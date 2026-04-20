La política digital regional gana protagonismo en 'Wake Up, Spain!': del caso de uso a las grandes estrategias

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención.

Las claves

Las claves Generado con IA La sexta edición de 'Wake Up, Spain!' dio protagonismo a la innovación y transformación digital en las regiones y ciudades españolas. Presidentes autonómicos y alcaldes destacaron avances en I+D+i, inteligencia artificial y casos de uso tecnológico en servicios públicos. Madrid anunció una inversión de más de 8 millones de euros en un nuevo centro de innovación para el ecosistema tecnológico regional. Galicia, Murcia, Canarias y Castilla y León presentaron estrategias punteras en educación digital, tecnología militar, energías renovables e innovación disruptiva.

Cada año, DISRUPTORES celebra un foro autonómico pensado para que los principales cargos con responsabilidad de ámbitos como la innovación y la transformación digital debatan sobre el momento actual de un sector del que ya hace tiempo todo el mundo es consciente de que no solo se mueve en las grandes capitales del país.

Lo que sucede allí cada año (y ya van cinco) permite consolidar un evento que ya es referencial. Y, seguramente debido a las conclusiones que de él se extraen, lo que ha sucedido esta semana en la Casa de América de Madrid no debería extrañar a nadie.

La celebración de la sexta edición del 'Wake Up, Spain'! ha dejado una curiosa paradoja. Por primera vez, el considerado Davos español había ampliado miras hacia el exterior, con el apellido 'Wake Up, Europe!'. Pero, además, de contar con reconocidas voces socioeconómicas del Viejo Continente, también ha dado más voz que nunca a lo local y regional.

Esta edición ha contado con un destacado número de presidentes autonómicos y alcaldes que, si por algo han brillado -con alguna excepción- es por sacar pecho de sus mejoras en aspectos como la I+D+I, la transformación tecnológica y la apuesta por el talento disruptor.

Sí, han hablado de política fiscal, de carreteras, de su apuesta social o cultural… pero la innovación ha tenido un espacio principal en los diferentes discursos.

Una de las declaraciones más llamativas en este sentido fue la de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo: "Nuestra apuesta pasa por un binomio en el que la ciencia –los avances tecnológicos y la innovación en todos los ámbitos– debe ser protagonista en el mismo grado que la cultura". Y eso que la granadina estaba promocionando la candidatura de su ciudad a capital europea de la cultura.

"Granada es una de las ciudades que más ha crecido en el ámbito tecnológico", reivindicó Carazo al respecto, al tiempo que recordó que es la sede de la agencia andaluza de Inteligencia Artificial.

Durante los cinco eventos que ha durado el 'Wake Up, Spain!' han ido pasando más alcaldes. El primero, el anfitrión, José Luis Martínez-Almeida. Él fue el encargado de sentar las bases con una frase que sirve para cualquier sector, también en el ámbito tecnológico: "Lo que pase en el mundo será lo que pasa en las ciudades".

Otros dos destacados alcaldes que comparecieron fueron la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el presidente de la Red Española de Ciudades Inteligentes, a su vez, alcalde de Las Rozas.

Ambos representan a dos ciudades muy bien posicionadas en el ecosistema innovador del país. La aragonesa bajó al terreno de los casos de uso.

El vínculo se extenderá a los servicios públicos con semáforos inteligentes, sensores en los contenedores de basura que permitirán dar un servicio más eficiente... "Se está intentando que la IA mejore la salud y la calidad de vida de los ciudadanos", subrayaba Chueca.

El consistorio también sensorizará los principales barrancos para anticiparse a fenómenos meteorológicos que puedan ser episodios difíciles de gestionar. Zaragoza también lleva tiempo apostando por la creación de gemelos digitales para mejorar la planificación de cualquier tipo de intervención antes de hacerla en la propia ciudad.

Su homónimo en Las Rozas también detalló los casos de uso que se están implementando gracias a las políticas estratégicas de Las Rozas Innova, pero su discurso tiró más por lo estratégico.

El gran anuncio

"Nos posicionamos como un nodo muy activo, participando en 16 proyectos internacionales de I+D+i como ciudad demostradora de tecnología innovadora", remarcó.

Esto, por lo que se refiere a las voces municipales. Pero el verdadero potencial lo exhibieron los diferentes presidentes autonómicos que se han acercado a la Casa de América de Madrid para explicar todo tipo de iniciativas.

En materia tecnológica, el principal anuncio lo dio la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Anunció que su gobierno va a invertir más de 8 millones de euros en un nuevo centro de innovación, una incubadora tecnológica que facilitará a las tecnológicas su crecimiento y su conexión con corporaciones, inversores y entidades públicas.

La presidenta ha enmarcado esta iniciativa en una estrategia de impulso al ecosistema empresarial y tecnológico madrileño, que ha vinculado con el buen momento económico de la región.

Muy profusa en lo tecnológico fue la intervención del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Avanzó que Galicia está ultimando una ley de educación digital que verá la luz a finales de año. El presidente autonómico destacó también el posicionamiento de Galicia en sectores tecnológicos punteros, como la computación cuántica."En el ‘corner’ de España, todo lo que tiene que ver con tecnología cuántica se está desarrollando en Galicia gracias a investigadores de primer nivel", aseguró.

No menos locuaz en lo disruptivo estuvo el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Sobre todo, en materia de tecnología militar. "Algunas de esas empresas surgidas de nuestra estrategia CAETRA ya están trabajando sobre el terreno en Ucrania", aportando drones, entre otros avances tecnológicos.

Otras voces

También anunció que el Gobierno de la Región de Murcia dentro de "unos meses" presentará su estrategia de inteligencia artificial.

También comparecieron otros cargos autonómicos, como el vicepresidente segundo y consejero de Presidencia de la Generalitat Valenciana, José Díez, que reflexionó sobre la importancia de "atraer inversiones y empresas y de disponer de mecanismos que permitan retenerlas y que no abandonen la Comunidad Valenciana en momentos de incertidumbre".

O el presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, que quiso recordar que su región es "líder" en energías renovables, automoción y turismo rural, y una comunidad "de referencia" en agroindustria, defensa, aeronáutica, biomedicina, logística, industria farmacéutica o ciberseguridad.

O el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Por cierto, el floreciente sector disruptivo canario, muy presente en 'Wake Up, Spain!' también se vislumbró en una mesa en la que se reivindicó su condición de nodo de innovación por ser un "nicho único y natural" en Europa.

El Instituto Tecnológico de Canarias, del Instituto de Astrofísica de Canarias, del Parque Tecnológico de Fuerteventura (PTF) y de Adventia Pharma compartieron las cualidades del archipiélago para atraer inversión.