Innovasur completa su cuarta compra: entra en Cívica para mirar “de tú a tú” a las grandes de la IA desde Andalucía

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Las claves Generado con IA Innovasur adquiere una participación en Cívica, consultora granadina especializada en inteligencia de datos e IA, consolidando su cuarta operación corporativa. Ambas empresas suman más de 800 profesionales y 60 millones de euros en facturación, con presencia destacada en banca, seguros y el sector público. La alianza refuerza a Innovasur como referente andaluz en IA y ciberseguridad, permitiéndole competir con grandes tecnológicas y expandirse nacional e internacionalmente. Innovasur desarrolla Data Brain, un sistema de IA soberano capaz de gestionar millones de datos y utilizado en proyectos piloto como el del Ayuntamiento de Madrid.

La tecnológica jienense Innovasur anuncia la adquisición de una participación en Cívica, consultora granadina enfocada al desarrollo en el ámbito de la inteligencia de los datos y el software.

Es la cuarta adquisición de la empresa que dirige Juan José Prieto y que cerró 2025 con 40 millones de facturación, el 50% en ciberseguridad y el 35% en IA como áreas principales.

Aunque el foco de la compañía nacida hace casi un cuarto de siglo está en la IA, con su Data Brain, en el que a mediados de este año se habían invertido ya más de 3 millones de euros, con ambiciosos planes de expansión.

Ahora se hace con Cívica, que cuenta con más de 20 años de experiencia y 350 profesionales, especializada en el desarrollo e integración de soluciones, datos e IA.

Su cartera incluye grandes clientes del sector privado, con especial presencia en banca y seguros, y en su último ejercicio alcanzó una cifra de negocio de 16 millones de euros.

Juanjo Prieto, CEO de Innovasur, destaca “las sinergias” entre las dos compañías. “Entre los dos alcanzamos los 800 profesionales”.

Prieto añade que hay entre ambas empresas “gran complementariedad y potencial suficiente para consolidar una plataforma líder de capital andaluz, con altura suficiente para competir con las grandes tecnológicas de tú a tú”.

En los últimos años Innovasur ha integrado en su perímetro a tres startups disruptivas:

Ward, cordobesa con una aplicación oculta para el móvil diseñada para proteger víctimas de violencia de género: graba audio y vídeo durante una agresión y lo sube a una nube segura mediante blockchain para generar pruebas periciales infalsificables.

También invirtió más de un millón de euros en DemetrIA, una startup nacida en Cazorla orientada al sector agritech que desarrolla un cuaderno digital de campo para agricultores.

Y más recientemente se hizo con Pukkart, impulsada por profesores de la Universidad de Córdoba, que utiliza un sistema patentado de adhesivos infalsificables para crear activos digitales de obras de arte.

Una solución de certificación de autenticidad que Innovasur planea abrir hacia nuevos mercados como el sector del retail y los artículos de lujo.

Innovasur, con 400 profesionales ya en plantilla, tiene oficinas y equipos en Andalucía, Madrid, Murcia y Extremadura.

Defensa y ciberseguridad

Este año fue incluida entre diez tecnológicas convocadas en el Palacio de la Moncloa con el Presidente del Gobierno, Defensa y Tecnología para abordar el incremento del gasto estatal en seguridad y soberanía digital. Era la única andaluza.

Actualmente trabaja para el Ministerio de Defensa, el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire, la Guardia Civil y la Policía Nacional, diseñando soluciones de ciberseguridad soberana aplicadas a la protección de sus infraestructuras críticas.

Asimismo, la firma también recibe encargos del Centro de Investigación Nacional —dependiente del CNI— para la investigación forense tras ciberataques en el sector público del sur de España.

Además de estos clientes del sector público, en el ámbito privado da cobertura integral a más de 2.500 empresas y entidades.

Su cartera de actividad se divide prácticamente al 50% entre el sector público y el privado, enfocándose en este último en corporaciones de más de 50 trabajadores y empresas de gestión de aguas.

Sinergias

Su tamaño y potencia crece considerablemente con Cívica. Aunque las dos compañías mantendrán sus respectivas marcas y continuarán operando de forma independiente.

“La plataforma nace para consolidarse como referencia tecnológica andaluza en IA y tecnología soberana, gracias a la combinación de soluciones propias y capacidades de desarrollo. Y con la aspiración de evolucionar como un actor principal español con vocación internacional”, aseguran las empresas.

La colaboración permitirá explorar el desarrollo de tecnologías duales en ámbitos estratégicos como Ciberseguridad, Inteligencia Artificial y Defensa.

Josep Roig, CEO de Cívica, afirma que "llevamos varios meses trabajando codo con codo en distintos proyectos, y en este tiempo hemos podido demostrar que juntos somos capaces de ofrecer una propuesta mucho más sólida y completa”.

Roig explica que “existe un alineamiento claro de cultura de empresa y de forma de trabajar entre ambas compañías, y nuestros portfolios se complementan a la perfección, permitiéndonos cubrir tanto el sector privado como el público”.

Data Brain

Innovasur nació como un pequeño integrador provincial en Jaén creado por Juanjo Prieto hace 23 años. Prieto sigue siendo el accionista principal de la firma. Másorange mantiene una participación minoritaria tras haber adquirido en su día el negocio de telefonía local Blabeo creado desde Innovasur.

Actualmente, además de la ciberseguridad, el producto estrella es Data Brain, desarrollado por un equipo de más de 30 ingenieros y científicos de datos y que ya está en el mercado.

Data Brain es un cerebro digital unificado capaz de centralizar toda la información de un territorio u organización.

Su valor diferencial radica en su carácter estrictamente soberano: los modelos se despliegan directamente dentro de los servidores de la propia organización.

Se está probando un piloto con millones de datos del Ayuntamiento de Madrid.

Data Brain puede ayudar a gestionar una ciudad o un territorio razonando directamente sobre millones de datos, sin riesgo de sufrir las habituales "alucinaciones" de otras IA.

El sistema ofrece siempre respuestas idénticas y plenamente coherentes ante una misma consulta, aportando además una trazabilidad total que permite auditar el origen y la justificación de cada respuesta, explica Prieto.