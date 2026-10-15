GTT ha abierto una vía de crecimiento en Latinoamérica con un modelo que combina tecnología y reingeniería de procesos para modernizar la gestión tributaria.

Carlos M Rico (GTT): "El éxito no es digitalizar lo que hacía el funcionario, sino orientar el sistema al ciudadano"

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LO ESENCIAL Las claves Carlos M. Rico, CEO de GTT, defiende que la transformación digital debe orientar el sistema al ciudadano mediante la simplificación de procesos y no solo digitalizar el trabajo manual. Las oficinas virtuales tributarias desarrolladas por GTT logran resolver de forma inmediata el 98% de las peticiones tramitadas por los ciudadanos. La compañía advierte de la necesidad de extremar precauciones sobre la ubicación y custodia de los datos sensibles al aplicar inteligencia artificial en la gestión tributaria. GTT expande su modelo de modernización tributaria y reingeniería de procesos a Latinoamérica, logrando incrementar la recaudación en países como Honduras.

La transformación digital de las administraciones públicas no consiste únicamente en trasladar al ordenador los procedimientos que durante décadas se han realizado en papel. "El verdadero cambio pasa por revisar esos procesos, simplificar la relación con el ciudadano y aprovechar la tecnología para reducir los tiempos de gestión", apunta Carlos M. Rico, CEO de GTT durante su intervención en el VI Foro de Innovación Autonómica organizada por DISRUPTORES.

Sobre esa premisa, GTT ha construido desde 1998 un modelo de software de gestión tributaria que ha evolucionado desde los ayuntamientos y las diputaciones hasta las comunidades autónomas, con la mirada puesta también en Latinoamérica. La Diputación de Toledo fue la primera que solicitó el sistema, según recuerda el directivo, en una etapa en la que la compañía apostó por un modelo de prestación de software como servicio.

"Les dijimos que sí, pero que los datos tenían que estar con nosotros", recuerda Rico sobre los primeros pasos de una fórmula que permitió a la compañía desarrollar su actividad y ampliar progresivamente su alcance.

El siguiente salto fue abordar la modernización de los sistemas tributarios autonómicos, un terreno en el que, según Rico, "numerosas administraciones seguían utilizando aplicaciones heredadas y tecnologías antiguas". Cantabria fue la primera comunidad autónoma que adoptó su sistema de información tributaria, posteriormente llegaron Canarias, cuyo modelo presenta particularidades propias, y Extremadura.

La dimensión de estos proyectos va más allá de sustituir una aplicación por otra. "Cada uno tiene su modelo. Nosotros lo parametrizamos y vamos percibiendo las buenas prácticas de cada uno para compartirlas con el resto, igual que identificamos procedimientos que se pueden mejorar", explica.

Transformar la atención al ciudadano

Precisamente, la revisión de los procesos administrativos es uno de los elementos centrales de la propuesta de GTT. El objetivo no es únicamente ganar en eficiencia, eficacia y rapidez, sino modificar la forma en que la Administración presta sus servicios.

"Nuestro éxito no es crear un sistema de información tributaria que haga digitalmente lo que hacía manualmente el funcionario, sino orientarlo al ciudadano", sostiene Rico. La transformación exige, en su planteamiento, simplificar los procedimientos y facilitar la comunicación entre los organismos públicos y quienes necesitan realizar gestiones con ellos.

Esta filosofía se refleja especialmente en las oficinas virtuales tributarias, uno de los ámbitos en los que GTT concentra su propuesta de valor. La compañía busca que el ciudadano pueda realizar trámites y obtener respuestas sin tener que recorrer los circuitos administrativos tradicionales.

"Hay que facilitar el lenguaje de la Administración con el ciudadano", apunta el directivo, que destaca la capacidad de estas plataformas para agilizar las solicitudes. Según los datos que aporta, el 98% de las peticiones tramitadas a través de las oficinas virtuales obtiene una resolución inmediata.

Inteligencia artificial con cautelas sobre los datos

La inteligencia artificial abre nuevas posibilidades para desarrollar las herramientas de gestión y mejorar la atención al público, pero su aplicación en el ámbito tributario exige precauciones específicas.

Las administraciones manejan información especialmente sensible y, por ello, la incorporación de estas tecnologías no puede desligarse de las condiciones de almacenamiento, acceso y tratamiento de los datos.

Rico considera que la IA puede aportar valor, aunque subraya la necesidad de controlar dónde residen las bases de datos y bajo qué condiciones se utilizan. "La inteligencia artificial es factible, pero hay que tener cuidado con dónde residen esas bases de datos", señala.

La compañía dispone, según el directivo, de un centro de procesamiento de datos en Madrid y de una instalación de respaldo en Castellón, ambos descritos como Tier IV. Además, realiza simulacros de ciberataques para comprobar sus medidas de seguridad.

Latinoamérica, nueva vía de crecimiento

La expansión internacional es otra de las líneas de desarrollo de GTT. La compañía ha establecido una vía de entrada en Latinoamérica, donde identifica oportunidades para aplicar su experiencia en modernización tributaria y mejora de los sistemas de financiación pública.

"El valor añadido que aportamos es que hacemos una reingeniería de procesos", resume Rico. La propuesta pasa por trasladar no solo una herramienta informática, sino también una metodología para adaptar los sistemas a las necesidades de cada Administración, simplificar los procedimientos y mejorar su funcionamiento.

El directivo pone como ejemplo Honduras, donde la recaudación aumentó tras la implantación de la herramienta de GTT.

La experiencia latinoamericana amplía así el campo de actuación de una compañía cuyo negocio se ha desarrollado en torno a la gestión tributaria pública. El reto consiste en adaptar su conocimiento a marcos administrativos diferentes, manteniendo el foco en la eficiencia operativa y en la capacidad de las instituciones para prestar mejores servicios.

La gestión de la información requiere mantener una organización rigurosa de los datos y respetar su titularidad pública. En un ámbito en el que la confianza y la integridad de la información resultan esenciales, la modernización tecnológica obliga a equilibrar la automatización con las garantías necesarias para proteger los datos tributarios.

Para GTT, la evolución de la gestión tributaria pasa por combinar esa seguridad con la revisión de los procesos administrativos y la simplificación de los servicios. Una transformación cuyo objetivo final no es únicamente que la Administración funcione con herramientas más modernas, sino que sea capaz de resolver con mayor rapidez y claridad las necesidades de quienes utilizan sus servicios.





Una sexta edición de récord La sexta edición del foro autonómico de DISRUPTORES pasará a la historia como la que ha tenido un mayor impacto de convocatoria, con la presencia de hasta cinco consejeros autonómicos con responsabilidades en innovación o transformación digital -cifra inédita hasta la fecha- y otros siete altos cargos de otras tantas comunidades autónomas. Cabe recordar que este año las diferentes entrevistas y mesas redondas se celebran en torno a diferentes temáticas relacionadas, precisamente, con la importancia que tiene la actividad autonómica en materia de innovación y transformación digital en un contexto geopolítico más amplio. Así, por ejemplo, la gestión de los fondos europeos, los puentes que cada vez con mayor asiduidad se están tendiendo entre nuestro país y Latinoamérica o el papel que juega el municipalismo en el mencionado contexto geopolítico son protagonistas. Varias mesas redondas abordarán la importancia y el posicionamiento que están viviendo determinadas regiones en ámbitos como la tecnología militar, la ciberseguridad, la inteligencia artificial o los chips, y la atracción de inversiones de grandes empresas también recibe foco durante el evento. Este evento, así como la gala de los DISRUPTORES Innovation Awards que se celebra la tarde de este jueves, cuentan con la colaboración de Mapfre, Vodafone, GTT, Innovasur, Comunidad de Madrid, Gobierno de Aragón, Comunitat Valenciana, Xunta de Galicia, Región de Murcia, Gobierno de Cantabria y Junta de Extremadura, además de los ayuntamientos de Madrid y San Sebastián.



