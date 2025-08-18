Los latinoamericanos, los más convencidos a la hora de abrazar la IA como ‘agente de viajes”

Inspirarnos buscando el próximo destino de nuestras vacaciones, ayudarnos a decidir el mejor alojamiento o incluso sugerirnos las actividades más atractivas en el lugar. La inteligencia artificial, en su modo generación de contenidos, poco a poco está ganando adeptos a la hora de buscar y planificar sus escapadas y son los latinoamericanos los que más recurren a ella.

Así lo revela Informe global sobre la percepción de la IA, de Booking.com, un documento que trata de explorar cómo las personas usan, confían y responden a la IA en su vida cotidiana y en los viajes y que, entre otras conclusiones, señala que el 91 % de los encuestados a nivel mundial afirma estar entusiasmado con la IA y el 79 % está familiarizado con la tecnología. Además el 89 por ciento quiere utilizar la IA en sus futuros planes de viaje o asistentes de IA (24 %) ya que consideran esta tecnología una fuente más fiable que los blogueros de viajes (19 %) o los influencers de las redes sociales (14 %).

Las razones para querer usar la inteligencia artificial para planificar sus escapadas son varias. Desde creer que la IA les facilitará la vida (algo que afirma el 69 %), a que les ahorrará tiempo y esfuerzo (51 %), les mejorará la productividad (40 %) o les ampliará las oportunidades de aprendizaje (48 %).

Eso sí, el entusiasmo generalizado también tiene sus peros y así el informe muestra que el 91 por ciento tiene al menos una preocupación sobre las implicaciones de la inteligencia artificial y únicamente el 6 % confía plenamente en esta tecnología.

De hecho, son diferentes las aproximaciones hacia la IA: el 13% se manifiesta “cauteloso con la IA”, el 9 % escéptico e incluso el 25% se califica como detractor de la IA, y por tanto reacio a su adopción. En ese sentido, existe también bastante reticencia a que la tecnología tome decisiones de forma independiente; concretamente solo el 12 % señala que se sentiría cómodo en un escenario así, completamente automatizado.

Los latinoamericanos, los más entusiastas

Otra de las conclusiones del informe de Booking.com es que este interés por la IA varía a lo largo del planeta y es precisamente en América Latina donde se registra un mayor entusiasmo y familiaridad con esta tecnología, con un 98 % de los encuestados entusiasmados con la IA y un 89 % que entiende cómo funciona.

Tras Latinoamérica aparece la región de Asia-Pacífico donde el 41 % utiliza la IA para la educación y el mismo porcentaje para el transporte.

En el otro lado de la balanza se sitúan Norteamérica, Europa y Oriente Medio, que abordan la IA con mayor cautela y desconfianza. Así, son los usuarios de estas regiones los más propensos a verificar los resultados de la IA, “lo que pone de relieve una mayor demanda de transparencia y tranquilidad a medida que crece su adopción”, afirman desde Booking.com.

La IA, el mejor agente de viajes

Lo que no varía es el papel cada vez más importante que la inteligencia artificial está tomando a la hora de planificar un viaje y todo apunta a que esto no es más que el inicio ya que el 65 % de los consumidores espera que la planificación autónoma de viajes se generalice en un futuro próximo.

De momento, a día de hoy dos de cada tres (64 %) asegura que ya ha utilizado la IA en algún aspecto de los viajes y, de ellos, casi todos la han utilizado para planificar o reservar (98 %) o mientras ya estaban de viaje (96 %).

Si nos centramos en la fase previa a viajar, los usuarios suelen utilizar la IA para buscar destinos y la mejor época para visitarlos (41 %), encontrar experiencias locales o actividades culturales (36 %) y obtener recomendaciones de restaurantes (37 %). En ese sentido, según Booking.com, los asistentes de IA se están convirtiendo en una fuente más fiable para planificar viajes (24 %) que los compañeros de trabajo (19 %) o los influencers (14 %).

Mientras se viaja, las herramientas de IA se utilizan más comúnmente para funciones de traducción (45 %), sugerencias de actividades en el destino (44 %), recomendaciones de restaurantes (40 %) y navegar por lugares desconocidos o sistemas de transporte (40 %).

La mayoría de los consultados (el 71 %) reconoce además que la IA es muy útil para evitar destinos masificados o las horas punta de viaje.

Un herramienta de ayuda... y no más

Hoy en día la inteligencia artificial está plenamente integrada en nuestro día a día, según el estudio que, entre otras tendencias, muestra cómo el 98 % de los consultados utiliza búsquedas basadas en IA, el 86 % utiliza recomendaciones de streaming y el 77 % utiliza herramientas de IA generativa.

Pese a esta popularidad, sigue existiendo entre los usuarios cierta desconfianza en los resultados que puede ofrecer la IA y así, además de que el 35 % considera que esta tecnología es impersonal, la mayoría comprueba dos veces los resultados que ofrece incluso cuando confía en la tecnología: el 42 % afirma que siempre verifica los datos y el 29 % que lo hace a veces.

Tal vez esto explique que muchos a la inteligencia artificial le piden que les ayude pero bajo su batuta, es decir, que sea una herramienta de apoyo pero que no sustituya en ningún caso a su propio juicio o criterio. Concretamente, según Booking.com, solo el 12 % de las personas se siente cómodo con que la IA tome decisiones de forma independiente, mientras que el 25 % sigue sin estar seguro y el 10 % se siente muy incómodo y se niega a confiar en la IA sin la aprobación humana.