Andalucía Trade aporta 59 M€ a tres fondos de capital riesgo para apoyar a 60 pymes innovadoras

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, el director de Andalucía Trade, Antonio Castro, el CEO de Mar Oceana Venture Capital, Tom Horsey, el CEO de Alter Capital, Ángel González y Antonio Romero, de Quadriga Asset. Europa Press

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LO ESENCIAL Las claves Andalucía Trade aportará 58,8 millones de euros a tres fondos público-privados, con una inversión prevista de 76,7 millones y un efecto movilizador estimado de 150 millones. Los fondos, gestionados por Mar Océana, Alter Capital y Quadriga, prevén apoyar a unas 60 pymes innovadoras y crear alrededor de 2.000 empleos. El vehículo para startups contará con 12,12 millones, mientras que los dos fondos de expansión sumarán 51,6 millones para empresas en crecimiento. Las inversiones podrán realizarse mediante entrada en capital o préstamos y estarán activas hasta 2030; la desinversión se extenderá hasta finales de 2034.

La agencia pública Andalucía Trade inyectará 58,8 millones a tres fondos de capital riesgo público-privados, que tienen previsiones de inversión de 76,7 millones. Se estima que el impulso de los fondos movilizará 150 millones de euros de inversión total.

Un dinero que llegará a aproximadamente 60 pymes innovadoras para crear 2.000 empleos, según los cálculos de la administración.

Los nuevos fondos están gestionados por Mar Océana Venture Capital Investments, Alter Capital Desarrollo y Quadriga Asset Managers.

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela , ha explicado que la aportación pública procede de fondos Feder.

El 92% de las empresas participadas mediante los vehículos del anterior marco europeo continúan en actividad a los cinco años, una tasa que, según ha señalado el consejero, supera la referencia de más del 70% que ofrece Enisa.

Sin embargo, Andalucía era al cierre de 2025 como la séptima comunidad autónoma por cartera acumulada, una posición que ha contrapuesto a su peso como tercera economía española.

"Se trata, por un lado, de apoyar proyectos con elevado potencial de crecimiento que, dado su carácter innovador, tienen serias dificultades para encontrar financiación en el ámbito privado y, por otro, dinamizar el mercado del capital riesgo en Andalucía", ha explicado el consejero.

Con la implementación de los fondos anteriores se ha conseguido en 2025 casi duplicar las inversiones en capital riesgo en la región pasando de 18,4 millones de euros en 2024 a 34,7 millones el año pasado.

El director general de Andalucía Trade, Antonio Castro, ha cifrado en unos 100 millones de euros la carencia de capital detectada para financiar a empresas emergentes y compañías en fases tempranas de expansión en la comunidad.

Tres instrumentos

Para el lanzamiento de estos nuevos fondos se abrió un proceso de licitación que ha concluido con la selección de Mar Océana Venture Capital Investments, Alter Capital Desarrollo y Quadriga Asset Managers.

Mar Océana Venture Capital Investments, con Tom Horsey, es la gestora del fondo para startups, que contará con 12,12 millones de euros, 9,8 millones de aportación pública más 2,32 millones de inversión privada.

Su estrategia de inversión se orienta hacia proyectos de desarrollo o creación de nuevos productos, así como la introducción en nuevos mercados de empresas innovadoras de base tecnológica o del ámbito digital de menos de siete años de vida.

Se buscan empresas con facturación inferior a un millón de euros. Prevén operaciones de entre 300.000 y 400.000 euros con un máximo de 600.000 euros por empresa.

Alter Capital Desarrollo gestionará uno de los dos fondos de capital riesgo expansión, que parte con una dotación de 27,1 millones de euros, 18 millones de euros de inversión pública y 9,10 millones de inversión privada.

Prevén operaciones de entre 500.000 euros y 2,5 millones de euros para apoyar a empresas en fase de crecimiento o expansión que facturen entre 1 y 30 millones de euros.

El objetivo es apoyar modelos de negocio contrastados de un amplio abanico de sectores, como agroalimentario, industrial, consumo, turismo, hostelería, aeroespacial y ocio y cultura.

Como máximo pueden invertir 2,5 millones de euros por empresa.

Finalmente, Quadriga Asset Managers asume la gestión del segundo fondo de capital riesgo expansión, que parte con una dotación de 24,50 millones de euros, 18 millones de inversión pública y 6,50 millones de aportación privada.

Su estrategia de inversión priorizará empresas en fase de crecimiento y expansión, con facturación entre dos y 15 millones de euros en sectores como innovación (industria 4.0, tecnología agrícola, ciberseguridad, manufactura avanzada, hidrógeno verde).

Y también en agroalimentario y aeronáutico. Con un máximo de 2,5 millones por empresa, prevén una inversión media de entre 500.000 euros y 2,5 millones de euros.

En el caso de los dos fondos de expansión se prevé un mecanismo competitivo por el que se repartirán 13 millones de dotación pública entre ambos fondos, en proporción a su nivel de ejecución alcanzado a los 18 meses desde el lanzamiento.

El periodo de inversión de los tres fondos llega hasta el 31 de diciembre de 2030 y el periodo de desinversión alcanza hasta el 31 de diciembre de 2034.

Con estos tres fondos se avanza en el sistema híbrido de financiación empresarial diseñado por Andalucía Trade que, entre incentivos directos, financiación reembolsable, Feder y fondos propios alcanzará los 600 millones de euros cuando esté totalmente implementado.

La Junta no participa en los comités de inversión de los fondos, cuyas decisiones corresponden a las gestoras privadas, mientras que Trade define la estrategia y el marco operativo y supervisa su actividad mediante un comité de seguimiento.

Los resultados positivos o negativos afectan tanto al capital público como al privado y ha defendido el carácter reembolsable de estos instrumentos para destinarlos posteriormente a nuevas actuaciones de apoyo empresarial.

Los fondos pueden financiar a las empresas mediante una entrada en su capital o a través de préstamos.

En el primer caso, la compañía no tiene que devolver la aportación como una deuda, sino que el fondo busca recuperar su inversión mediante la venta de su participación a otro comprador.

Si la financiación se concede mediante un préstamo, la empresa sí debe reintegrarlo conforme a las condiciones acordadas.

El acceso a esta financiación no se articula mediante una convocatoria de concurrencia competitiva, sino a través del contacto directo de las empresas con las gestoras, de la búsqueda de proyectos por estas entidades y de las iniciativas que les derive la propia Administración.