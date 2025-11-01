Un hub Europa-América Latina para impulsar la innovación y mejorar la competitividad

“Europa y América Latina comparten una misma visión de progreso sostenible, basada en el conocimiento y la digitalización”. Estas palabras de Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) resumen perfectamente una de las conclusiones del "Foro Iberoamericano de Innovación y Tecnología", celebrado en Madrid y en el que los expertos han pedido la creación de un hub Europa-América Latina.

Los más de 200 profesionales que acudieron al encuentro empresarial y tecnológico coincidieron en que la creación de un auténtico hub tecnológico transatlántico serviría para “fortalecer la innovación, la competitividad y el desarrollo tecnológico sostenible entre ambos continentes”.

Además, durante el evento, se analizaron aspectos como el impacto de la tecnología en la geopolítica y la economía mundial, aspectos en los que se puso de manifiesto la importancia de la colaboración internacional. En el contexto actual, se señaló que es vital que Europa y América trabajen juntos para fortalecer sus capacidades tecnológicas y lograr una transformación digital que impulse sus economías y su posicionamiento en el mundo.

Según explican desde la CEOE, en ese sentido, una de las principales conclusiones del encuentro fue que la innovación abierta puede impulsar el desarrollo tecnológico conjunto, permitiendo que empresas, universidades y gobiernos trabajen en colaboración para generar soluciones tecnológicas que transformen la realidad de ambos continentes.

La consolidación de un hub tecnológico entre Europa y América Latina fue identificada como clave para el crecimiento económico y la innovación sostenible, destacando a las organizaciones multilatinas como actores estratégicos en el liderazgo regional de la innovación.

Bajo la organización conjunta de la CEOE, la multinacional tecnológica Stratesys y el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), durante el Foro se analizaron temas clave como el impacto de la tecnología en la geopolítica, la innovación abierta, la mejora en la productividad de sectores clave o los retos de la administración pública.

Al evento acudieron expertos en innovación de grandes compañías, de diferentes sectores y con fuerte presencia en la región, como ArcelorMittal, BBVA, EMT Madrid, Iberdrola, Iberia, José Cuervo, Repsol, Roca, Sacyr o Telefónica.

Estuvieron presentes también representantes de distintas administraciones autonómicas y locales como Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid, así como de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Confederaçao Empresarial de Portugal (CIP).