Una oficina de Correos en cada casa: así lucha la economía digital contra la despoblación en la España vaciada

Situar a la personas en el centro de la tecnología y mejorar su calidad de vida es la verdadera razón que da sentido al profundo proceso transformador que experimenta nuestra sociedad en la actualidad de la mano de la innovación y la digitalización.

En plena eclosión de proyectos disruptivos con un potencial alentador, existen iniciativas que, a través de la transformación digital, ya están contribuyendo a luchar contra la despoblación de la llamada España vaciada.

Es en estas áreas rurales donde acciones que se dan por sentado en las grandes urbes, como sacar dinero de un cajero o ir a cerrar gestiones en una oficina bancaria, se erigen en un imposible y amenazan con un continuo éxodo de población -sobre todo de los más jóvenes- hacia horizontes más prósperos.

Sandra Gutiérrez es funcionaria de Correos y conoce bien esta realidad. Es su día a día. Trabaja en el centro de servicios rurales de Villares de la Reina (Salamanca) y su testimonio es revelador para entender cómo la tecnología está facilitando la vida a miles de personas, muchas de ellas mayores, de estas zonas rurales alejadas de las grandes áreas metropolitanas.

Esta cartera ha constatado cómo la tecnología más puntera ha cambiado sustancialmente la vida de estos vecinos. Ahora, Sandra lleva 'a cuestas' su oficina de Correos a la puerta de cada cliente y les cobra allí mismo y sin dinero físico. Ya no es necesario tener un cajero en el pueblo para poder operar.

Propuesta de Worldline y SoftPos.eu

Ahora, los vecinos pueden pagar los servicios mediante el uso de tarjetas contactless o con el móvil, sin necesidad de ningún otro dispositivo, a través de una innovadora solución de cobro con tarjeta, basada en dispositivos Android –smartphones y tabletas-.

Detrás de este gran avance tecnológico para sus vidas están Worldline y la empresa SoftPos.eu, impulsoras de la transformación digital de la España vaciada gracias a los pagos mediante el uso de tarjetas contactless o con el móvil.

El corazón de la solución es una app, desarrolla por SoftPos.eu, que convierte estos dispositivos en un terminal de cobro contactless que simplifica y automatiza el proceso de cobro y pago en estas zonas, donde normalmente no hay ni bancos ni cajeros, sin necesidad de que los carteros lleven un terminal de punto de venta al uso.

Desde el pasado mes de diciembre Correos ofrece a domicilio, a través de sus carteros rurales, muchos de los servicios que sólo se ofrecían en la oficina y que ahora están disponibles.

La relación de cercanía y confianza que los vecinos de estos pueblos establecen con los funcionarios de Correos es clave para el éxito de la implementación de estas soluciones digitales.

Para hacerlo posible, Correos ha equipado con dispositivos electrónicos portátiles (PDAs) a sus 6.011 profesionales de reparto en zonas rurales, ampliando progresivamente hasta los más de 24.000 carteros de toda España.

El objetivo es que los vecinos de estas poblaciones, desde la puerta de su casa y sin necesidad de desplazarse, puedan acceder a servicios como la compra de blíster de sellos, sobres, embalajes de diferentes tamaños, realizar el pago de recibos de servicios como la luz, el gas o el teléfono, adquirir los distintivos medioambientales de la DGT, pagar un envío, un certificado o una compra contra reembolso.

En este entorno, el papel que desempeña los carteros rurales como Sandra Gutiérrez es crucial. Ellos son en estos municipios la persona de confianza de los vecinos y, precisamente por esa relación estrecha y empática, muchos de ellos no han tenido reparos en introducir las nuevas soluciones digitales en su día a día.

Así lo corrobora a D+I la funcionaria: "Te piden que les envíes un regalo para sus nietos por ejemplo, y ya no tienen que desplazarse. Desde su misma casa me dan el paquete y lo puedo gestionar todo allí mismo. Me lo pagan con la tajeta y todo queda arreglado de forma rápida y cómoda".

La relación de confianza con los carteros rurales

"Son personas que conocemos mucho, nos vemos a diario o varias veces cada semana, y aunque muchas son ya mayores, son receptivos a introducir en sus vidas la tecnología porque ven que les ayuda y que les permite seguir viviendo en sus pueblos con ventajas que hasta ahora no tenían si no se iban a la ciudad", relata Sandra Gutiérrez.

De esta forma, la solución de SoftPos.eu con Worldline crea un nuevo paradigma en el medio rural simplificando la actividad del cartero, ya que pueden utilizar la PDA corporativa de Correos que incluye el terminal de cobro, reduciendo costes y creando nuevas oportunidades de relación comercial con estos vecinos.

Es una herramienta perfecta para todo tipo de comercios con necesidades de movilidad: servicios postales, transportistas, revisores de billetes, servicios de entrega de comida, taxis, foodtrucks… El sistema es tan seguro como los terminales tradicionales ya que siguen las especificaciones de las marcas y la normativa PCI-DSS y PCI CPoC.

El equipo de Mastercard España ha participado en el proceso desde el principio. "Estamos muy contentos de ver cómo compañías innovadoras como SoftPos.eu y Worldline se han unido para permitir, ahora, que más comercios acepten transacciones sin efectivo, de forma más fácil, rápida y segura que nunca", dice Paloma Real, directora general de Mastercard España.

La solución de aceptación de pago con tarjeta desarrollada por SoftPos.eu y Worldline, con la colaboración de Mastercard, permitirá el nacimiento de nuevos modelos de negocio en estas áreas rurales.

"La solución ha sido muy versátil desde el principio, permitiendo a los clientes utilizar tanto una app independiente como implementar nuestro módulo de pago en su sistema existente. Además, es totalmente disruptiva y permitirá el desarrollo de nuevos modelos de servicio y de negocio, tanto en las ciudades como en zonas rurales", comentan Carlos Pérez y Javier de Villanueva, directores de SoftPos en España.

"El acuerdo con Worldline va mucho más allá porque, juntos, podemos trabajar con todo tipo de empresas ofreciéndoles una herramienta de pago potente, ágil, económica y fácil de utilizar, soportada, a través de Worldline, por los principales emisores de tarjetas y otros medios de pago de Europa y del mundo", añaden.

El 70% de las compras se frustran por un sistema de pago ineficaz

"El momento de pago es clave para cerrar la venta y más del 70% de las compras se frustran cuando el sistema es poco eficaz y amigable o cuando no está disponible el medio de pago que requiere el cliente", indica David Valero, Country Manager Global Sales & Verticals Iberia de Worldline.

"La solución de SoftPos y Worldline es una de las mayores innovaciones en los medios de pago presenciales de los últimos cinco años, nos va a permitir ofrecer a nuestros comercios aceptar tarjetas financieras, utilizando su propio smartphone o tableta, reduciendo colas en las cajas y, por tanto, mejorando la experiencia de compra del cliente", concluye.

