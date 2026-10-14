César Tello (Adigital) abrirá el 'Digital Regions Connection' de DISRUPTORES, el foro autonómico de referencia

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LO ESENCIAL Las claves El evento autonómico de referencia de DISRUPTORES se renombra como 'Digital Regions Connection' y se celebra en el Palacio de Neptuno de Madrid. César Tello, director general de Adigital, abrirá la jornada, mientras que el consejero de Digitalización de Madrid, Miguel López-Valverde, estará a cargo de la clausura. El foro reúne a cinco consejeros regionales y diversos altos cargos autonómicos de innovación procedentes de Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cantabria, Asturias, Baleares, Murcia y La Rioja. Los debates abordarán el contexto geopolítico tecnológico, la gestión de los fondos europeos, el municipalismo, la ciberseguridad, la inteligencia artificial y las conexiones con Latinoamérica.

Cinco consejeros y otros seis altos cargos en departamentos regionales con responsabilidades sobre la innovación y la digitalización protagonizan este jueves y por sexto año consecutivo el foro autonómico de DISRUPTORES, que este año pasa a llamarse 'Digital Regions Connection'. La cita, como en los últimos tres años, será en el Palacio de Neptuno de Madrid a partir de las 9.00 horas.

Se trata de un evento que ya se ha consolidado como una referencia en el sector, ya que, al margen de las reuniones sectoriales a nivel político, no existe en nuestro país un foro periodístico de similares características. En esta ocasión, el encargado de abrir el evento será el director general de la asociación Adigital, César Tello. Y otro ponente de nivel, en este caso el consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, será el encargado de clausurar el evento.

Esta apertura y cierre del foro marcan el nivel de una jornada que nunca antes, en ninguna de sus cinco ediciones anteriores, reunió a tantos consejeros.

Estos consejeros son el ya mencionado Miguel López-Valverde; el consejero de Educación, Ciencia, Universidades y FP de la Xunta de Galicia, Román Rodríguez; el nuevo consejero de IA, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto; la consejera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana, Marián Cano; y el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti.

El resto del plantel de ponentes políticos confirmados incluye representación de altos cargos (directores generales, directores de agencias de innovación públicas o secretarios autonómicos) de las comunidades autónomas de Asturias, con Javier Fernández, director general de Estrategia Digital e IA; Baleares, con Barbara Barceló, directora general de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa; Murcia, con Joaquín Gómez, director general del Instituto de Fomento de la Región; y La Rioja, con Amadeo Lázaro, director general de Empresa, Energías e Internacionalización.

También el País Vasco estará representado, como suele ser habitual en todas las ediciones del foro, por el Ayuntamiento de San Sebastián, con la Sociedad para el Fomento de San Sebastián como protagonista y su director gerente, Iñigo Olaizola, como voz principal. Esta mesa está configurada para dar voz también a la política de innovación municipal y en ella participará también el concejal de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño.

La empresa privada también va a tener un protagonismo especial este año. Por ejemplo, Nacho Mas, CEO de Startup Valencia, y Juan Antonio Tejada, presidente de Malaga Tech, reflexionarán sobre la importancia de los ecosistemas de innovación regionales de abrirse a otros mercados internacionales, destacando la importancia del mercado Latam. Esta mesa será moderada, por cierto, por Agustín Baeza, director de Asuntos Públicos de Spanish Scaleup Alliance.

Carlos M. Rico Alonso, CEO Grupo GTT; José Martínez Valenzuela, Cybersecurity Consulting Manager en Innovasur; y Roberto Lara, director de la Unidad Negocio de Ciberseguridad de Vodafone también tendrán protagonismo durante la mañana, con entrevistas y una mesa redonda dedicada al sector de la defensa y de la ciberseguridad.

Y es que este año, cabe recordar, las diferentes entrevistas y mesas redondas se celebrarán en torno a diferentes temáticas relacionadas, precisamente, con la importancia que tiene la actividad autonómica en materia de innovación y transformación digital en un contexto más amplio. El contexto geopolítico a nivel tecnológico será eje principal de los debates.

Así, por ejemplo, la gestión de los fondos europeos, que llega a su fin, ocupará parte de la mañana de debate. Pero también habrá otros asuntos de interés, como los puentes que cada vez con mayor asiduidad se están tendiendo entre nuestro país y Latinoamérica o el papel que juega el municipalismo en el mencionado contexto geopolítico.

Durante la mañana, en cualquier caso, hay varios platos fuertes que, a buen seguro, despertarán el interés de aquellos que quieran acercarse al Palacio de Neptuno y de aquellos que sigan la jornada a través del streaming que, como siempre, cualquier lector podrá encontrar en la portada de DISRUPTORES.

Asimismo, varias mesas redondas abordarán la importancia y el posicionamiento que están viviendo determinadas regiones en ámbitos como la tecnología militar, la ciberseguridad, la inteligencia artificial o los chips -por poner solo unos ejemplos-.

La jornada matinal que ocupará el Foro Autonómico no será la única cita de DISRUPTORES ese 15 de octubre. Y es que esta jornada de debate matinal, como suele ser habitual, va a tener continuación por la tarde, con la ceremonia de entrega de los DISRUPTORES Innovation Awards 2026, otra cita obligada para el ecosistema tecnológico nacional.