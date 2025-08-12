La Universidad de Chile inaugura el primer centro de simulación avanzada para la seguridad del paciente Universidad San Sebastián Chile

Según datos de la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial (SOCCAS), el 22% de las historias clínicas presenta alguna alerta relacionada con un evento adverso de salud (EA) y el 12% de los pacientes manifiesta más de un EA durante un proceso clínico.

Disminuirse cualquier incidencia médica no prevista, estos eventos o los errores clínicos es el deseo y el objetivo de cualquier organismo de salud. Un cometido en el que contar con herramientas e instalaciones que simulen las condiciones reales es esencial y que ha llevado a la Universidad de San Sebastián a crear LINK: USS, el primer centro universitario de Simulación Avanzada, Innovación y Seguridad del Paciente.

Dicho centro permitirá a los profesionales de la salud, tanto chilenos como del resto de Latinoamérica, perfeccionar sus habilidades y técnicas, gracias a simuladores como el SimMan 3GPLUS para una experiencia inmersiva; el SimMan Critical Care para entrenamiento en cuidados críticos y ventilación mecánica o el MamaAnne, un equipo que incluye elementos de realidad mixta e inteligencia artificial.

Simular la realidad gracias a la tecnología

Con 1.500 metros cuadrados, el LINK: USS cuenta con 10 ambientes clínicos y quirúrgicos entre ellos el área de cirugía robótica, en la que los profesionales sanitarios pueden entrenar de manera progresiva gracias a la realidad virtual inmersiva, la simulación háptica y la operación real del equipo.

Una iniciativa que ha sigo elogiada desde el Gobierno de Chile. Así, la ministra de Salud Ximena Aguilera aseguraba que el centro "fortalecerá nuestro sistema de salud".

"Los pacientes atendidos por profesionales formados en este centro tendrán mejores resultados clínicos y mayor seguridad. Este proyecto demuestra el compromiso del sector educativo con la excelencia. Confiamos en que contribuirá significativamente a elevar los estándares de formación en Chile".

“Hoy es fundamental que en todas las carreras de la salud se use la simulación. El avance tecnológico es tan rápido que se requiere de capacitación, entrenamiento y nuevo conocimiento a quienes ya son profesionales. Con este centro seguimos trabajando en mejorar la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes”, apuntaba por su parte el rector de la Universidad de San Sebastián (USS), Hugo Lavados.

"Para la USS es un desafío ofrecer tecnología de primer nivel para ese propósito", añadía Lavados quien aseguró, además, que “la simulación permite mejorar esa formación, disminuir riesgos tanto para los pacientes como los profesionales y elevar el estándar de calidad del trabajo en equipo".