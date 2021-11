El primer sistema masivo de inteligencia artificial de la lengua española empieza a resumir y generar textos

135 mil millones de palabras

En los modelos del lenguaje, el número de parámetros con los que se entrena el sistema es el elemento que les aporta mayor capacidad de generalización y, por tanto, inteligencia. Los datos de la BNE con los que se ha entrenado MarIA están constituidos por más de 135 mil millones de palabras (135.733.450.668, concretamente), que ocupan un total de 570 Gigabytes.

Para crear y entrenar a MarIA se ha utilizado el superordenador MareNostrum del BSC y ha sido necesaria una potencia de cálculo de 9,7 trillones de operaciones (969.exaflops). Un flop (operación de coma flotante) es la unidad de medida con que se expresa la capacidad de cálculo de un superordenador por segundo y exa es el prefijo que expresa 1018, es decir, un trillón.

De estos 969 exaflops, 201 fueron necesarios para procesar los datos procedentes de la Biblioteca Nacional, eliminar todo aquello que no fuera texto bien formado (números de páginas, gráficos, oraciones que no terminan, codificaciones erróneas, oraciones duplicadas, otros idiomas, etc.) y guardar solamente los textos correctos en lengua española, tal y como es realmente utilizada. Los restantes 768 exaflops se utilizaron para entrenar las redes neuronales del modelo GPT-2.

Los últimos avances de MarIA constituyen un hito en la consecución de objetivos de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con los que España pretende liderar a nivel mundial el desarrollo de herramientas, tecnologías y aplicaciones para la proyección y uso de la lengua española en los ámbitos de aplicación de la IA.

En concreto, el Plan Nacional de Tecnologías del Lenguaje en el que se enmarca este proyecto, tiene como objetivo fomentar el desarrollo del procesamiento del lenguaje natural, la traducción automática y los sistemas conversacionales en lengua española y lenguas cooficiales.

La versión actual de MarIA dará lugar a versiones especializadas en distintas áreas de aplicación, incluyendo biomedicina y legal, y evolucionará para resolver los problemas específicos mencionados anteriormente.