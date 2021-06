Concienciación, formación y políticas sociales para elevar el número de mujeres líderes

Cada vez hay más ejemplos de mujeres que ocupan puestos de responsabilidad en muchos sectores y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son una de las industrias en los que hoy en día se pueden encontrar más muestras de liderazgo femenino de éxito.

Sin embargo, en muchos de esos sectores siguen existiendo todavía barreras y estereotipos que frenan ese acceso de la mujer a posiciones de responsabilidad, lo que requiere que se adopten medidas relacionadas, entre otros aspectos, con la concienciación, la formación o las políticas sociales para acabar con estas limitaciones.

Así se ha puesto de relieve en la mesa sobre Liderazgo Femenino y Tecnología: cómo acelerar la representación de mujeres en puestos de decisión organizada por H+K España en el MWC 2021 y en la que han participado tres directivas del sector tecnológico que forman parte de la iniciativa #SomosMujeresTech de la agencia.

Patricia Urbez, directora general de Sector Público de Fujitsu y consejera independiente de Enagás, ha remarcado que en muchos sectores la escasez de presencia femenina en puestos de liderazgo no se debe a un problema de capacitación, ya que está más que demostrada su valía para cualquier tipo de posición, sino a la falta de cantera.

En el caso del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Urbez señaló que, aunque hay cierta de representación de mujeres en puestos de liderazgo, también existe ese problema de cantera. Así, apuntó solo hay una mujer estudiando carreras tecnológicas por cada 4,6 hombres, lo que hace que sea menor el porcentaje de mujeres que ocupan posiciones de responsabilidad.

A este respecto, Pilar Torres, directora de Sector Público AWS España y Portugal, añadió que la tecnología ha sido siempre un mundo "bastante meritocrático", lo que ha facilitado que las mujeres hayan podido incorporarse desde un punto de partida igual que el de los hombres.

Sin embargo, también alertó de que hay menos vocaciones tecnológicas entre las niñas y las jóvenes como consecuencia de ciertos estereotipos que se han convertido en una barrera que es necesario desmontar, ya que estos conllevan una valoración negativa que no ayuda a que la situación mejore.

Ejemplos de liderazgo femenino

En este sentido, Gemma Ribas Maspoch, directora de Comunicación del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), destacó el importante papel que desempeñan las mujeres que ya ocupan puestos de liderazgo en el campo de la ciencia y la tecnología. De hecho, defendió que es "imprescindible" visibilizar a estas mujeres de éxito para acabar con estos estereotipos.

Asimismo, Torres apuntó que para aumentar el número de mujeres líderes es muy importante un compromiso a todos los niveles con este fin, y que además se lleve a la práctica y se implemente. Además, añadió que también es clave concienciar a toda la sociedad sobre esta situación, lo que se puede conseguir con iniciativas y programas desarrollados para este fin.

Por su parte, Urbez incidió en que para lograr este incremento también es importante el desarrollo de políticas sociales que favorezcan la conciliación, algo a lo que también puede ayudar la tecnología. Y es que, en su opinión, la brecha clave que impide que las mujeres accedan a puestos de liderazgo en el sector TIC es la socio económica.

En este sentido, advirtió de que las mujeres están lejos de tener "tiempo, capacidad y acceso" a poder adaptarse a las nuevas competencias digitales que ya son necesarias en cualquier sector. De ahí, que considere que el Plan de Competencias Digitales que está preparando el Gobierno debe estar más enfocado a las mujeres que necesitan reconvertirse para seguir en el mercado laboral o volver a él.

Derribar barreras

A este respecto, Ribas celebró la concienciación que existe en la administración a todos los niveles en torno a las políticas de capacitación y reconversión, aunque apostilló que esto no es algo que se pueda hacer un día para otra. Sin embargo, añadió que esto no es suficiente para derribar la barrera que existe entre mujer y tecnología.

"¿Una mujer puede ser una excelente profesional TIC? Sí. Pero tienen que querer serlo", incidió Ribas, quien añadió que, aunque esta es una decisión personal, el problema está cuando una mujer no toma la decisión que quiere porque cree que no lo va a hacer tan bien como un hombre.

"Tenemos que creérnoslo. Si no nos lo creemos, vamos absolutamente aviadas", recalcó Urbez, quien añadió que no solo hay que romper los techos que existen, si no también empezar a hacer la tecnología "más atractiva". Y eso pasa, en su opinión, por poner de relieve la capacidad de la tecnología de cambiar el mundo, ya que las mujeres están "más enfocadas en el para qué que en el qué".

A este respecto, Torres incidió en que hoy en día no se difunde cuál es el papel de la tecnología para mejorar la sociedad, cuando en otros campos, como la medicina, está muy claro. Además, añadió que actualmente las mujeres hacen el mismo uso de la tecnología que los hombres, pero esa igualdad no se replica en el diseño y hay asegurarse que sea así.

Ribas, por su parte, incidió en que además de hacer la tecnología y la ciencia atractivas, también hay que hacerlas "accesibles". Así, remarcó que actualmente tienen una imagen "muy elitista" y en muchas familias se ve como algo muy difícil, cuando tiene muchas posibilidades.