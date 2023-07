Parece que las vacaciones de verano no van a llegar nunca, el tiempo de espera se nos hace eterno. Todos los años llegamos a esta época de descanso exhaustos, con las fuerzas al límite y con la esperanza de que a la vuelta todo esté solucionado y podamos vivir mejor y más tranquilos.

Las vacaciones de verano son un momento muy especial del año. Un periodo de desconexión, de relax, de disfrutar de los amigos y de la familia, de hacer todo aquello que durante todo un año hemos estado planificando. Es verdad, que a veces no sale todo como esperábamos, pero, no dejan de ser vacaciones y al menos no tenemos los retos de la rutina diaria.

A mí, aunque parezca extraño, uno de los momentos que más me gusta del verano es la vuelta de las vacaciones, y os voy a explicar por qué. Me gusta la “vuelta al cole” porque veo a la gente con más ánimo que nunca, con ilusión, nuevos planes, mucha fuerza y con un entusiasmo que se contagia.

Y es que, durante las vacaciones, el que más o el que menos, le da al “coco”, reflexiona sobre que va a hacer a la vuelta, que futuro quiere y que va a hacer para conseguirlo.

Pero este año, el verano tiene algo muy especial: las elecciones generales del 23 de julio. Que, independientemente de quien las gane, nos dará un nuevo gobierno. Un gobierno que esperemos aproveche el verano para reflexionar como quiere que sea el futuro de España y especialmente cómo ve el futuro digital de nuestro país. Un país que ha avanzado mucho, pero en el que todavía queda mucho por hacer en áreas tan importantes como el desarrollo de talento digital, la digitalización de las pymes, la implementación con éxito de los famosos PERTES y la buena utilización de los Fondos NextGeneration EU.

Se nos presenta una segunda mitad de año apasionante, con muchos retos, y con mucha ilusión para superarlos.

Tengo una prenda de vestir que en su interior pone “duérmete con un sueño y despiértate con un propósito”, sin duda una gran frase. Estos días entre siesta y siesta seguro que tendremos muchas oportunidades de dormirnos con un sueño y despertarnos con muchos buenos propósitos.

Buenas vacaciones a todos. Mucho descanso y diversión y nos vemos a la vuelta.

Sigue los temas que te interesan