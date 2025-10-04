Brasil se reafirma como el ecosistema favorito para las startups en Latinoamérica

Atrás quedan años de estancamiento y por fin Latinoamérica ha recuperado el impulso emprendedor, con países especialmente atractivos para la creación de startups. Así, el Índice Global de Ecosistemas de Startups de 2025, que realiza StartupBlink revela que América Latina registró 9 ciudades entre las 200 mejores del mundo y 27 entre las 1.000 mejores.

Cantidad, calidad y entorno empresarial son los valores que tiene en cuenta StartupBlink para elaborar este índice y son esos mismos los que muestran el dinamismo de la región en la creación de empresas emergentes, eso sí con sus luces y sombras.

Y es que aunque de media las ciudades de la región alcanzaron una tasa de crecimiento promedio del 20,6%, encontramos ciudades atípicas como Medellín y Lima que superaron el 30% pero también vemos como Buenos Aires desciendo en el ranking global frente a otras ciudades.

Lo que es evidente es que Brasil mantiene su liderazgo como mayor ecosistema del continente, ubicado en el puesto 27 a nivel global y con un crecimiento anual superior al 21%. El país cuenta ya con 19 unicornios y más de 28 ciudades en el top 1.000, aunque su ecosistema sigue muy centralizado en São Paulo, que ocupa el lugar 23 entre las ciudades del mundo.

De acuerdo con el Índice, São Paulo destaca a nivel mundial en Fintech, ocupando el quinto puesto a nivel mundial y el primero en Latinoamérica, con una puntuación 2,5 veces superior a la de Ciudad de México.

Nuevos jugadores, México y Colombia

En el caso de México, en la posición 43, el crecimiento es más moderado (un 2,9 por ciento). A pesar de ello, se mantiene como la segunda ciudad mejor posicionada de la región y el país sigue siendo un polo de atracción por su tamaño de mercado y acceso al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Startups como Kavak, Bitso o Nowports consolidan su papel, mientras ciudades emergentes como Chihuahua y León destacan con tasas de crecimiento superiores al 50 por ciento.

El caso de Colombia, encontramos ciudades como Bogotá que desde 2021 no ha dejado de crecer en ecosistema de startups y ya se sitúa en el puesto 62 a nivel mundial y en el tercer lugar en Latinoamérica con un incremento en el último índice del 22 por ciento.

Con Medellín como segundo gran protagonista, que sube 17 posiciones hasta el lugar 145 en el ranking de ciudades, Colombia avanza gracias a programas de innovación público-privados como los puestos en marcha por las Cámaras de Comercio, apuntan desde StartupBlink.

En el otro lado encontramos a Argentina que cae al puesto 46 y presenta la segunda tasa de crecimiento más baja de Latinoamérica, un 15 por ciento. Por ciudades, vemos que Buenos Aires desciende tres puestos, hasta el 77 a nivel mundial y aunque mantiene su liderazgo como el ecosistema mejor clasificado de Argentina, se aleja de las tres principales ciudades de Sudamérica, descendiendo al cuarto puesto tras ser superada por Santiago de Chile.

La parte positiva la ponen las ciudades de Córdoba y Rosario que registran crecimientos superiores al 30%, lo que diversifica el mapa argentino.

Fintech, agricultura y ciberseguridad

Para elaborar el Índice, StartupBlink también analiza el ecosistema por sectores y así, a nivel global, señala que en Latinoamérica las industrias con mayor tracción en 2025 son la inteligencia artificial, fintech, healthtech y energías limpias. Por países, apunta que en Brasil y México, destacan las startups Fintech; en Argentina la relacionadas con la agricultura, y en Colombia, la relacionadas con ciberseguridad y transporte.

“América Latina tiene ante sí la oportunidad de aprovechar su mercado interno, el crecimiento de la digitalización y la atracción de inversión extranjera pero deberá superar retos como la inestabilidad política, la burocracia y la falta de financiamiento local”, concluyen desde StartupBlink.