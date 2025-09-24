Conectividad, talento y capital permiten a América Latina acelerar en la carrera digital

Con casi 700 millones de personas, América Latina es una región que año a año crece económicamente; de hecho su Producto Interior Bruto o GDP (Gross Domestic Product en inglés) creció en el último año un 5,4 por ciento. Crecimiento que, tal vez, es el que estaría llevando a la región a entrar en una nueva era de transformación digital que podría redefinir su papel en la economía global.

Al menos así lo señala el Informe Digital 2025, realizado por el fondo de capital riesgo Atlántico en el que se afirma que “nunca antes la tecnología, la regulación y el capital se habían combinado como ahora para acelerar el ritmo la innovación” en la región.

Entre otros aspectos, para realizar dicha afirmación desde Atlántico toma en cuenta por ejemplo que América Latina es una de las zonas más conectadas del mundo, con una penetración y conexión a Internet de entre el 75% y el 95% en los principales países en 2025.

Los latinoamericanos pasan más de 8 horas de media conectados, con los brasileños a la cabeza con 9,2 horas de conexión diaria a Internet, lo que supera a los ciudadanos en Estados Unidos (6,7 horas) y China (5,6), según el informe.

También Brasil es protagonista de esta digitalización ya que en el país 4 de cada 5 adultos ya tienen una identidad digital verificable y el 80 por ciento de la población cuenta con una identidad digital verificada en la plataforma Gov.br, lo que pronto les permitirá interoperar con bancos y fintechs.

Rápida adopción de la inteligencia artificial

Todos estos datos podrían explicar la rápida integración de la inteligencia artificial (IA) en la vida diaria de los latinoamericanos; más del 40% de los usuarios en Brasil y México la utilizan cada semana y el uso de ChatGPT en la región se encuentra entre los más altos del mundo, de nuevo con los brasileños (25 por ciento de la población) y los mexicanos (20 por ciento de ellos) liderando el uso de esta herramienta.

Esta utilización en el día a día está permitiendo que los ciudadanos vayan perdiendo el miedo inicial respecto a la IA, “adoptando una postura más neutral sobre su impacto en los empleos y la sociedad”, afirman desde Atlántico.

La penetración de la IA entre las empresas no deja de crecer y así, según McKinsey, actualmente el 70% de empresas globales ya usan IA en al menos uno de sus procesos.

Y, tras décadas de escasez de startups en la región, según Atlántico, esto ha cambiado y hoy son numerosas las empresas emergentes en la zona lo que atrae capital financiero y, lo que es más importante según el informe, esto permite la creación y atracción de un talento que a su vez atrae más capital.

Un talento especialmente en el ámbito tecnológico y en el que la IA es un arma de doble filo: por un lado permite fortalecer el ecosistema, gracias a la formación de nuevos perfiles pero, al mismo tiempo, es un enorme desafío. Según Atlántico, aunque su aplicación permitirá una mayor productividad y una transformación del trabajo hacia tareas de alto valor, también podría implicar la reducción de entre el 10 y el 30 por ciento de las plantillas actuales de algunas compañías.

En definitiva, pese a que siguen existiendo grandes retos en la región como la desigualdad o la fragilidad institucional con países como Argentina o Brasil enfrentando importantes desafíos económicos y políticos, América Latina ha logrado “poner fin a la fricción” y hoy se presenta como “un hub emergente de innovación global, con el potencial de convertirse en protagonista de la economía digital en la próxima década”, afirman.