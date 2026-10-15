Canalización de los fondos europeos: más innovación y mejores servicios públicos

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LO ESENCIAL Las claves Los fondos europeos se consolidan como palanca clave para la modernización de servicios públicos e infraestructuras digitales en las CCAA. Baleares, Asturias y La Rioja impulsan proyectos clave en ciberseguridad, inteligencia artificial, gemelos digitales y redes de emprendimiento. Las regiones enfocan la fase final de los fondos Next Generation hacia la sostenibilidad de capacidades digitales y la atracción de talento. El VI Foro de Innovación Autonómica de DISRUPTORES logra récord de convocatoria con la presencia de cinco consejeros y siete altos cargos.

La canalización de los fondos europeos en los últimos años ha dado como resultado una multitud de proyectos innovadores transversales para las Comunidades Autónomas, tal y como se ha puesto de relieve durante la primera mesa redonda del Digital Regions Connection 2026 – VI Foro de Innovación Autonómica de DISRUPTORES.

Este espacio de diálogo ha estado protagonizado por Bárbara Barceló, directora general de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa del Gobierno de Baleares; Amadeo Lázaro, director general de Empresa, Energías e Internacionalización del Gobierno de la Rioja; y Javier Fernández, director general de Estrategia Digital e IA del Gobierno de Asturias.

Para comenzar, Bárbara Barceló, del Gobierno de Baleares, ha recordado que, aunque estén en su recta final, los Next Generation no son los únicos fondos que proceden de Europa y que han aprovechado las distintas regiones del país para modernizar sus infraestructuras y servicios digitales.

En cualquier caso, ha puntualizado, estos sí que han sido la “palanca” para montar servicios en ciberseguridad e inteligencia artificial -dos ámbitos en los que Baleares iba a la zaga, según ha reconocido-, como un Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC). También ha destacado la financiación del primer satélite balear y la implantación de un gemelo digital que “nos va a ayudar mucho en el control de la situación climática y en el turismo inteligente”.

Por su parte, Javier Fernández, del Gobierno de Asturias, ha subrayado que los fondos “están siendo decisivos”. En su caso, la geografía ya contaba con una estrategia de IA en la que han ido encajando las distintas partidas presupuestarias. Por ejemplo, para acelerar proyectos e impulsar la innovación y la especialización.

Y Amadeo Lázaro, del Gobierno de La Rioja, ha mencionado que el objetivo es “crear ecosistema” más allá de nuestra Comunidad. En este sentido, ha afianzado un proyecto con varias regiones con las que se ha creado una red física y virtual para unificar experiencias. “Hemos trabajado en metodologías desde el emprendimiento o los sistemas de vigilancia híbridos”.

Llega el momento de la consolidación

En estos momentos, llega la oportunidad de consolidar los presupuestos. Algo que Fernández tiene en su hoja de ruta más inminente: “Estas inversiones nos han de posibilitar nuestras capacidades digitales como administración, entendidas como una palanca de transformación. Cuando este impulso pase, habremos puesto en marcha una serie de capacidades sostenibles en el tiempo. Esto es, prestar un servicio público mejor, más eficaz y cercano”.

Para concluir, Lázaro ha hablado de la importancia de atraer talento digital. “Estamos creando un parque científico tecnológico que va a ser un punto de inflexión. Es un entorno que dotaremos de muy buenas condiciones en sanidad y educación y facilidad para el acceso a la vivienda”.

Una sexta edición de récord

La sexta edición del foro autonómico de DISRUPTORES pasará a la historia como la que ha tenido un mayor impacto de convocatoria, con la presencia de hasta cinco consejeros autonómicos con responsabilidades en innovación o transformación digital -cifra inédita hasta la fecha- y otros siete altos cargos de otras tantas comunidades autónomas.

Cabe recordar, que este año, las diferentes entrevistas y mesas redondas se celebran en torno a diferentes temáticas relacionadas, precisamente, con la importancia que tiene la actividad autonómica en materia de innovación y transformación digital en un contexto geopolítico más amplio.

Así, por ejemplo, la gestión de los fondos europeos, los puentes que cada vez con mayor asiduidad se están tendiendo entre nuestro país y Latinoamérica o el papel que juega el municipalismo en el mencionado contexto geopolítico son protagonistas. Varias mesas redondas abordarán la importancia y el posicionamiento que están viviendo determinadas regiones en ámbitos como la tecnología militar, la ciberseguridad, la inteligencia artificial o los chips -por poner solo unos ejemplos- y la atracción de inversiones de grandes empresas también reciben foco durante el evento.

Este evento, así como la gala de los DISRUPTORES Innovation Awards que se celebra la tarde de este jueves cuentan con la colaboración de Vodafone, GTT, Mapfre, Innovasur, Comunidad de Madrid, Gobierno de Aragón, Comunitat Valenciana, Xunta de Galicia, Región de Murcia, Gobierno de Cantabria y Junta de Extremadura, además de los ayuntamientos de Madrid y San Sebastián.