Un glosario vivo para entender la revolución tecnológica, en Wake Up Box

Glosario de términos tecnológicos en Wake Up Box.

La irrupción de nuevas tecnologías e innovaciones cada vez más inmediatas puede provocar una cierta saturación de nuevos conceptos, siglas técnicas y jerga especializada. Por eso, entender con claridad los términos clave de la transformación digital se ha convertido en una necesidad estratégica.

Es por ello que, dentro de la sección Who & What de Wake Up Box, los usuarios tienen acceso a un glosario de términos tecnológicos, pensado como una herramienta práctica para interpretar el presente y tomar decisiones mejor informadas.

Este glosario no es una simple lista de definiciones: es un recurso vivo, cuidadosamente curado, que traduce al lenguaje empresarial conceptos complejos como edge computing, blockchain, computación cuántica, gemelos digitales, quantum-safe encryption o IA generativa, entre muchos otros.

Cada término está acompañado de una explicación clara, directa y actualizada, que permite a los profesionales no solo comprender qué significa, sino también por qué es relevante.

Su utilidad va más allá de la simple consulta puntual. El glosario está diseñado para acompañar al usuario en todo el recorrido por Wake Up Box, facilitando la comprensión de los informes de tendencias, los casos de uso del Inndux500 o las estrategias compartidas en la red profesional.

Todo un puente entre la complejidad técnica y la toma de decisiones estratégicas: una herramienta esencial para cualquier directivo que quiera liderar con criterio en plena era digital.

Wake Up Box

Desde su nacimiento, Wake Up, Spain! se ha consolidado como el foro de referencia donde administraciones públicas, grandes empresas y expertos en digitalización trazan el futuro económico y tecnológico del país. Ahora, en su quinto aniversario, este evento amplía su impacto con Wake Up Box, una plataforma concebida para mantener viva la conversación y el análisis durante todo el año.

Wake Up Box nace como una solución imprescindible para este reto: un servicio diseñado para ofrecer a los líderes herramientas de reskilling permanente, con información estratégica, tendencias globales y una red profesional de networking y conversación al más alto nivel.

Una herramienta pensada para que puedan participar todos los ponentes de Wake Up, Spain!, los asistentes a los foros económicos de EL ESPAÑOL, los principales CEO, CIO, directores de comunicación, de recursos humanos y otros perfiles profesionales que son clave en la transformación del tejido empresarial en esta era digital.