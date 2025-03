La inteligencia artificial que rastrea el futuro: así funciona el sistema que selecciona las disrupciones del Inndux500

El índice de la digitalización de Inndux500, en Wake Up Box.

Identificar lo verdaderamente relevante entre la maraña de noticias tecnológicas y promesas de innovación se ha convertido en una necesidad crítica para los líderes empresariales. Pero, ¿quién decide qué disrupciones merecen atención? En el caso del Inndux500, uno de los pilares de Wake Up Box, la respuesta es una combinación revolucionaria de inteligencia artificial avanzada y un proceso de análisis humano experto.

Este índice dinámico —que cada semana analiza las disrupciones tecnológicas más relevantes a nivel global— no se apoya en simples motores de búsqueda ni en tendencias volátiles de redes sociales. Su corazón es un sistema híbrido de IA diseñado desde cero para detectar, evaluar y esbozar los futuros posibles que se avecinan.

El proceso comienza con una sofisticada herramienta de scraping automatizado que monitoriza casi un millar de fuentes especializadas en innovación, tecnología y estrategia empresarial. Una cifra que prácticamente dobla las 500 fuentes iniciales con las que arrancó el proyecto en 2016. Esta expansión ha sido posible gracias a un sistema inteligente de priorización de fuentes, que aprende con el tiempo cuáles aportan mayor valor, originalidad y aplicabilidad.

Se rastrean publicaciones académicas, los anuncios de las grandes tecnológicas y centros de innovación, informes de consultoras, patentes, bases de datos científicas y también newsletters de referencia. Todo ese material alimenta un índice de la digitalización que identifica señales tempranas de disrupción en cualquier sector, tecnología o tendencia global.

Pero la clave está en la capa generativa: una inteligencia artificial basada en un modelo de lenguaje largo (LLM, por sus siglas en inglés) específicamente entrenado sobre un corpus de más de 20.000 disrupciones reales, recopiladas y clasificadas por el equipo de Inndux desde hace casi una década.

Este modelo no solo entiende el lenguaje técnico y empresarial; ha aprendido a distinguir lo verdaderamente transformador de lo meramente novedoso. Genera resúmenes, primeros borradores y etiquetas de clasificación sobre cada posible disrupción detectada, evaluando su madurez, aplicabilidad y potencial de impacto transversal.

Una de las disrupciones mostradas en Inndux500, dentro de Wake Up Box.

Una vez que la IA propone candidatos, entra en juego el equipo editorial: un grupo de periodistas y analistas especializados que revisan, contextualizan y validan cada propuesta. Este proceso asegura que lo que entra en el Inndux500 no es una mera automatización del hype, sino una selección razonada, útil y con criterio estratégico.

Además, gracias a la participación activa de los usuarios de la Wake Up Box —que votan semanalmente las disrupciones más interesantes para su Top 10— el sistema incorpora también una capa de inteligencia colectiva, capturando las prioridades reales del ecosistema empresarial español.

Tecnología diseñada no para deslumbrar, sino para ayudar a pensar mejor. Una IA que no sustituye al análisis, sino que lo potencia; que no decide por ti, pero te muestra con rigor lo que podrías estar pasando por alto.

Enfoque transversal

La fortaleza del Inndux500 reside en su enfoque transversal. Como decíamos, el índice cubre de forma sistemática las intersecciones entre tres dimensiones

Sectores : administración, agroalimentación, banca, energía, salud, retail, turismo, logística, construcción o industria 4.0, entre otros.

: administración, agroalimentación, banca, energía, salud, retail, turismo, logística, construcción o industria 4.0, entre otros. Tecnologías : analítica de datos, inteligencia artificial, blockchain, ciberseguridad, impresión 3D, robótica, RV/RA, nanotecnología, etc.

: analítica de datos, inteligencia artificial, blockchain, ciberseguridad, impresión 3D, robótica, RV/RA, nanotecnología, etc. Tendencias: big data, smart cities, sostenibilidad, e-commerce, computación cuántica, gemelos digitales o vehículos autónomos, por citar algunas.

Los usuarios pueden consultar el índice filtrando por cualquiera de estas variables, combinarlas o explorar directamente los casos más destacados por impacto y novedad.

Wake Up Box

Desde su nacimiento, Wake Up, Spain! se ha consolidado como el foro de referencia donde administraciones públicas, grandes empresas y expertos en digitalización trazan el futuro económico y tecnológico del país. Ahora, en su quinto aniversario, este evento amplía su impacto con Wake Up Box, una plataforma concebida para mantener viva la conversación y el análisis durante todo el año.

Wake Up Box nace como una solución imprescindible para este reto: un servicio diseñado para ofrecer a los líderes herramientas de reskilling permanente, con información estratégica, tendencias globales y una red profesional de networking y conversación al más alto nivel.

Una herramienta pensada para que puedan participar todos los ponentes de Wake Up, Spain!, los asistentes a los foros económicos de EL ESPAÑOL, los principales CEO, CIO, directores de comunicación, de recursos humanos y otros perfiles profesionales que son clave en la transformación del tejido empresarial en esta era digital.