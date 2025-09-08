Bogotá, más cerca de ser una ciudad inteligente con su nuevo sistema de alumbrado

Bogotá, más cerca de convertirse en una ciudad inteligente con su nuevo sistema de alumbrado Alcaldía de Bogotá

En el marco de la iniciativa Bogotá Capital Digital la ciudad estrenará en breve un nuevo sistema de alumbrado inteligente, gracias a la incorporación de avanzados sensores e inteligencia artificial (IA).

En concreto, el proyecto contempla varias innovaciones como la incorporación de sensores y cámaras en los postes eléctricos con los que, explican desde el Gobierno de la ciudad, “ver” todo lo que ocurre en las calles, “desde el nivel de ruido y la calidad del aire, hasta situaciones de riesgo como incendios, aglomeraciones o emergencias”.

Según explican, entre 15.000 y 50.000 cámaras se instalarán para fortalecer la seguridad y movilidad en los espacios públicos. Además de esta labor de videovigilancia, cada poste inteligente incluirá luminarias controladas a distancia, que permitirán ajustar su intensidad en función de parámetros como la hora, la meteorología o las necesidades específicas del entorno.

Asimismo, los postes estarán equipados con sensores ambientales para medir la calidad del aire, el nivel de ruido y otras condiciones que afectan la salud de los habitantes.

La información de dichos sensores, gracias a tecnologías de conectividad como la fibra óptica de última generación y 5G, se transmite en segundos a los centros de control donde se analiza los datos en tiempo real, aplicando soluciones de inteligencia artificial y así haciendo posible tomar decisiones como ajustar el alumbrado en función de las necesidades de cada momento.

Decisiones más ágiles

Será el Centro de Monitoreo y Control de Bogotá el que, a modo de corazón del sistema, coordine todo el sistema, vigilando en todo momento el estado de la ciudad y activando las acciones necesarias para mejorar la seguridad, tráfico o calidad del medio ambiente de la ciudad.

La iniciativa contempla también la instalación en los postes de electricidad de “botones de pánico”, dispositivos que permitirán al ciudadano pedir ayuda de forma inmediata en caso de emergencia, así como dispositivos especiales que detectarán incendios, inundaciones, congestiones de tráfico y aglomeraciones, ayudando a prevenir riesgos y actuar con rapidez.

Con este proyecto liderado por la ETB - Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, la Oficina Consejería Distrital de TIC y la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH), afirman desde el gobierno de la ciudad que Bogotá da un paso más para convertirse en una ciudad inteligente y, con ello, una ciudad en la que las personas “se sientan más seguras al caminar por calles y parques, gracias a cámaras y botones de emergencia que estarán conectados en tiempo real”.

La iniciativa permitirá también “ahorrar energía al encender las luces solo cuando se necesiten, lo que también ayuda al medio ambiente y reduce gastos públicos, y vigilar la calidad del aire, el ruido y el estado de ríos y quebradas, para tomar decisiones más rápidas ante situaciones extremas como incendios o inundaciones y que protejan mejor a los ciudadanos”.

En definitiva, un proyecto con el que “usar mejor la información que se recoge en la ciudad para planificar, responder y mejorar los servicios públicos de forma más eficiente”.