Un consejo de sabios para fortalecer la I+D+I gallega: primer objetivo, desarrollar la nueva ley de ciencia

Las claves

Las claves Generado con IA La Xunta de Galicia ha creado un Consejo Asesor en Investigación e Innovación formado por 12 expertos para definir estrategias y proyectos de I+D+I. El primer objetivo del consejo es colaborar en la elaboración y aprobación de la futura Ley de Ciencia e Innovación de Galicia, adaptando el modelo de I+D+I a los nuevos retos tecnológicos y sociales. El órgano asesorará a la Xunta en la revisión de prioridades dentro de la Estrategia de Especialización Inteligente de Galicia 2021-2027, impulsando la colaboración público-privada y la proyección internacional. Galicia destaca actualmente en biotecnología, inteligencia artificial y computación cuántica, y busca consolidar un modelo de especialización más eficiente y conectado con el tejido productivo.

Ángel Carracedo, Concepción Paz, Eva Poveda, Minia Manteiga, Senén Barro, Jorge Barrero, José Manuel Silva, Paloma Domingos, Jesús Ángel Lago, Santiago Domínguez, Sara Rodríguez y Sonia Martínez.

Son doce nombres que, a priori, podrían estar escogidos al azar. Pero no. En Galicia, cuando se trata del fomento y el impulso del I+D+I no hay margen para la improvisación.

Se trata de una docena de expertos en innovación, tecnología y ciencia que, desde ya, forman parte del consejo de sabios al que se va a encomendar la Xunta de Galicia a la hora de definir estrategias y proyectos relacionados con la investigación y la innovación.

La Xunta, con este movimiento, dice estar dando "un paso clave" para atender los retos de la I+D+I regional y para posicionar a esta comunidad como referente en este campo. Bajo la nomenclatura de Consejo Asesor en Investigación e Innovación de Galicia, el consejero de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, ya ha presidido la primera sesión constituyente de este órgano, que asesorará al gobierno gallego para impulsar aún más el potencial gallego en este campo.

En este primer encuentro se abordó el plan para la elaboración y aprobación de la futura Ley de Ciencia e Innovación de Galicia y la revisión de los ámbitos prioritarios de la política de I+D+I gallega.

Este órgano está formado por esos 12 expertos de reconocido prestigio, tanto a nivel gallego como internacional, en los ámbitos científico, tecnológico, empresarial y de las políticas públicas.

Las personas que forman parte de este organismo, además del consejero, y la directora de la Agencia Gallega de Innovación, Carmen Cotelo, son cinco en el campo de la investigación, tres en el de las políticas públicas y cuatro en el ámbito de la innovación, empresa y emprendimiento.

En el campo de la investigación, se encuentra el catedrático de Medicina Legal y director de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica, Ángel Carracedo; la catedrática de Ingeniería Mecánica, Maquinas y Motores Térmicos y Fluidos en la Universidade de Vigo, Concepción Paz; la directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, Eva Poveda; la catedrática de Astrofísica de Galicia y presidenta de la Sociedad Española de Astronomía, Minia Manteiga, y el catedrático de Inteligencia artificial y director científico del Centro singular de investigación en tecnologías inteligentes (CiTIUS), Senén Barro.

En el área de las políticas públicas de I+D+I, integran el Consejo el director general de la Fundación Cotec para la Innovación, Jorge Barrero; el ingeniero agrónomo y exdirector general de Agricultura y de Investigación de la Comisión Europea, José Manuel Silva, y la doctora en Informática y licenciada en Física y directora adjunta de la Fundación General del CSIC, Paloma Domingos. En el campo de la innovación, empresa y emprendimiento, participan el director gerente del centro tecnológico Aimen y presidente de la red Atiga, Jesús Ángel Lago; el cofundador y CEO de Mestrelab Research, Santiago Domínguez; la CEO de la empresa líder en maquinaria para la industria conservera Hermasa Canning Technology, Sara Rodríguez, y la doctora en Biología Molecular y fundadora de Batea Oncology, Sonia Martínez.

En la actualidad, Galicia despunta en ámbitos como la biotecnología, la inteligencia artificial o la computación cuántica y alcanza numerosos hitos. El objetivo de este consejo asesor es apoyar y asesorar al Ejecutivo autonómico en sus políticas públicas de I+D+I para seguir alcanzando éxitos y posicionando Galicia como un territorio de referencia en esta materia.

Román Rodríguez destacó que esta primera reunión permite ver el apoyo de la sociedad civil a la ciencia que se desarrolla en Galicia, con miembros vinculados con el mundo universitario, con empresas, con el ámbito de la transferencia y también con el de la gestión. La función de este órgano, que se reunirá por lo menos una vez al año, es asesorar, ayudar e informar a la Xunta para diseñar las mejores políticas de ciencia posibles, indicó el consejero.

El primer objetivo

En su primera junta, además de constituirse, el órgano abordó el plan para la elaboración y aprobación de la nueva Ley de Ciencia e Innovación de Galicia, que pretende actualizar y reforzar el modelo integrado de I+D+I existente en la Comunidad, adaptándolo a los nuevos retos tecnológicos y sociales.

En este campo, el Consejo Asesor desempeña un papel fundamental como órgano de apoyo técnico y estratégico y su participación se espera que contribuya a garantizar que la futura norma responda a las necesidades reales del ecosistema gallego de I+D+I, reforzando la transferencia de conocimiento, la colaboración público-privada y la proyección internacional de la investigación desarrollada en Galicia.

Por otra parte, se instó a este órgano a participar en la revisión de los ámbitos de priorización de la Estrategia de Especialización Inteligente de Galicia 2021-2027. Se trata de adaptarse a las nuevas realidades económicas y tecnológicas, atendiendo a las fortalezas, a sectores emergentes y a las transiciones digital y verde.

El objetivo final es consolidar un modelo de especialización más eficiente, centrado en ámbitos en los que Galicia pueda alcanzar ventajas competitivas y generar mayor valor añadido, reforzando al mismo tiempo la conexión entre investigación, innovación y tejido productivo.