Las CCAA ya no entienden la gestión hídrica sin tecnología: de la proliferación de sensores a los gemelos digitales

Las claves

Las claves Generado con IA Las comunidades autónomas están impulsando la gestión hídrica mediante tecnología, con sensores, telelectura y gemelos digitales para mejorar el control y la eficiencia del agua. El PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua ha destinado casi 2.000 millones de euros en ayudas para proyectos innovadores de gestión y reutilización hídrica en toda España. Ejemplos destacados incluyen la digitalización de depuradoras en la Comunidad Valenciana, la telelectura masiva de contadores en Madrid y la modernización del alcantarillado en Barcelona y Valencia. Proyectos como ReDuCit en Andalucía y la fotobiorrefinería de Badajoz muestran cómo la tecnología permite ahorrar agua en agricultura y valorizar aguas residuales, promoviendo la economía circular.

Las administraciones públicas se han visto obligadas en los últimos tiempos a intensificar sus políticas hídricas, en el sentido más amplio de la palabra. Han tenido que afrontar desde sucesos episódicos y desgraciados como la DANA que asoló el área metropolitana del sur de la ciudad de Valencia hasta situaciones más habituales como sequías estacionales o consumo excesivo de agua en hogares o en agricultura.

Ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos trabajan desde hace años con toda clase de proyectos para intentar mitigar estos fenómenos y la tecnología, como en casi todo ya, tiene un papel fundamental.

Incluso el Gobierno central se puso las pilas en su día con la aprobación del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, gracias al cual, por cierto, han podido ser financiados muchos proyectos de las que ejecutan en estos momentos las administraciones regionales.

Antes de entrar en materia, de hecho, sería conveniente recordar en qué consistía este plan. El PERTE de la Digitalización del Agua puso a disposición 1.940 millones de euros en subvenciones y ayudas más otra inversión privada movilizada de más de 1.000 millones de euros.

Precisamente la eficiencia frente a la sequía es uno de los tres grandes objetivos del plan, sumado al de la ciberseguridad y control de calidad, la transparencia y los datos.

Y todo ello, explicaron en su día fuentes del Gobierno, para "blindar" a España ante la escasez estructural.

Ahora bien, el hecho de que las competencias en materia hídrica estén transferidas a las autonomías, hace que ese blindaje se esté capitaneando desde los ayuntamientos -cuando son de gran tamaño- o desde los propios gobiernos autonómicos.

En este contexto, a partir de ahí, ejemplos de todo tipo en los que, como decíamos, la tecnología está tomando el control. Y nunca mejor dicho. Porque si algo permite la digitalización de este tipo de procesos relacionados con la política hídrica es tener un máximo control de los datos.

Palabras como monitorización, telelectura, gestión inteligente o gemelo digital están detrás de algunos ejemplos que DISRUPTORES pone sobre la mesa para, precisamente, tomar consciencia de la implicación de las administraciones públicas regionales en este sentido.

La depuración de aguas

La depuración de aguas es una parte importante, quizá la que da origen a todo, para la reutilización hídrica y, en consecuencia, para el ahorro de recursos. La Comunidad Valenciana, a través de la empresa pública Epsar, monitoriza y digitaliza las casi 500 depuradoras de la región gracias a una inversión de 7,8 millones de euros del citado PERTE -el proyecto global asciende a más de 12 millones y se completa con financiación privada-. La instalación de sensores en puntos de vertido, aliviaderos y tanques de tormenta permite tener un control en tiempo real de la calidad del agua, reforzando la sostenibilidad y la transparencia en la gestión pública. El proyecto también incluye la instalación de tres dispositivos de visión inteligente asistida por modelos de inteligencia artificial.

Además, garantiza una respuesta rápida ante posibles incidencias y permite adaptar las depuradoras a las futuras normativas europeas en materia de gestión y control de las aguas. Con todo, con la instalación de estos sensores avanzados, no solo se mejora la calidad del agua tratada, sino que también se proporcionan datos, en tiempo real, a las administraciones y a la ciudadanía para facilitar la toma de decisiones.

Telelectura de contadores

Nos vamos a Madrid. Allí el Canal de Isabel II -empresa pública gestora de las políticas hídricas- ha alcanzado un gran hito dentro de su estrategia de digitalización del agua: ha superado el umbral del millón de contadores inteligentes conectados al servicio de telelectura.

De esta forma, la empresa pública continúa acercándose a su gran objetivo de finalizar 2026 con el 100% de los equipos integrados en este sistema: en total, 1,6 millones de dispositivos en toda la Comunidad de Madrid.

Contador de telelectura.

Los contadores con telelectura registran una medición automática del consumo de agua cada hora, y la transmiten diariamente de forma cifrada. En lugar de la tradicional lectura realizada presencialmente cada dos meses, los registros de la telelectura multiplican por 1.460 los datos disponibles, lo que también reduce el tiempo de detección de anomalías.

El análisis de esa información ha permitido alertar, en los últimos dos años y medio, a más de 84.000 clientes cuyos patrones de consumo resultaban anómalos. El envío de estos avisos automáticos por posibles fugas se ha traducido en más de 75.000 reparaciones por parte de los clientes, lo que ha supuesto un ahorro estimado de unos 17 hectómetros cúbicos de agua, más del 3 % del consumo total de la región.

Los servicios asociados a la telelectura, así como la instalación y conexión del propio contador, son gratuitos para los usuarios, que pueden consultar sus consumos detallados y establecer sus alertas desde la Oficina Virtual de Canal de Isabel II.

Los avisos personalizados pueden configurarse tanto por superar un nivel de consumo de agua diario u horario, como por no alcanzar un consumo mínimo establecido. Estas alarmas, que ya han configurado más 6.700 usuarios, permiten comprobar si existe consumo cuando no debiera haberlo o, por el contrario, si deja de registrarse pese a haber gente en la vivienda.

Conservación del alcantarillado

Para mejorar la sostenibilidad del consumo de agua también es importante tener un alcantarillado en perfecto estado. Y para eso, grandes ciudades como Barcelona o Valencia cuidan sus sistemas de distribución.

En el caso de la capital del Turia, con un gemelo digital desarrollado ya hace años por la empresa Global Omnium y en el caso catalán con una ampliación del contrato municipal de gestión de la red de alcantarillado firmada en abril con FCC Medio Ambiente, por la cual se da un paso importante a nivel tecnológico gracias a un montante de 121 millones de euros para los próximos ocho años.

Un operario supervisa el estado del alcantarillado del Ayuntamiento de Barcelona.

El nuevo sistema digital combinará inteligencia artificial con inteligencia humana en busca de la eficiencia, seguridad y sostenibilidad de toda la red.

Este nuevo contrato apuesta por el uso intensivo de inteligencia artificial con el objetivo de optimizar cargas de trabajo, rutas y tareas de mantenimiento de la red. Además, un sistema automatizado detectará desperfectos y generará informes de gestión en tiempo real.

Eficiencia en el campo

Una de las regiones con más agricultura de nuestro país, Andalucía, es un buen ejemplo de cómo la tecnología se puede aplicar en el campo para ahorrar consumo hídrico.

La monitorización también está detrás de proyectos como ReDuCit, financiado públicamente por la Junta de Andalucía a través de su Plan Sequía. Se trata de una iniciativa impulsada en su día por el clúster OnTech Innovation, las empresas Rovimática, Soltel y la Universidad de Sevilla.

Durante un año ha estudiado cómo reducir el consumo de agua en el sector cítrico gracias a la tecnología. Se ha monitorizado en tiempo real el consumo de agua en fincas agrícolas y se han identificado patrones de uso poco eficientes.

De esta manera se han podido elaborar recomendaciones que han adaptado y optimizado el riego a cada cultivo. Esta implantación también ha exigido el diseño de formaciones para los propios agricultores. Los sensores y la visión artificial han sido las tecnologías habilitadoras para este proyecto.

El objetivo final es reducir el consumo de agua entre un 15% y un 25%, lo cual es especialmente relevante en cultivos de cítricos en la cuenca del Guadalquivir.

La reutilización del agua

Por último, viajamos a Badajoz. Allí, el Ayuntamiento ha inaugurado este mes de mayo una fotobiorrefinería para la depuradora de la ciudad, una instalación innovadora desarrollada por Aqualia en el marco del proyecto europeo Deep Purple, centrado en la valorización sostenible de las aguas residuales urbanas.

La fotobiorrefinería inaugurada convierte la EDAR de Badajoz en una eco-factoría, capaz no solo de depurar agua de forma eficiente, sino también de generar recursos de valor añadido a partir de las corrientes residuales, contribuyendo a la economía circular y a la reducción del impacto ambiental.

Esta instalación incorpora un carrusel anaerobio fototrófico de más de 360 m², complementado con otras tecnologías avanzadas, que permiten optimizar el consumo energético y producir agua rica en nutrientes, fangos con potencial uso agrícola y biogás para uso energético.

El proyecto Deep Purple, del que surge esta fotobiorrefinería, cuenta con un presupuesto total superior a los 10,6 millones de euros, con una financiación de la Unión Europea cercana a los 7 millones de euros. En el caso de la instalación de Badajoz, Aqualia ha realizado una inversión superior a los 750.000 euros.