Sostenibilidad y digitalización, los dos pilares para lograr una recuperación inclusiva

El Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia puesto en marcha por la Unión Europea (UE) para superar la crisis generada por la pandemia de la covid-19 tiene en la digitalización y la sostenibilidad sus pilares claves para lograr un futuro mejor para todas las economías del Viejo Continente. Y además este proceso cuenta el apoyo de fondos por valor de 750.000 millones de euros, una ayuda histórica.

Por ello, es el momento de que gobiernos, empresas y ciudadanos se pongan manos a la obra y aprovechen la oportunidad para que los países europeos salgan de esta crisis más ecológicos, más sostenibles, más inclusivos y más preparados para la era digital. De lo contrario, corren el riesgo de quedarse atrás en la llamada revolución digital.

Así se constató en un evento 'online' celebrado por Cisco, que contó con la participación de la eurodiputada Eva Maydell; el director de Innovability de Enel, Ernesto Ciorra; el emprendedor y copresidente del Consejo Digital de Francia, Gilles Babinet; y la presidenta de Cisco para Europa, Oriente Medio, África y Rusia, Wendy Mars.

Babinet ha señalado que mucha de la tecnología que va a marcar esta revolución digital existe desde hace años, pero la crisis de la covid-19 ha hecho que se dispare su uso y que todo el mundo este comprometido con ella. "No me sorprendería que en un futuro los libros de historia recojan que 2020 fue no solo el año del covid, sino también el del inicio de la revolución digital", ha apuntado.

En este contexto, la eurodiputada Eva Maydell ha remarcado que la sostenibilidad deber estar "en el centro de la digitalización" y ha apuntado que, aunque la innovación a veces ya existe y está disponible, en otros casos hay que crearla para que nos permita alcanzar los objetivos "muy ambiciosos" que se han fijado en Europa.

Por su parte, Ciorra ha apuntado que cuanto más innovadores y más digitales seamos y más automaticemos nuestras actividades y procesos, más resilientes seremos no solo a la pandemia, sino a las disrupciones tecnológicas y sociales. " Y cuanto más resilientes seamos, más sostenibles seremos", ha afirmado.

En este sentido, ha resaltado que la digitalización es como "el oxígeno" y ha apuntado que en muchas ocasiones no se le da el verdadero valor que tiene al oxígeno, pese a que sin él "no podría haber vida humana en la tierra". "Sin creatividad y sin innovación no podemos encontrar soluciones sostenibles para poder cuidar nuestra casa común que es la tierra", ha apostillado.

Una recuperación urgente

Asimismo, Maydell ha recordado que la pandemia ha puesto de relieve el camino que queda por recorrer en sectores claves como la educación o la sanidad, al mismo tiempo que ha afirmado que con una mayor sostenibilidad en las compañías del sector tecnológico se podrá logra una mayor sostenibilidad de la economía en general.

En esta línea, Mars ha incidido en que, tras lo ocurrido en el último año con la pandemia de la covid-19, la recuperación es "verdaderamente urgente" y es necesario que sea "verde y digital" al mismo tiempo para lograr una verdadera transformación. Así, ha remarcado que si algo ha quedado claro en estos meses es la necesidad de una mayor conectividad y más segura.

En este sentido, ha agregado que la innovación ya está disponible y se están empezando a ver casos de usos significativos de tecnologías que existen desde hace tiempo. Así, ha señalado que esto nos tiene que ayudar a fortalecer un mundo que será "más inclusivo y sostenible" y, para ello, es necesario una alianza entre lo sectores público y privado y ser realmente innovadores en la forma de pensar.

A este respecto, Maydell ha apuntado que una cosa es que los políticos se queden en su burbuja y se limiten a legislar y otra muy diferente que se pongan a implementar. Por ello, en Bruselas cooperarán con los Gobiernos de los Estados miembros para lograr alcanzar los ambiciosos objetivos marcados y poner en marcha programas concretos con una clara visión de los proyectos que se deben implementar a nivel local, regional, nacional y transfronterizo.

Innovar para sobrevivir

Ciorra ha incidido en que los cambios son siempre una oportunidad y la innovación y la sostenibilidad son las dos caras de la moneda. "Tenemos que innovar para sobrevivir", ha remarcado el directivo de Enel, quien ha incidido, al igual que el cuerpo se renueva constantemente, las empresas deben hacer lo mismo y cambiar sus funciones, sus actividades y su modelo de negocio para sobrevivir.

Además, ha remarcado que este proceso se debe hacer en "armonía" con la naturaleza, avanzando hacia una mayor sostenibilidad que les permita sobrevivir, ya que de lo contrario no contarán con el apoyo de la sociedad, que rechazará sus modelos de negocio. Y todo eso, ha apuntado, se puede conseguir gracias a la digitalización y la innovación.

En cuanto a la sostenibilidad del propio sector tecnológico, Mars ha señalado que es necesario abordar esta cuestión tanto en los procesos de fabricación como en la cadena de suministro, que se deben aprovechar de la innovación para lograr modelos más sostenibles, así como en el consumo energético que realizan los productos para asegurar que este se reduce.

A este respecto, Ciorra ha apuntado que no toda la tecnología hoy en día es sostenible, ya que, por ejemplo, para producir un bitcóin se necesitan 300 MW, la misma cantidad que energía que necesita para gestionar un millón de transacciones con tarjeta de crédito. "No toda la digitalización está en el lado luminoso de la fuerza, desgraciadamente hay mucho Anakin Skywalker yéndose al lado oscuro de la digitalización", ha apostillado en un comparación con 'Star Wars'.

Por otro lado, Babinet ha señalado que es el momento de cambiar de las tecnologías de consumo que perjudican al medioambiente, como el hecho de comprar un nuevo smartphones cada doce meses, a tecnologías que lo protejan. Por ejemplo, ha destacado el proyecto de un grupo de universitarios que están trabajando en la creación de un robot para plantar árboles en el desierto.