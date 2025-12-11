Tik Tok construirá un centro de datos en Brasil, el primero de la compañía en Latinoamérica

Ubicado en el Complejo Industrial y Portuario de Pecém, en el estado de Ceará, Brasil, y con energía 100% renovable proveniente de parques eólicos en sus operaciones. Así será el primer centro de datos que TikTok tendrá en Latinoamérica y que supondrá una inversión superior a 200,000 millones de reales (más de 31.000 millones de euros).

De esa cifra, TikTok destinará 108.000 millones de reales (unos 17.000 millones de euros) a la adquisición de equipos de alta tecnología, además de inversiones adicionales en actualizaciones tecnológicas durante la próxima década.

Un hito estratégico no solo en la expansión internacional de TikTok, sino para el propio Brasil, que verá cómo en la zona la construcción del centro de datos podría suponer la creación de más de 4.000 empleos, tanto temporales como permanentes, en la primera fase de construcción y operación, afirman desde la compañía.

“Este proyecto es un paso decisivo para ampliar nuestra contribución al ecosistema digital brasileño. Combina innovación tecnológica, impacto socioeconómico y sostenibilidad, elementos esenciales para fortalecer la confianza de la comunidad y las instituciones en el proyecto. Seguiremos trabajando de forma transparente con las autoridades y comunidades locales durante toda la implementación del proyecto”, aseguraba Monica Guise, directora de Políticas Públicas de TikTok en Brasil.

La inversión de TikTok con este centro de datos tendrá su reflejo también en el impulso de sectores como el de la logística o la energía y los servicios especializados y que Elmano de Freitas, gobernador de Ceará, afirmaba que “consolidará a Ceará como un polo tecnológico e industrial de referencia en el país, reforzando nuestro compromiso con la atracción de inversiones estructurales, la generación de empleos cualificados y el fortalecimiento de nuestra economía”.

Pero si algo ha querido poner de relieve la compañía de este próximo centro de datos que podría comenzar a operar en 2027 es la sostenibilidad que marca su creación y es que la instalación se alimentará exclusivamente con energía 100 % renovable, procedente de nuevos parques eólicos dedicados al proyecto.

El proyecto, explican, también incorpora tecnología global de refrigeración por reutilización de agua en circuito cerrado; esto permite minimizar el uso de agua en los procesos de gestión térmica y por tanto el impacto medioambiental del centro.

Tecnología de refrigeración de última generación

Otra característica desvelada por TikTok es que se utilizará tecnología PG25, que permite que los servidores funcionen a temperaturas más altas sin comprometer el rendimiento y, según afirman, reduce significativamente el consumo de energía para refrigeración.

"Esta alianza aúna experiencia técnica, escala e infraestructura para ofrecer un centro de datos centrado en la innovación y la sostenibilidad. Nos enorgullece contribuir a un proyecto que sitúa a la zona en el centro de las transformaciones globales en tecnología y energía limpia", afirma Rodrigo Abreu, director ejecutivo de Omnia, operador de centros de datos y colaborador en la fase inicial del proyecto.

Por su parte, desde Casa dos Ventos, uno de los principales productores de energía renovable del país y otro de los participantes en la construcción del centro de datos de TikTok, “las nuevas centrales eléctricas dedicadas al proyecto añaden capacidad limpia a la matriz energética nacional, garantizando la seguridad energética sin sobrecargar el sistema existente. Es un hito para Ceará y para el futuro de la infraestructura sostenible en Brasil”, afirmó Lucas Araripe, director ejecutivo de la firma.