Los algoritmos de la española Transmural Biotech llegan a la aseguradora brasileña Unimed

La inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta de gran valor en el ámbito de la salud, permitiendo, entre otros beneficios, un diagnóstico más preciso y más rápido. Consciente de ello, Unimed, la mayor cooperativa sanitaria de Latinoamérica, ha firmado un acuerdo con la compañía española Transmural Biotech para que implemente en sus sistemas nueve millones de algoritmos de inteligencia artificial (IA) de los que podrían beneficiarse sus 21 millones de pacientes actuales.

Como explican desde Transmural Biotech, biotecnológica propiedad de Asisa, el objetivo de la alianza es incorporar estos test de IA de forma progresiva para detectar diversas patologías de manera precoz.

Entre las enfermedades que estos algoritmos tratarán de detectar se incluyen diferentes tipos de cáncer como mama o piel y enfermedades de alta prevalencia entre la población, como puede ser la osteoporosis o relativas al ámbito oftalmológico, como el glaucoma o la retinopatía diabética, que, según afirman, “es la principal causante de ceguera por diabetes en adultos”.

El proyecto será gestionado por la Universidad Unimed, que coordinará su implementación, a través de un programa piloto en los hospitales de la ciudad brasileña Belo Horizonte, donde Unimed posee una cuota del 73% de la sanidad privada.

“La implantación de estos algoritmos en el sistema Unimed revolucionará la capacidad de diagnóstico de nuestros médicos y ofrecerá a los pacientes unas prestaciones al más alto nivel”, afirma Fabio Leite Gastal, director de Estrategia, Gestión e Innovación de la empresa y rector de dicha universidad.

Más categórico si cabe se manifestaba Héctor Freitas, presidente de Seguros Unimed al aseverar, en relación al acuerdo, que “la aplicación de la IA a la imagen médica revoluciona la rapidez del diagnóstico y la capacidad de prevención”.

Un acuerdo estratégico si se tiene en cuenta que la compañia cuenta con 340 cooperativas locales y 2.800 hospitales y clínicas asociados donde prestan servicio más de 117.000 médicos cooperativistas (el 26% de los médicos de Brasil).

Un software seguro

Miguel Ángel Lorente, consejero delegado de Transmural Biotech y consejero internacional de ASISA se posicionaba en la misma línea al señalar que esta alianza tiene “una importancia estratégica notable no solo por su contenido sino por la naturaleza de quienes lo suscriben. Al provenir de una cooperativa y no del sector privado tradicional, la iniciativa se articula con mayor cercanía a la ciudadanía”, destacando la dimensión de la alianza.

Además, añadía Lorente, “como primera fábrica de algoritmos de IA en el marco comunitario, supone todo un desafío desarrollar dicho acuerdo en un país más grande que toda Europa”.

El software de la española Transmural Biotech cuenta con la aprobación, como dispositivo médico, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS y además cuenta con la certificación CE. “La validación europea garantiza la seguridad y eficacia del uso clínico del algoritmo, así como la transparencia, equidad y protección de los derechos de los pacientes. Con esta regulación, se contribuye a evitar sesgos discriminatorios y asegura decisiones médicas explicables y trazables”, explica el consejero delegado de Transmural Biotech.

Además, dicha tecnología ha conseguido la certificación ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria en Brasil) “lo que significa que el producto ha sido evaluado y aprobado cumpliendo los requisitos sanitarios, técnicos y de seguridad exigidos por la autoridad regulatoria brasileña”, añade.