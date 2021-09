Diana Morant reivindica un "activismo social" por la ciencia: "Es nuestra mejor bandera"

Apenas dos meses después de asumir su cargo, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, se ha estrenado el Congreso de los Diputados con su primera comparecencia ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, en la que ha explicado los cuatro objetivos que guiarán sus próximos pasos y ha reivindicado la importancia que tiene su cartera para el futuro y la transformación del país.

Morant ha empezado su intervención lanzando un mensaje de apoyo a la población que está sufriendo las "demoledoras consecuencias" de la erupción volcánica en La Palma. Un acontecimiento en el que, según ha reivindicado, la ciencia ha permitido "salvar vidas", al igual que lo ha hecho durante la pandemia de la covid-19 con el desarrollo de las vacunas.

Así, ha recalcado que la ciencia ha generado el conocimiento capaz de producir una vacuna en tiempo récord gracias a una fuerte colaboración entre distintos agentes, con el apoyo de una ciudadanía, "que se ha convertido en militante de la ciencia". O que el trabajo de los científicos durante décadas, mientras el volcán estaba dormido, ha generado el conocimiento que ha permitido predecir el inicio y la evolución de la erupción en la isla de La Palma.

Estos son solo dos ejemplos de la capacidad que tienen la ciencia y la innovación para salvar vidas. Pero Morant también ha señalado que ambas son el motor de transformación de España. Por ello, ha remarcado que va a proponer un activismo social por la ciencia, "la llave para salvar y mejorar nuestra vida, y por la innovación, la única mirada posible para enfocar los retos del futuro".

"La ciencia es patria. La ciencia es nuestra mejor bandera. No entiende de fronteras ni de partidos. Es de todos y no es de nadie. La ciencia nos salva la vida, nos cohesiona, nos empodera y es el motor de transformación de nuestro país", ha incidido la ministra.

Una llamada al consenso

Pero para que la ciencia y la innovación se desarrollen adecuadamente en España, Morant ha subrayado que es necesario dotar al sector de estabilidad, porque de lo contrario de nada servirán todos los esfuerzos que se hagan, todas las mejoras de los programas que se pongan en marcha o el aumento de los recursos.

Así, la ministra ha incidido en que la carrera científica "no dura lo que dura una legislatura" y los científicos no pueden estar mirando quien gobierna para ver si una medida va a decaer o no en la siguiente legislatura. "La ciencia no entiende de vaivenes ni de ciclos políticos", ha recordado.

En este contexto, se puso a disposición del Congreso para alcanzar el compromiso de todos los diputados en este reto común de "aprovechar esta oportunidad para mejorar, de una vez por todas", el sistema de ciencia y de innovación español. Un reto que pasa por un amplio consenso en torno al Paco por la Ciencia y la Innovación, al que ya se han unido más de 80 organizaciones científicas, universitarias, empresariales y sindicales.

Así, ha mostrado su voluntad que ese pacto incluya todas las perspectivas y comentarios que surjan de la subcomisión creada en el Congreso para este fin. Todo ello con el fin de lograr que la ciencia en España dé un salto "cualitativo" gracias a un pacto que establezca las reglas del juego para el sector "pase lo que pase en esta legislatura, la siguiente o la siguiente".

La Ley de Ciencia

Un elemento fundamental de este pacto, aunque no el único, es la Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación, cuya segunda versión del texto se conocerá en los próximos días. Así, Morant ha señalado que se abre a una nueva etapa de búsqueda de mayores consensos para que el texto final entre en el Congreso de los Diputados a finales de año.

"Desde el Ministerio de Ciencia e Innovación, buscando acuerdos con todos los sectores implicados, la sociedad y las fuerzas políticas, estamos trabajando para mejorar el sistema científico, tecnológico e innovador en España, para que esté a la altura de nuestras excelentes científicas y científicos, y al servicio de la ciudadanía", ha incidido.

Respecto al nuevo texto de la Ley que se conocerá en octubre, ha señalado que está alimentado por las aportaciones y observaciones que se han hecho desde diferentes ámbitos, limando algunos aspectos que no habían sido bien recibidos por la comunidad científica. Así, ha recalcado que, como cada vez que se presenta un texto de estas características, la vocación no era que el primero fuera el definitivo.

Así, ha advertido de que si la ley no representa a la comunidad científica "no servirá para nada" y si no es transformadora, tampoco. "Este será el paso definitivo que nos permitirá dignificar la carrera de nuestras científicas y científicos, nuestros esenciales, y mejorar también la cogobernanza, la transferencia de conocimiento y su impacto en la mejora de la vida de las personas", ha insistido.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, durante su intervención en el Congreso

En este contexto, Morant ha recalcado que su compromiso es "enriquecer la ley" y ha afirmado que es "tiempo de diálogo y de consensos, tender puentes". Por ello, se ha comprometido a que la reforma de esta ley tenga una mayoría de consenso en las Cortes Generales. "Que se apruebe con un amplio consenso sería un mensaje precioso para la ciudadanía y la comunidad científica", ha apostillado.

En este sentido, en su réplica, ha agradecido la predisposición mostrada por los diputados para que la ciencia sea "espacio de consenso y de construcción". Además, también ha apuntado que es consciente de que ese consenso se lo tiene que ganar, lo que significa trabajar para lograr propuestas concretas y soluciones que unan y mucho diálogo, "porque no se puede alcanzar un consenso poniendo delante un documento y pidiendo al otro que asienta".

Cuatro objetivos

La comparecencia inicial de Morant para explicar las líneas generales que marcarán su trabajo al frente del Ministerio de Ciencia e Innovación se ha estructurado en torno a cuatro objetivos: atraer y retener talento, avanzar en la igualdad de género, lograr que la I+D+I mejore la vida de las personas y llevar la ciencia a todas las casas y territorios de España

En este sentido, ha señalado que "sin género de dudas" el principal proyecto de su Ministerio será el Plan por el Talento en Ciencia e Innovación. En concreto, ha anunciado que el Ministerio va a aumentar un 80% el número de contratos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) para el programa Juan de la Cierva-Formación para jóvenes doctores, en el que además se subirán los salarios en un 14% y se facilitará la movilidad entre centros de investigación punteros de todo el mundo.

Asimismo, el programa ‘Juan de la Cierva Incorporación’ pasará de 278 contratos en 2020 a 400 en 2021, un 30% más, y el salario mínimo que establece el programa subirá un 21%. Por su parte, el programa ‘Ramón y Cajal’ mejorará también en número de contratos, retribuciones y condiciones de incorporación. Estos aumentos de plazas supondrán la contratación de más de 2.500 doctores en los próximos tres años.

Además, "para fortalecer y prestigiar aún más las carreras prometedoras", se crearán los Premios Nacionales de Investigación dirigidos exclusivamente a jóvenes, ya que los que se otorgan actualmente suelen recaer en científicos con carreras de larga trayectoria.

En cuanto a las empresas, se va a facilitar la incorporación de la figura del doctor dentro de las mismas. Para ello, la AEI financiará la contratación de doctores en el sector privado, y reforzará el programa Torres Quevedo aumentado un 26% el salario mínimo exigido por el Ministerio.

Por otro lado, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) dará 100.000 euros adicionales a las empresas que contraten a un doctor en el marco del programa NEOTEC de ayudas para impulsar el talento y las start-ups tecnológicas.

Mujer y ciencia

En cuanto a la presencia de la mujer en la ciencia, ha apuntado que su Ministerio se ha propuesto reparar la situación de desigualdad actual "como objetivo de primerísimo orden". Para ello, se creará un programa de mentorazgo específico para jóvenes investigadoras y se lanzará una convocatoria de cinco millones de euros a través del programa NEOTEC de CDTI para financiar proyectos de innovación empresarial tecnológica encabezados por mujeres.

La ministra ha destacado también que se garantizarán "espacios igualitarios allí donde se investiga e innova" con el cumplimiento de los planes de igualdad y se reconocerá, a través de un distintivo de igualdad de género en I+D+I, a aquellos centros donde "la igualdad ya es parte de su excelencia y compromiso social".

Una inversión constante y creciente

El tercer de los objetivos que guiará actuación de Morant es mejorar la transferencia de conocimiento, que permite que los resultados científicos se conviertan, mediante procesos de innovación y posterior industrialización, en mejores productos y servicios que generen bienestar y progreso.

"Para soldar esa cadena, somos más conscientes que nunca de la necesidad de mantener una inversión constante y creciente en ciencia e innovación", ha incidido la ministra, que ha enumerado varias medidas en este sentido, como la convocatoria específica prevista para noviembre de la AEI para la consecución de la transición energética y la transformación digital, dotada de 296 millones de euros.

También ha mencionado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) para las industrias aeroespacial y aeronáutica española, el dedicado a la Salud de Vanguardia y el resto de PERTES, en los que el Ministerio de Ciencia e Innovación está trabajando estrechamente con el resto de ministerios.

El cuatro y último aspecto abordado en su comparecencia tiene que ver con la importancia de la ciencia e innovación para vertebrar el país. Así, ha defendido que las ciudades poseen un valor único para la innovación, "que nace de su diversidad", y ha apelado a su pasado como alcaldesa de Gandía para asegurar a todos los ediles españoles que van a encontrar en ella "una aliada".

En este objetivo, se van a seguir reforzando las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) "con una inyección extra, no incluida en las aportaciones ordinarias, de 70 millones de euros entre 2021 y 2022". La intención es mejorar unas infraestructuras que llevaban desde 2011 sin aportaciones adicionales del Estado para sus acciones estratégicas.

Morant también ha anunciado que el próximo mes de noviembre se firmarán os primeros acuerdos de programas de investigación con las Comunidades Autónomas, llamados Planes Complementarios, un proyecto pionero de cogobernanza de la I+D entre Gobierno central y Comunidades Autónomas.

Asimismo, ha anunciado un proyecto piloto dotado con 10 millones de euros entre 2021 y 2022 para facilitar la incorporación de agentes de innovación en los ayuntamientos de la Red Innpulso, la alianza de Ciudades de la Ciencia y la Innovación a la que ya pertenecen 63 ciudades y en la que las próximas semanas se lanzará convocatoria de adhesión a la que ha invitado a asistir a municipios de todos los tamaños.

