Estos son los diez ganadores de los DISRUPTORES Innovation Awards 2025

Los ganadores, finalistas y jurado de lo DISRUPTORES Innovation Awards 2025, en compañía de Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara y Miguel López-Valverde.

Un año más, el Palacio de Neptuno de Madrid se convirtió este jueves en el epicentro del reconocimiento a la innovación, con los DISRUPTORES Innovation Awards 2025. También un año más estos galardones los ha decidido un jurado completamente independiente y ajeno al medio.

El evento ha contado en su quinta edición con la presencia de más de 300 personas, lo que supone un nuevo récord de asistencia, que no solo han disfrutado de la emoción de conocer a los premiados, sino que posteriormente han podido disfrutar de un networking muy animado.

Los discursos del presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez; del consejero de Transformación Digital de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde; el editor de DISRUPTORES, Rafa Navarro; y el subdirector Alberto Iglesias, han abierto el evento. Con los discursos, la emoción fue en aumento hasta que llegó el momento de conocer a los ganadores. A continuación, presentamos a los premiados y los proyectos por los que han recibido este reconocimiento.

Mejor startup del año: MULTIVERSE COMPUTING



Iraia Ibarzabal, Chief Growth Officer de Multiverse Computing.

Multiverse Computing se ha consolidado como una de las startups españolas más prometedoras del ecosistema deeptech, gracias a su enfoque pionero: aplicar la computación cuántica a problemas reales mediante software avanzado, sin necesidad de hardware cuántico.

Desde su fundación en 2019, ha desarrollado soluciones para sectores como banca, energía o ciberseguridad, y tecnologías como CompactifAI, capaz de comprimir grandes modelos de lenguaje (LLM) hasta en un 95% sin pérdida de rendimiento.

Mejor aceleradora del año: BIND

Ane de Ariño, directora de Emprendimiento e Internacionalización del Gobierno Vasco.

El hub de innovación abierta impulsado por la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial -SPRI, el Gobierno vasco y UpEuskadi cumple nueve años como una de las plataformas de colaboración público-privada más consolidadas de Europa.

Desde 2016 ha acelerado más de 240 startups y puesto en marcha más de 310 proyectos innovadores en sectores estratégicos como industria, energía o salud.

Mejor inversor del año: MARCOS MARTÍN (DECELERA VENTURES)

Marcos Martín, CEO de Decelera Ventures.

El fundador de Decelera Ventures encarna un nuevo modelo de ‘venture capital’ en España que está marcando tendencia. Su icónico programa de ‘deceleración de startups’, Decelera Menorca, ha cumplido este 2025 diez años y ya mira al exterior para escalar su propuesta de crear ecosistemas de valor fuera de Menorca, concretamente en Europa y también en Latinoamérica, donde ya ha replicado la experiencia en México.

Desde una óptica que combina impacto, sostenibilidad y crecimiento, Marcos Martín se ha convertido en una figura destacada del ecosistema emprendedor español. Su trayectoria refleja una visión integral sobre cómo impulsar startups desde entornos más humanos y menos acelerados, generando una nueva narrativa de inversión.

Mejor proyecto de digitalización en gran empresa: UFD NATURGY

Maite Hormigo González, directora de innovación de UFD (Grupo Naturgy).

Naturgy, a través de UFD, ha transformado la inspección de su red eléctrica con drones híbridos que operan sin línea visual, desarrollados junto a la startup FuVeX. Estos dispositivos permiten crear un gemelo digital de las líneas eléctricas y detectar automáticamente defectos mediante algoritmos en tiempo real.

El despliegue de drones ha crecido de 1.000 km en 2022 a 9.000 km en 2024, con previsión de 12.000 km en 2025. El proyecto mejora la seguridad, reduce costes y emisiones, y sienta las bases para aplicar IA predictiva y expandir su uso a otros países e infraestructuras.

Mejor proyecto de digitalización en empresa: BODEGAS FAMILIARES MATARROMERA

Beatriz Moro, hija del fundador del grupo, Emilio Moro.

Bodegas Familiares Matarromera, un referente del vino de calidad con once denominaciones de origen, ha emprendido una transformación digital integral. Bajo su filosofía de “los mejores vinos requieren la mejor información”, ha migrado todos sus procesos a la nube —desde el viñedo hasta la distribución— permitiendo una trazabilidad total en tiempo real y una gestión eficiente de 450 hectáreas de viñedos.

Mediante inteligencia artificial y análisis de datos, la bodega optimiza procesos clave como la recolección, el control de calidad y la logística, mejorando la eficiencia operativa y sostenibilidad. Además, ha implementado sistemas de visión artificial para clasificar uvas y generar insights estratégicos. Gracias a esta apuesta tecnológica, Matarromera ha logrado un ahorro significativo de costes, mayor agilidad operativa y expansión internacional con una plataforma flexible y escalable.

Mejor CIO del año: JUAN MANUEL GARCÍA (REPSOL)

Juan Manuel García, CIO DE REPSOL.

Repsol avanza hacia una nueva era energética de la mano de su CIO y Chief Digital Officer, que impulsa eficiencia, inteligencia artificial y nuevos modelos digitales. García ha creado un hub de inteligencia artificial con más de 400 casos de uso, siendo uno de los mayores usuarios de Copilot a escala nacional, al mismo tiempo que potencia la formación y las comunidades de práctica y ha impulsado plataformas propias para mejorar eficiencia y reducir emisiones.

En el área comercial, ha evolucionado hacia un modelo de gestión basado en datos con Waylet, que ya cuenta con más de cinco millones de usuarios activos.

Mejor proyecto impulsado por parques o centros tecnológicos: GRADIANT

Luis Pérez Freire, director de Gradiant.

Investigadores de este centro tecnológico español han desarrollado una solución de cicatrización inteligente para tratar heridas crónicas, que combina materiales avanzados y sensores integrados capaces de monitorear el estado de la herida en tiempo real. Esta tecnología permite una gestión personalizada del tratamiento, reduciendo infecciones y favoreciendo una recuperación más rápida y eficaz.

La iniciativa, ya validada en varios hospitales de Europa, posiciona a esta innovación como un nuevo estándar en el cuidado de heridas crónicas. Su enfoque combina tecnología médica de vanguardia con una clara orientación clínica, ofreciendo una alternativa disruptiva para mejorar la calidad de vida de los pacientes. La investigación española promueve cicatrización inteligente de heridas crónicas en pacientes de toda Europa

Mejor investigadora del año: IGNACIO CIRAC (Instituto Max Planck de Óptica Cuántica en Alemania)

Ignacio Cirac.

es uno de los físicos más influyentes del siglo XXI y una figura clave en el desarrollo teórico de la computación cuántica. Doctor en Física por la Universidad Complutense de Madrid, ha dedicado su carrera a investigar cómo aplicar las leyes de la mecánica cuántica al procesamiento de información. Actualmente,

Fue uno de los primeros científicos en proponer un modelo de ordenador cuántico funcional basado en átomos atrapados con láseres, una idea que revolucionó el campo y abrió nuevas líneas de investigación en todo el mundo. Aunque reconoce que la tecnología aún debe superar obstáculos como la corrección de errores o la escalabilidad, Cirac confía en que para 2030-2035 se alcanzarán aplicaciones prácticas en simulación de moléculas, diseño de nuevos materiales o criptografía.

Mejor proyecto en el sector público: CABILDO DE LA PALMA

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez.

La Palma ha convertido la tragedia del volcán en una oportunidad para liderar la innovación medioambiental. En colaboración con Esri, el Cabildo ha desplegado más de 1.200 sensores para monitorizar emisiones contaminantes en tiempo real, especialmente dióxido de carbono, generando una base de datos sin precedentes en Canarias.

La plataforma integra estos sensores con mapas dinámicos que permiten anticipar riesgos y orientar decisiones públicas en salud, protección civil o urbanismo. Este sistema marca el inicio de una nueva gobernanza territorial basada en datos, y abre la puerta a futuras aplicaciones en agricultura, turismo o residuos.

Mejor iniciativa de Latinoamérica: KIGÜI (Argentina)

Mauricio Kremer, CEO de Kigüi.

Kigüi impulsa la reducción del desperdicio alimentario en supermercados mediante inteligencia artificial. Su tecnología ayuda a optimizar inventarios y promover el consumo de productos próximos a vencer, reduciendo así las pérdidas y fomentando un consumo más consciente.

La startup ha colaborado con Walmart México, Sigma Alimentos y Cencosud Perú. Fue seleccionada por el fondo Impact Accelerator de Amazon en 2023 y ha sido incluida en la lista de Forbes 30 en México, lo que avala su impacto y potencial transformador en toda la región.

Unos premios de récord

Tras el éxito de las pasadas ediciones, estos galardones se han consolidado como un referente en la innovación y la transformación digital en el ámbito de habla hispana, con la asistencia de más de 300 personas. Estos premios constituyen un reconocimiento a los proyectos y profesionales que están liderando el cambio y marcando el futuro de la digitalización en sectores clave de la economía.

La jornada contará con el patrocinio de Mapfre, GTT, Comunidad de Madrid, Gobierno de Aragón, Comunitat Valenciana, Xunta de Galicia, Región de Murcia y Gobierno de Cantabria, además de los ayuntamientos de Madrid, Salamanca y San Sebastián.