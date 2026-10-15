Andalucía, Galicia y Valencia reclaman una estrategia tecnológica nacional para competir con los grandes

Javier Arnau (DISRUPTORES), Marián Cano, consejera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana; José Antonio Nieto, consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta de Andalucía; y Román Rodríguez, consejero de Educación, Ciencia, Universidades y FP de la Xunta de Galicia, durante el Digital Regions Connection 2026 - VI Foro de Innovación Autonómica y Local de DISRUPTORES. Javier Carbajal

Los tres gobiernos autonómicos reivindican sus fortalezas en inteligencia artificial, computación cuántica e industria durante el Digital Regions Connection 2026 de DISRUPTORES. Los consejeros Marián Cano, José Antonio Nieto y Román Rodríguez han apelado a la seguridad jurídica, la capacitación del talento y la modernización de las pymes como prioridades compartidas.

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LO ESENCIAL Las claves Andalucía, Galicia y la Comunidad Valenciana reclaman una estrategia tecnológica nacional coordinada para poder competir con potencias como EE. UU. y China en inteligencia artificial y computación cuántica. Galicia destaca su apuesta por la especialización y la computación cuántica con inversiones de 140 millones de euros en el CESGA, además de impulsar la formación en IA desde la educación secundaria hasta la universidad. La Comunidad Valenciana reivindica la fuerza de su cadena de valor integrada por la industria, universidades y centros tecnológicos, abogando por reforzar la colaboración público-privada. Los representantes autonómicos coinciden en exigir mayor seguridad jurídica, flexibilidad regulatoria para instalar centros de datos y apoyo a las pymes para superar las barreras de la digitalización.

La competencia entre comunidades autónomas por atraer inversiones tecnológicas, desarrollar capacidades científicas y posicionarse en la carrera de la inteligencia artificial convive con una necesidad cada vez más evidente de coordinación nacional. España necesita sumar las fortalezas de sus territorios para competir en un mercado dominado por Estados Unidos y China, donde las dimensiones económicas y tecnológicas de los grandes actores dificultan las iniciativas aisladas.

Una reivindicación que ha protagonizado el debate entre Marián Cano, consejera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana; José Antonio Nieto, consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta de Andalucía; y Román Rodríguez, consejero de Educación, Ciencia, Universidades y FP de la Xunta de Galicia, durante el Digital Regions Connection 2026 - VI Foro de Innovación Autonómica y Local de DISRUPTORES.

El responsable andaluz ha sido especialmente explícito en su reclamación de "una estrategia nacional ordenada", capaz de aprovechar las capacidades de cada comunidad y articularlas dentro de una política tecnológica europea. Nieto considera que España carece de una planificación suficientemente coordinada para afrontar el desarrollo de la inteligencia artificial y la computación cuántica, y ha lamentado que Europa, pese a disponer de una notable capacidad normativa, todavía tenga mucho por hacer en investigación, producción y transferencia de conocimiento hacia la industria.

La reciente creación de una consejería andaluza que incorpora expresamente la inteligencia artificial a su denominación responde, precisamente, a esa voluntad de situar la tecnología entre las prioridades del Ejecutivo autonómico. Nieto ha explicado que el presidente Juanma Moreno le encomendó ampliar el alcance de la digitalización en todas las políticas públicas, partiendo de la labor desarrollada desde 2019 por la Agencia Digital de Andalucía. Una transformación que adquiere especial relevancia porque, a diferencia de las anteriores herramientas digitales, la inteligencia artificial constituye ya "un factor de producción en sí misma", con capacidad para modificar procesos económicos y administrativos.

Entre sus prioridades figuran el desarrollo de centros de datos, la incorporación de inteligencia artificial al tejido productivo y la transformación de la Administración hacia un modelo basado en la explotación de los datos, con el objetivo de reducir las ineficiencias de los procedimientos tradicionales. El consejero también ha advertido de las dificultades que afrontan las pymes para digitalizarse debido a sus limitados recursos, así como de la necesidad de preparar profesionales capaces de acompañar esta transición.

Galicia apuesta por la computación cuántica y la formación especializada

La coordinación territorial defendida por Andalucía encuentra un complemento en la apuesta gallega por concentrar recursos en determinadas disciplinas científicas. Román Rodríguez ha insistido en que "la especialización es básica" para competir internacionalmente, especialmente cuando incluso España y Europa afrontan dificultades para alcanzar la escala de sus principales competidores.

Galicia ha situado las tecnologías cuánticas entre sus principales apuestas, con inversiones públicas y fondos europeos que, según ha detallado el consejero, rondan los 140 millones de euros para ampliar las capacidades de computación del Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA). La comunidad dispone de dos computadores cuánticos y Rodríguez ha reivindicado su posición en este ámbito, destacando las posibilidades que estas infraestructuras ofrecen a universidades, empresas y servicios públicos.

Marián Cano, consejera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana, durante el Digital Regions Connection 2026 - VI Foro de Innovación Autonómica y Local de DISRUPTORES. Javier Carbajal

Sin embargo, el responsable gallego ha otorgado tanta importancia a la capacitación de los profesionales como al despliegue de las propias infraestructuras. La Xunta ha impulsado asignaturas específicas de inteligencia artificial en secundaria y bachillerato, un grado universitario interuniversitario especializado y ciclos de Formación Profesional orientados a esta tecnología. Rodríguez ha recordado que la disponibilidad de personas formadas resulta imprescindible para aprovechar las inversiones científicas y tecnológicas, especialmente en un tejido empresarial donde todavía identifica "un déficit de cultura tecnológica".

La integración de actores valenciana

La Comunidad Valenciana, por su parte, reivindica una posición diferencial basada en la integración de industria, universidades y centros tecnológicos.

Marián Cano ha defendido que su territorio dispone de "toda la cadena de valor", gracias a una base industrial consolidada, cinco universidades públicas, cuatro privadas y una red de institutos tecnológicos estrechamente vinculados con las necesidades de los distintos sectores productivos.

José Antonio Nieto, consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta de Andalucía, durante el Digital Regions Connection 2026 - VI Foro de Innovación Autonómica y Local de DISRUPTORES. Javier Carbajal

La consejera ha destacado también las ventajas logísticas y de conectividad de la región, así como la importancia de la colaboración público-privada y de mantener una interlocución permanente con las empresas. Para Cano, la integración de industria, turismo, comercio e innovación en una misma consejería permite abordar la modernización de actividades económicas muy diferentes, reforzando la transferencia de conocimiento y la incorporación de nuevas tecnologías a las compañías.

Seguridad jurídica y acceso a las infraestructuras

Más allá de las particularidades de cada territorio, la seguridad jurídica ha emergido como uno de los principales puntos de coincidencia entre Andalucía y Galicia. Nieto ha cuestionado las limitaciones regulatorias que, a su juicio, dificultan la implantación de centros de datos en Andalucía y ha reclamado cambios normativos que permitan desarrollar estas infraestructuras. Rodríguez, por su parte, ha advertido de las consecuencias que pueden tener las modificaciones regulatorias sobre proyectos empresariales y administrativos planificados durante años, especialmente cuando requieren importantes inversiones y disponibilidad energética.

Ambos han coincidido también en las dificultades de las pequeñas empresas para incorporar los avances tecnológicos. El consejero gallego ha advertido de que muchas compañías perderán competitividad si no modernizan sus procesos y productos, mientras Nieto ha reclamado medidas públicas que faciliten la adopción de inteligencia artificial y la recualificación profesional.

Román Rodríguez, consejero de Educación, Ciencia, Universidades y FP de la Xunta de Galicia, durante el Digital Regions Connection 2026 - VI Foro de Innovación Autonómica y Local de DISRUPTORES. Javier Carbajal

La discusión ha alcanzado asimismo la competencia territorial por atraer inversiones, una cuestión especialmente relevante cuando distintas comunidades aspiran a conseguir los mismos proyectos industriales o infraestructuras digitales. Así lo entendía Marián Cano, por ejemplo, en un escenario que introduce dificultades adicionales a la coordinación nacional defendida durante el encuentro, puesto que la especialización científica puede favorecer la complementariedad entre territorios, mientras que la captación de grandes inversiones empresariales mantiene una dimensión competitiva difícil de eludir.

Una sexta edición de récord

La sexta edición del foro autonómico de DISRUPTORES pasará a la historia como la que ha tenido un mayor impacto de convocatoria, con la presencia de hasta cinco consejeros autonómicos con responsabilidades en innovación o transformación digital -cifra inédita hasta la fecha- y otros siete altos cargos de otras tantas comunidades autónomas.

Cabe recordar, que este año, las diferentes entrevistas y mesas redondas se celebran en torno a diferentes temáticas relacionadas, precisamente, con la importancia que tiene la actividad autonómica en materia de innovación y transformación digital en un contexto geopolítico más amplio.

Así, por ejemplo, la gestión de los fondos europeos, los puentes que cada vez con mayor asiduidad se están tendiendo entre nuestro país y Latinoamérica o el papel que juega el municipalismo en el mencionado contexto geopolítico son protagonistas. Varias mesas redondas abordarán la importancia y el posicionamiento que están viviendo determinadas regiones en ámbitos como la tecnología militar, la ciberseguridad, la inteligencia artificial o los chips -por poner solo unos ejemplos- y la atracción de inversiones de grandes empresas también reciben foco durante el evento.

Este evento, así como la gala de los DISRUPTORES Innovation Awards que se celebra la tarde de este jueves cuentan con la colaboración de Mapfre, Vodafone, GTT, Innovasur, Comunidad de Madrid, Gobierno de Aragón, Comunitat Valenciana, Xunta de Galicia, Región de Murcia, Gobierno de Cantabria y Junta de Extremadura, además de los ayuntamientos de Madrid y San Sebastián.