'Tech' para todos: inclusión, clave para la prosperidad

No one is left behind, un lema que se repite en el mundo escolar, sobre todo en las primeras etapas y que se está extendiendo a diferentes ámbitos. Entre ellos la viviendo y, también, la discapacidad.

La inclusión laboral cobra cada vez más importancia. Dentro del 'milagro' de Miami tech comienza a tomarse en cuenta no solo la diversidad y los diferentes contextos de los empleados.

En esta línea trabaja el Opportunity Fund liderado por Paul Judge y Marcelo Claure. El fondo de estos titanes de América Latina acaba de sumar al equipo a Sháka Rasheed, como General Partner.

El ejecutivo aportará experiencia en Salesforce como vicepresidente senior. Se busca que apoye en los procesos de crecimiento de las compañías del portfolio entre ellas 75 empresas creadas por fundadores de color o latinos, un total de 75 entre las que se encuentran Atomic, Brex, Career Karma, Eight Sleep, Lumu o QuickNode.

En 2023, con la salida de Claude de Softbank, decidió comprar el fondo I, de 100 millones de dólares. Y también el II para poder ejecutando esta tesis. Toda una declaración de intenciones.

De la diversidad a las habilidades especiales

El boom tech, hasta ahora, tenía un punto oscuro, la cantidad de perfiles que no cuentan, que no existen, pero que lo necesitan como los que más. Las personas con discapacidad, de diferente grado.

Florida Atlantic University, en concreto la facultad de informática han recibido una beca del Departamento de Estado por un valor cercano a los 10 millones de dólares para que personas con discapacidad puedan acceder a estos puestos de trabajo en Tecnología.

Bajo el nombre de ACCESS-Technology se busca dar entrenamiento personalizado y adaptado según cada caso para que adquieran el conocimiento necesario para entrar en el mundo laboral de la mano de la tecnología.

Se pondrá especial énfasis en ciberseguridad, computación en nube, diseño por ordenador e impresión 3D.

Sin miedo a los robots

La inteligencia artificial lleva tiempo siendo la amenaza del entorno laboral. La robótica también. Kiwibot, con sus simpáticos robots de reparto, de los que ya hemos hablando en estas líneas. Con origen colombiano y gran predicación en California, sobre todo en los alrededores de Berkeley, la startup acaba de comprar una empresa basada en Tampa por 25 millones de dólares.

Nickelytics se especializa en envolver con publicidad vehículos, desde coches a camiones. La idea es que los propios robots de reparto se conviertan en soporte publicitario. Esto permite a los anunciantes tener visibilidad con clientes que son su target, además de zonas concretas. Por ahora operan en 20 estados de USA.

Su CEO Felipe Chávez remarca que esta nueva línea de negocio es parte de una expansión global y ánimo por explorar formatos publicitarios que se integren con el servicio principal.

Siguiendo con las adquisiciones destacadas, CentralReach, startup de Fort Lauderdale, acaba de adquirir Behaviour Science Technology, una firma dedicada a medir, guardar y seguir cómo evolucionan las terapias de autismo.

Los servicios de la compañía han experimentado un crecimiento del 10,4% durante 2023 y 2024. Aunque no han desvelado el precio pagado para hacerse con la empresa, aseguran que es clave para que las compañías de seguro entiendan la calidad y efectividad de sus servicios.