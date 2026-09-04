El Foro Autonómico de DISRUPTORES abordará este año el papel de las CCAA en el contexto 'geotech' global

Una de las mesas redondas de la quinta edición del Foro Autonómico de DISRUPTORES. Sara Fernández.

Las claves

Las claves Generado con IA El VI Foro Autonómico de DISRUPTORES analizará el papel de las comunidades autónomas en el contexto geopolítico y tecnológico global el 15 de octubre en Madrid. El evento abordará temas como la gestión de fondos europeos, la colaboración con Latinoamérica y el papel del municipalismo en la innovación y transformación digital. Mesas redondas discutirán el avance regional en tecnología militar, ciberseguridad, inteligencia artificial y semiconductores, así como la atracción de inversiones tecnológicas. Por la tarde se celebrarán los DISRUPTORES Innovation Awards 2026, que reconocen a los mejores proyectos y profesionales del ecosistema científico-tecnológico de habla hispana en diez categorías.

Las comunidades autónomas viven un momento crucial en el contexto geopolítico y tecnológico a nivel global. Sus avances en el terreno de la disrupción ya no solo es algo que se circunscribe a lo local, sino que adquiere una dimensión mayor que no hace sino aumentar la competitividad y la posibilidad de colaboración a nivel supraterritorial.

Precisamente este contexto va a ser el principal protagonista este año del VI Foro Autonómico de DISRUPTORES que, un año más -y ya van tres- vuelve al Palacio de Neptuno, en pleno Barrio de las Letras de Madrid. La cita será el jueves 15 de octubre en sesión matinal.

Este año, las diferentes entrevistas y mesas redondas se celebrarán en torno a diferentes temáticas relacionadas, precisamente, con la importancia que tiene la actividad autonómica en materia de innovación y transformación digital en un contexto más amplio.

Así, por ejemplo, la gestión de los fondos europeos, que llega a su fin, ocupará parte de la mañana de debate. Pero también habrá otros asuntos de interés, como los puentes que cada vez con mayor asiduidad se están tendiendo entre nuestro país y Latinoamérica o el papel que juega el municipalismo en el mencionado contexto geopolítico.

Durante la mañana, en cualquier caso, hay varios platos fuertes que, a buen seguro, despertarán el interés de aquellos que quieran acercarse al Palacio de Neptuno y de aquellos que sigan la jornada a través del streaming que, como siempre, cualquier lector podrá encontrar en la portada de DISRUPTORES. Y es que varias mesas redondas abordarán la importancia y el posicionamiento que están viviendo determinadas regiones en ámbitos como la tecnología militar, la ciberseguridad, la inteligencia artificial o los chips -por poner solo unos ejemplos-.

La jornada, por último, también contará con otro tema de interés que habla y muy bien de la importancia que están teniendo las comunidades autónomas españolas a la hora de atraer inversiones. Está previsto que los ponentes reflexionen sobre cómo en los últimos años grandes multinacionales han elegido nuestro país como blanco de sus apuestas tecnológicas.

Como siempre, consejeros, directores generales y otros altos cargos de las consejerías con competencias en materia de innovación y transformación digital de la mayoría de regiones españolas, acompañarán a DISRUPTORES en una cita que ya es indispensable para pasar revista al estado del arte de la disrupción regional en nuestro país.

DISRUPTORES Innovation Awards 2026

La jornada matinal que ocupará el Foro Autonómico no será la única cita de DISRUPTORES ese 15 de octubre. Y es que esta jornada de debate matinal, como suele ser habitual, va a tener continuación por la tarde, con la ceremonia de entrega de los DISRUPTORES Innovation Awards 2026, otra cita obligada para el ecosistema tecnológico nacional.

Estos galardones, consolidados como el máximo reconocimiento en el ámbito de la innovación y el campo científico-tecnológico de habla hispana, buscan marcar el camino de la digitalización con el ejemplo de los mejores rostros y proyectos del momento.

Se trata de unos premios de prestigio que pasan un doble filtro. El primer cribado lo realiza el equipo editorial de DISRUPTORES eligiendo 50 finalistas, que daremos a conocer en los próximos días. La votación final corre a cargo de un jurado ajeno al medio formado por 15 reputados miembros del ecosistema, entre los que figuran analistas independientes, directivos de primer nivel, representantes de patronales del sector y académicos.

Se premian diez categorías, incluyendo Mejor startup o scaleup, Mejor iniciativa de impulso al ecosistema, Mejor inversor, Mejor proyecto de digitalización en gran empresa, Mejor proyecto de digitalización en pyme, Mejor iniciativa impulsada por los centros tecnológicos o parques científicos, Mejor CIO, Mejor proyecto de investigación, Mejor proyecto público de apoyo a la digitalización y Mejor iniciativa digital en Latinoamérica.