de la sociedad. Toda vez, además, que estamos ante el final de los fondos europeos canalizados durante los últimos años.

En este sentido, hay varios ejes en los que está trabajando Adigital: la escalabilidad de nuevas empresas tecnológicas; cómo usamos y desarrollamos herramientas como la IA; la simplificación burocrática para que las pymes operen de forma sencilla en el ámbito digital; y la confianza de la ciudadanía. No solo en la IA sino en cómo utilizan las compañías y los organismos públicos sus datos.

Una sexta edición de récord

La sexta edición del foro autonómico de DISRUPTORES pasará a la historia como la que ha tenido un mayor impacto de convocatoria, con la presencia de hasta cinco consejeros autonómicos con responsabilidades en innovación o transformación digital -cifra inédita hasta la fecha- y otros siete altos cargos de otras tantas comunidades autónomas.

Cabe recordar, que este año, las diferentes entrevistas y mesas redondas se celebran en torno a diferentes temáticas relacionadas, precisamente, con la importancia que tiene la actividad autonómica en materia de innovación y transformación digital en un contexto geopolítico más amplio.

Así, por ejemplo, la gestión de los fondos europeos, los puentes que cada vez con mayor asiduidad se están tendiendo entre nuestro país y Latinoamérica o el papel que juega el municipalismo en el mencionado contexto geopolítico son protagonistas. Varias mesas redondas abordarán la importancia y el posicionamiento que están viviendo determinadas regiones en ámbitos como la tecnología militar, la ciberseguridad, la inteligencia artificial o los chips -por poner solo unos ejemplos- y la atracción de inversiones de grandes empresas también reciben foco durante el evento.

Este evento, así como la gala de los DISRUPTORES Innovation Awards que se celebra la tarde de este jueves cuentan con la colaboración de Vodafone, GTT, Mapfre, Innovasur, Comunidad de Madrid, Gobierno de Aragón, Comunitat Valenciana, Xunta de Galicia, Región de Murcia, Gobierno de Cantabria y Junta de Extremadura, además de los ayuntamientos de Madrid y San Sebastián.