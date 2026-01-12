Indra se convierte en palanca para fortalecer a Argentina como un hub regional de innovación

Las claves nuevo Generado con IA Indra Group inauguró nuevas oficinas en Puerto Madero, Buenos Aires, reforzando su compromiso con la innovación y la transformación digital en Argentina. La empresa impulsa la formación de talento local y la adopción de tecnologías como inteligencia artificial, ciberseguridad, datos, cloud y analítica avanzada. Indra cuenta con más de 250 profesionales en Argentina y ha desarrollado sistemas clave como el control aéreo de vuelos comerciales y la digitalización de procesos electorales y servicios públicos. Entre los hitos en Argentina destacan la automatización del transporte público, la digitalización de 15 procesos electorales y la gestión digital de más de 15 millones de usuarios de servicios básicos.

Con más de treinta años de actividad en Argentina, Indra Group ha inaugurado unas nuevas oficinas en el barrio de Puerto Madero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se suman a las que la multinacional española ya tenía en la ciudad. Una acción que refleja la apuesta de la empresa por el mercado argentino y reafirma, según afirman desde la misma, su "compromiso con la transformación digital, la formación de talento y el desarrollo de soluciones tecnológicas con impacto ciudadano tangible".

Como parte de su propósito global "Tech for the Future", Indra Group busca fortalecer a Argentina como un hub regional de innovación, promoviendo la formación del talento local y la adopción de tecnologías de vanguardia en inteligencia artificial, ciberseguridad, datos, cloud y analítica avanzada.

"Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el país y con la región. Nuestra visión es que cada avance tecnológico tenga un impacto directo en las personas, en la productividad del país y en la soberanía tecnológica nacional. Actualmente en América Latina, el grupo ha incorporado a más de 20.000 colaboradores", afirmaba Hernán Araya, responsable de Indra Group en Argentina en el acto de inauguración de las nuevas instalaciones.

Hernán Araya, responsable de Indra Group en Argentina. Indra Group.

Por su parte Vicente Huertas, director regional Perú y Cono Sur de Indra Group señalaba que "en el contexto actual de Argentina, vemos un país con talento, capacidad y una enorme oportunidad de desarrollo tecnológico. La necesidad de actualizar la matriz tecnológica, y el aporte que desde la innovación se puede hacer a sectores clave y estratégicos, hacen que éste sea un momento único para impulsar proyectos donde la innovación sea un pilar determinante. Nuestra apuesta en el país es a largo plazo".

Actualmente Indra Group cuenta con más de 250 profesionales en el país, distribuidos en diez provincias. Durante sus casi tres décadas de presencia en Argentina, la compañía ha logrado posicionarse como un socio estratégico para numerosas compañías y así, por ejemplo, en el sector de la aviación y el control aéreo, afirman que todos los vuelos comerciales en Argentina son gestionados por sistemas de control aéreo desarrollados por Indra.

También destacan desde la multinacional como hitos logrados en el país la digitalización de 15 procesos electorales desde 1997, la automatización del transporte público con más de 1.400 molinetes inteligentes instalados en Trenes Argentinos y la gestión digital de más de 15 millones de usuarios de servicios básicos como agua, luz, gas y telefonía.