Biovance Capital, Arcano y EIC invierten 11 M€ en la sevillana Vaxdyn para impulsar su vacuna contra superbacterias

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Las claves Generado con IA Vaxdyn, biotecnológica sevillana, recibe una inversión de 11 millones de euros de Biovance Capital, Arcano y el Consejo Europeo de Innovación. La financiación permitirá a Vaxdyn realizar un ensayo clínico de Fase 1 para su vacuna K-VAX contra bacterias resistentes como Klebsiella pneumoniae y Acinetobacter baumannii. Las superbacterias resistentes a los antibióticos causan más de 4,9 millones de muertes al año en el mundo, y la cifra podría llegar a 10 millones en 2050. El fondo de Arcano, apoyado por el Banco Europeo de Inversiones y la Junta de Andalucía, gestiona 55 millones de euros para impulsar proyectos innovadores en Andalucía.

Biovance Capital, el Fondo del Consejo Europeo de Innovación (EIC) e Impacto Andalucía Innovación y Desarrollo de Arcano Partners han invertido 11 millones de euros en la biotecnológica sevillana Vaxdyn.

Biovance Capital lideró la ronda con una inversión de 4 millones de euros, mientras que el fondo gestionado por Arcano Partners invirtió 3,6 millones, informó la compañía en un comunicado.

Vaxdyn tiene su sede en Dos Hermanas (Sevilla) y desarrolla vacunas contra bacterias peligrosas resistentes a los antimicrobianos (RAM), como Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa.

Ya ha desarrollado varios candidatos a vacunas contra ellos utilizando su propia plataforma.

Las bacterias resistentes a los antimicrobianos ya están asociadas a unas 541.000 muertes anuales en la Región Europea de la OMS y a 204.000 más cada año en los EEUU, con 4,95 millones de muertes en todo el mundo.

La mortalidad debida a la resistencia a los antimicrobianos podría alcanzar los 10 millones de muertes por año para 2050, superando al cáncer como la mayor causa de muerte en el mundo.

Los fondos obtenidos de esta financiación Serie A permitirán a Vaxdyn llevar a cabo un ensayo clínico de Fase 1 para K-VAX, su producto más avanzado contra Klebsiella pneumoniae y Acinetobacter baumannii.

Los fondos

Impacto Andalucía Innovación y Desarrollo SICC, S.A.U. es uno de los fondos seleccionados por el Banco Europeo de Inversiones para desplegar el instrumento financiero I+D+i y Andalucía Digital

El programa cuenta con financiación del programa FEDER y la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.

Arcano ha desarrollado una plataforma dedicada a fondos públicos especializada en la gestión de fondos públicos.

A través de Impacto Andalucía Innovación y Desarrollo, Arcano gestiona 55 millones de euros destinados a proyectos vinculados a Andalucía

Por esta vía canaliza recursos a largo plazo en operaciones de capital (aumentos de capital), cuasicapital (préstamos convertibles, préstamos participativos, etc.) o deuda de hasta 15 millones.

“Lanzamos este fondo para llegar donde la financiación tradicional no llega. El objetivo del Gobierno andaluz es claro: ningún proyecto prometedor con ADN andaluz debería quedarse sin ver la luz por falta de recursos”, afirmó Carolina España, vicepresidenta tercera de la Junta de Andalucía y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.

Esta ronda de financiación también se complementará con apoyo adicional no dilutivo del EIC Accelerator y CARB-X, una alianza público-privada mundial dedicada a apoyar el desarrollo antibacteriano en etapas tempranas.

“Estamos encantados de apoyar a Vaxdyn mientras avanza con K-VAX, una vacuna potencialmente salvavidas, hacia la clínica”, explica Ricardo Perdigão Henriques, socio director de Biovance Capital.

La de Vaxdyn es tercera inversión del Fondo I y la segunda en el sur de Europa de este instrumento,

“Nuestra inversión en Vaxdyn se basa en una relación duradera con la empresa que comenzó en 2021, cuando invertimos por primera vez a través de nuestro fondo predecesor.”

Con su inversión impulsan un producto capaz de proteger contra patógenos bacterianos resistentes a los medicamentos y potencialmente mortales, incluidos los asociados con neumonía grave resistente a los antibióticos, infecciones del tracto urinario e infecciones del torrente sanguíneo.

Cristina Reina, directora general de Real Estate y Fondos Públicos de Arcano Partners, señaló: “Vaxdyn es un claro ejemplo de la fortaleza del ecosistema biotecnológico de Andalucía y España, y de cómo la colaboración entre el capital privado y los instrumentos públicos puede acelerar el desarrollo de soluciones de alto valor añadido.”

“Esta ronda de financiación marca un paso crítico en la evolución de Vaxdyn hacia una empresa en etapa clínica”, declaró Juanjo Infante, director ejecutivo de Vaxdyn.