De la accesibilidad en hospitales al mantenimiento urbano: ocho proyectos de IA que transforman Madrid

El concejal de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, con los ganadores de la primera edición de DesafIA.

Madrid avanza sin pausa en su propósito de consolidarse como uno de los grandes polos de innovación de Europa. Y no lo hace de cualquier manera.

Su fin último es resolver los problemas que atenazan a la ciudad de forma ágil y efectiva. Mejorar la accesibilidad, optimizar el mantenimiento de sus infraestructuras o generar y retener talento acorde a las nuevas tendencias económicas figuran entre los retos del consistorio de la capital.



Para buscar soluciones, en marzo puso en marcha DesafIA Madrid, un programa de innovación abierta para conectar startups, corporaciones privadas y administración pública alrededor de un mismo objetivo: resolver retos reales mediante propuestas tecnológicas que empleen la inteligencia artificial.

Esta semana se han dado a conocer los ocho proyectos ganadores. Todos ellos tienen en común que se han probado en entornos reales para su validación y “promueven la adopción de la inteligencia artificial para generar casos acordes a las necesidades de la ciudad”, subrayó el concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, durante el evento celebrado en el Campus del Videojuego Madrid in Game.

Asimismo, también destacó el papel “estratégico” de iniciativas como DesafIA para “impulsar el talento y la competitividad de Madrid en el escenario tecnológico global”.

Junto al ámbito privado

Entre ellos, Omniloy ha respondido al desafío planteado por ONCE, desarrollando MarIA, un asistente virtual con IA que amplía las capacidades de recepción de los hospitales. A través de una simple llamada telefónica, el sistema guía a las personas con discapacidad visual dentro del centro sanitario, ofreciendo orientación, alertas sobre obstáculos y acompañamiento hasta su destino.

El reto de Pfizer buscaba crear un entorno de formación automatizado para operarios de planta sin necesidad de presencialidad. La startup Ubicuity ha desarrollado una solución inmersiva de hardware y software que permite al usuario experimentar los procesos productivos sin interrumpir la actividad real. Una herramienta que optimiza la capacitación y simplifica la gestión formativa.

Desde Akkodis, la necesidad pasaba por agilizar y simplificar la publicación de ofertas de empleo. Talenttools ha diseñado un sistema de agentes de IA capaz de reducir un 20% las tareas rutinarias del área de reclutamiento, desde la redacción de las ofertas hasta la elaboración de listados de candidatos, liberando tiempo para actividades de mayor valor.

En el ámbito de la construcción, Sacyr planteó el reto de generar automáticamente estructuras y plazos en los proyectos de obra. Crata AI ha desarrollado un sistema de agentes inteligentes que analiza los pliegos de contratación y propone planificaciones óptimas, con un impacto estimado de hasta dos semanas de ahorro de trabajo. La compañía ya estudia incorporar nuevas funcionalidades para maximizar los resultados.

Junto al sector público

Desde el propio Ayuntamiento se sumaron también desafíos en áreas esenciales de la gestión municipal. Madrid Talento, el servicio de captación de profesionales públicos, confió en Findr para desarrollar un agente de IA capaz de identificar y conectar con jóvenes talentos a través de fuentes abiertas y múltiples canales de comunicación. El piloto ha demostrado mejorar la orientación personalizada y la captación de perfiles interesados en el servicio público.

En materia de sostenibilidad urbana, la Subdirección General de Conservación de Zonas Verdes y Arbolado Urbano propuso anticipar riesgos y necesidades de mantenimiento. Sigo respondió con Madrid GreenView, una solución que combina imágenes 360 geolocalizadas y algoritmos de inteligencia artificial para detectar incidencias en el arbolado, papeleras o señalización, alcanzando altos niveles de acierto en la identificación de problemas y generando órdenes de actuación automáticas.

Por su parte, la Dirección General de Transparencia y Calidad buscaba mejorar la calidad de los datos abiertos. Dedomena AI ha implementado una capa intermedia inteligente que automatiza validaciones, detecta errores y refuerza la privacidad de los conjuntos de datos antes de su publicación, contribuyendo a agilizar los procesos y aumentar la fiabilidad del portal de datos abiertos del consistorio.

Finalmente, Mercamadrid propuso digitalizar la gestión de los partes de mercancías para reducir la carga manual. Thuban Tech ha presentado un flujo digital integrado que combina la captura, digitalización y validación automática de los registros. En la fase piloto se han procesado más de 160 partes reales, con un 87% de acierto en los casos más complejos.

Con esta primera edición, DesafIA Madrid se consolida como una herramienta de innovación pública y de colaboración con el ecosistema emprendedor. La iniciativa, dotada con una inversión cercana a los 500.000 euros, ya prepara su segunda edición para 2026.