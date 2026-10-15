El asociacionismo de startups, un "traductor simultáneo" para los gobiernos autonómicos para crecer a escala global

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LO ESENCIAL Las claves Las asociaciones de startups actúan como 'traductores simultáneos' entre las administraciones públicas y los emprendedores para acelerar el desarrollo del ecosistema tecnológico. Representantes de Startup Valencia y Malaga Tech defienden la colaboración interregional y la especialización de territorios para competir a escala global en lugar de competir internamente. El asociacionismo fomenta la colaboración público-privada, permitiendo avances como el Plan Simplifica en la Comunidad Valenciana o la estrategia de verticales tecnológicos en Andalucía. La sexta edición del 'Digital Regions Connection' alcanza un récord de participación institucional con cinco consejeros y siete altos cargos autonómicos centrados en la innovación regional.

El 'Digital Regions Connection 2026', que cumple su sexto año como uno de los eventos de discusión empresarial y política en el ámbito autonómico en torno a la digitalización, ha tejido este año un puente con la vista puesta al otro lado del Atlántico.

En una mesa redonda moderada por Agustín Baeza, director de Asuntos Públicos de Spanish Scaleup Alliance, dos voces autorizadas procedentes de dos de los ecosistemas de emprendimiento tecnológico más potentes del país, Málaga y Valencia, han reflexionado sobre la necesidad de colaboración interregional.

Nacho Mas, CEO de Startup Valencia, y Juan Antonio Tejada, presidente de Malaga Tech, han abordado este tema partiendo de una premisa clara, introducida por el mencionado Baeza: "El papel de las asociaciones de startups y de los ecosistemas que promueven va más allá del papel tradicional, ya que se convierten en una voz pública, un traductor simultáneo, para dialogar con la administración".

Nacho Mas ha explicado que el asociacionismo se va desarrollando en el plano del emprendimiento y es necesario que haya una voz que los represente para tener una interlocución en asuntos regulatorios o con aspectos relacionados con la financiación. "Hace 15 años los emprendedores huían de lo público y eso cambió porque en algunos casos hasta podría ser un freno, pero también es un impulso", ha concedido.

Juan Antonio Tejada, por su parte, ha añadido que en Andalucía, Ceuta y Melilla todos iban por libre hasta que nació Málaga Tech, un grupo que empezó teniendo interlocución con la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga. Era necesario y se ha visto un resultado muy evidente en cómo ha ido creciendo el ecosistema y cómo al final las administraciones públicas, que no hablan el idioma del emprendedor de base, se han implicado. Estos resultados estamos intentando exportarlos a otras provincias andaluzas. Creemos en el asociacionismo.

Pero más allá de la teoría, los casos de éxito son el verdadero ejemplo de esta colaboración. "Hemos contribuido al Plan Simplifica (simplificación administrativa) y otra política interesante de colaboración público-privada es el apoyo desde la Generalitat Valenciana al evento tecnológico de referencia, el VDS (Valencia Digital Summit)", ha incidido Mas. Ha remarcado que Valencia es un polo de atracción de talento e inversión y ese tipo de encuentros tecnológicos, ha dicho, son importantes para materializar esos puentes.

En el caso de Málaga Tech, su presidente ha abordado el trabajo con los gobiernos provinciales para tratar de dejar de competir entre los mismos territorios de una misma comunidad autónoma. "Tenemos un potencial gigantesco y en lugar de competir hacia fuera, competíamos hacia dentro", ha lamentado. Trabajar con el lema 'una provincia-un vertical' es, según ha admitido, la clave para incrementar ese posicionamiento andaluz.

El crecimiento a escala global de los territorios también ha sido motivo de reflexión por parte de los ponentes. "La pregunta no es quién quiere estar, sino quién no quiere estar en foros como el que propuso DISRUPTORES para tender puentes en los dos lados del Atlántico", ha explicado Nacho Mas, quien formó parte de las reuniones mantenidas en Miami durante el pasado mes de abril.

Ha concluido Tejada, remarcando que estas iniciativas son importantes "porque esas puertas continentales demuestran que España es la puerta hacia Europa o hacia África y como ecosistema tenemos la responsabilidad de liderar esa iniciativa".

Una sexta edición de récord

La sexta edición del foro autonómico de DISRUPTORES pasará a la historia como la que ha tenido un mayor impacto de convocatoria, con la presencia de hasta cinco consejeros autonómicos con responsabilidades en innovación o transformación digital -cifra inédita hasta la fecha- y otros siete altos cargos de otras tantas comunidades autónomas.

Cabe recordar, que este año, las diferentes entrevistas y mesas redondas se celebran en torno a diferentes temáticas relacionadas, precisamente, con la importancia que tiene la actividad autonómica en materia de innovación y transformación digital en un contexto geopolítico más amplio.

Así, por ejemplo, la gestión de los fondos europeos, los puentes que cada vez con mayor asiduidad se están tendiendo entre nuestro país y Latinoamérica o el papel que juega el municipalismo en el mencionado contexto geopolítico son protagonistas. Varias mesas redondas abordarán la importancia y el posicionamiento que están viviendo determinadas regiones en ámbitos como la tecnología militar, la ciberseguridad, la inteligencia artificial o los chips -por poner solo unos ejemplos- y la atracción de inversiones de grandes empresas también reciben foco durante el evento.

Este evento, así como la gala de los DISRUPTORES Innovation Awards que se celebra la tarde de este jueves cuentan con la colaboración de Mapfre, Vodafone, GTT, Innovasur, Comunidad de Madrid, Gobierno de Aragón, Comunitat Valenciana, Xunta de Galicia, Región de Murcia, Gobierno de Cantabria y Junta de Extremadura, además de los ayuntamientos de Madrid y San Sebastián.