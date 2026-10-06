'Digital Regions Connection', el foro autonómico de DISRUPTORES sube el nivel: cinco consejeros y empresas

El Palacio de Neptuno de Madrid acogerá un año más el Foro Autonómico de Innovación de DISRUPTORES. Sara Fernández.

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LO ESENCIAL Las claves El Foro Autonómico de DISRUPTORES pasa a llamarse ‘Digital Regions Connection’ y celebrará su sexta edición el 15 de octubre de 2026 en el Palacio de Neptuno de Madrid. Doce comunidades autónomas participarán en el encuentro, con cinco consejeros al frente de las políticas de digitalización, innovación o desarrollo tecnológico de sus territorios. El programa abordará fondos europeos, conexión con Latinoamérica, innovación municipal, atracción de inversiones, IA, chips, tecnología militar y ciberseguridad. Vodafone y GTT aportarán la visión empresarial, y la jornada continuará con la entrega de los DISRUPTORES Innovation Awards 2026.

Después de cinco ediciones celebradas con creciente éxito de participación y de impacto, el Foro Autonómico de DISRUPTORES ha aprovechado su sexta convocatoria para elevar el nivel.

Además de un cambio de nombre estratégico –el foro pasa a llamarse 'Digital Regions Connection'-, la edición de 2026, que se celebrará el 15 de octubre en el Palacio de Neptuno de Madrid, va a batir su récord de altos cargos presentes y va a contar con grandes empresas para contribuir a un análisis más completo del panorama regional de la transformación digital.

Doce de las 17 comunidades autónomas españolas van a tener voz en este foro de debate. De ellas, cinco van a estar representadas por su máxima autoridad en políticas de digitalización y/o innovación, es decir, sus consejeros, cifra inédita en las cinco ediciones anteriores del foro.

Estas comunidades autónomas son la de Madrid, con el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde; la de Galicia, con el consejero de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez; la de Andalucía, con el nuevo consejero de IA, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto; la de Cantabria, con el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti; y la de La Rioja, con la consejera de Economía, Innovación y Trabajo Autónomo, Belinda León.

El resto del plantel de ponentes confirmados incluye representación de altos cargos (directores generales, directores de agencias de innovación públicas o secretarios autonómicos) de las comunidades autónomas de Aragón, con Mar Paños, directora general de Industria, Competitividad, Innovación y Transformación Digital Empresarial; Asturias, con Javier Fernández, director general de Estrategia Digital e IA; Baleares, con Barbara Barceló, directora general de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa; Comunidad Valenciana, con Eduardo Pascual, secretario autonómico de Innovación; Murcia, con Joaquín Gómez, director general del Instituto de Fomento de la Región; y Navarra, con Agurtzane Martínez, directora general de Ciencia, Tecnología e Innovación.

También el País Vasco estará representado, como suele ser habitual en todas las ediciones del foro, por el Ayuntamiento de San Sebastián, con la Sociedad para el Fomento de San Sebastián como protagonista y su director gerente, Iñigo Olaizola, como voz principal.

Esta mesa está configurada para dar voz también a la política de innovación municipal y en ella participará también el concejal de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño.

Conexión 'Latam'

El cambio de nombre a 'Digital Regions Connection' va a tomar todo su sentido en la propia organización del foro y también en la organización de una mesa redonda en la que la conexión de nuestras autonomías con el mercado Latam va a ser protagonista.

En esta mesa redonda, Nacho Más, CEO de Startup Valencia, y Juan Antonio Tejada, presidente de Malaga Tech, reflexionarán sobre la importancia de los ecosistemas de innovación regionales de abrirse a otros mercados internacionales. Esta mesa será moderada, por cierto, por Agustín Baeza, director de Asuntos Públicos de VDS ScaleUp Alliance.

La parte empresarial también estará representada este año por dos empresas de nivel, Vodafone y GTT. Carlos M. Rico Alonso, CEO de esta última compañía, será protagonista de una entrevista individual.

Por su parte, Roberto Lara, director de la Unidad Negocio de Ciberseguridad de Vodafone, participará en una interesante mesa redonda sobre ciberseguridad y defensa en la que también estará presente el representante de Murcia y José Martínez Valenzuela, Cybersecurity Consulting Manager en Innovasur.

Cabe recordar, que este año, las diferentes entrevistas y mesas redondas se celebrarán en torno a diferentes temáticas relacionadas, precisamente, con la importancia que tiene la actividad autonómica en materia de innovación y transformación digital en un contexto geopolítico más amplio.

Así, por ejemplo, la gestión de los fondos europeos, que llega a su fin, ocupará parte de la mañana de debate. Pero también habrá otros asuntos de interés, como los puentes que cada vez con mayor asiduidad se están tendiendo entre nuestro país y Latinoamérica o el papel que juega el municipalismo en el mencionado contexto geopolítico.

Durante la mañana, en cualquier caso, hay varios platos fuertes que, a buen seguro, despertarán el interés de aquellos que quieran acercarse al Palacio de Neptuno y de aquellos que sigan la jornada a través del streaming que, como siempre, cualquier lector podrá encontrar en la portada de DISRUPTORES. Y es que varias mesas redondas abordarán la importancia y el posicionamiento que están viviendo determinadas regiones en ámbitos como la tecnología militar, la ciberseguridad, la inteligencia artificial o los chips -por poner solo unos ejemplos-.

La jornada, por último, también contará con otro tema de interés que habla y muy bien de la importancia que están teniendo las comunidades autónomas españolas a la hora de atraer inversiones. Está previsto que los ponentes reflexionen sobre cómo en los últimos años grandes multinacionales han elegido nuestro país como blanco de sus apuestas tecnológicas.

La jornada matinal que ocupará el Foro Autonómico no será la única cita de DISRUPTORES ese 15 de octubre. Y es que esta jornada de debate matinal, como suele ser habitual, va a tener continuación por la tarde, con la ceremonia de entrega de los DISRUPTORES Innovation Awards 2026, otra cita obligada para el ecosistema tecnológico nacional.