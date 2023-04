El futuro del trabajo: híbrido, colaborativo y automatizado

Antes de la pandemia, el futuro del trabajo parecía bastante claro. La mayoría de las empresas estaban avanzando en la transformación digital, invirtiendo en nuevas formas de colaboración, utilizando la inteligencia artificial para mejorar las ventas y el marketing, y determinando qué canales eran más eficaces para llegar a sus clientes.

Si avanzamos un par de años, el futuro del trabajo parece totalmente diferente. Las oficinas son salas de estar. Las salas de conferencias están casi vacías. Los horarios de las oficinas varían. Todo el concepto de trabajo se ha puesto patas arriba, y parece poco probable que vuelva a la estructura anterior a la pandemia en un futuro próximo, si es que lo hace.

Si unimos estos cambios a la economía actual, tenemos la receta para un futuro incierto. Recientemente, en una llamada de resultados con los inversores, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que están preparados para hacer más con menos. Y esta es una realidad que probablemente se verá en varias empresas mientras se preparan para hacer frente a este nuevo mundo del trabajo. ¿Pero la buena noticia? La mayoría está recurriendo a la tecnología para ayudar.

Cómo influyen los empleados en el futuro del trabajo

Los últimos años han sido turbulentos en el lugar de trabajo y, como resultado, los empleados están cambiando sus prioridades. Según el Índice de Tendencias Laborales 2022 de Microsoft, el 53% de los empleados son más propensos a priorizar la salud y el bienestar sobre el trabajo. El 47% es más propenso a dar prioridad a la familia y a su vida personal. La Gran Dimisión es un claro indicio de que los empleados están dispuestos a encontrar lugares de trabajo que se ajusten a sus prioridades con la forma y el lugar en que quieren trabajar.

A mediados de 2022, Futurum Research y Microsoft colaboraron en un estudio global para comprender mejor el estado actual del lugar de trabajo. El estudio, que se publicará próximamente, se centró en 500 líderes empresariales, tecnólogos, vendedores y responsables de la toma de decisiones de TI de todo el mundo, encargados de ayudar a sus organizaciones a dar forma a sus estrategias de colaboración. Lo que descubrimos es que el futuro del trabajo está dirigido por las aportaciones de los empleados. Cuanto más tengan en cuenta las empresas la experiencia de sus empleados, mejor les irá.

Por ejemplo, es evidente que al principio de la pandemia se produjeron algunos sobresaltos en cuanto a la colaboración y la eficiencia. La mayoría de las empresas no estaban acostumbradas a que toda su plantilla trabajara a distancia. Hubo muchos cambios de última hora para incorporar las herramientas de colaboración a distancia. Sin embargo, dos años más tarde, más del 70% de los encuestados afirmaron que la cultura de su lugar de trabajo ha cambiado, para bien. Los empleados tienen más voz que en el pasado. Un 85% considera que los procesos de toma de decisiones están más distribuidos. Y casi el 80% considera que ahora colaboran tan bien como antes.

Colaboración en un lugar de trabajo híbrido

Sin embargo, ¿qué significa realmente "colaboración" en un mundo de trabajo híbrido/remoto? Más del 40% de los encuestados afirmó que la colaboración en tiempo real ha sido sustituida por herramientas de colaboración asíncronas o inconexas. Al mismo tiempo, más del 85% de los encuestados declararon estar muy satisfechos o algo satisfechos con la eficacia de la colaboración de sus empleados. Para los empleados, los cambios están funcionando.

¿Qué significa esto para la "oficina" tradicional? Sinceramente, significa que muchas empresas podrían reducir su tamaño si siguieran apostando por el espacio de trabajo híbrido y remoto. La investigación muestra que casi el 80% de los encuestados pudo reestructurar físicamente sus oficinas para utilizar mejor el espacio de conferencias no utilizado, y el 75% dijo que pudo reestructurar sus costes de alquiler o de espacio. En esencia: el futuro del trabajo significa menos gastos generales y más productividad. Eso es una victoria para todos los implicados.

Tal vez el cambio hacia el lugar de trabajo híbrido se resumió mejor en un intercambio reciente que tuve con el director general de Mitel, Tarun Loomba. Al hablar de las importantísimas tendencias en torno al trabajo híbrido, respondió de forma sucinta "Cada vez más organizaciones se comprometerán de forma consciente y tangible a construir una cultura de trabajo híbrida que fomente la conexión humana y lo harán integrando profundamente sus diversos modos de comunicación en los procesos y flujos de trabajo de la organización. La modernización de las comunicaciones es fundamental para mejorar la conexión, la productividad y el bienestar de los empleados".

Dónde puede ayudar la tecnología

Aunque las plataformas de colaboración pueden facilitar la vida de los empleados, eso es sólo una parte de la conversación. Según una encuesta de Asana, el 42% de los empleados dicen sentirse agotados. Lo cual tiene sentido, ya que la mayoría de los empleados están saltando de plataforma en plataforma, comunicándose sobre el trabajo, buscando información y buscando actualizaciones. Los empleados informan que pasan alrededor del 33% de su día en el trabajo para el que realmente fueron contratados. Pero hay una solución.

Según el informe Automation Now & Next Report, el 61% de las organizaciones están recurriendo a la automatización para ayudar a aliviar la carga que los problemas de personal han causado. Pero la cosa no se queda ahí. Durante el próximo año, el 94% de los encuestados afirman que el cambio de empleados a trabajos de mayor valor es una prioridad estratégica. Y el 70% de nuestros encuestados estiman que al menos el 30% de las actividades laborales habituales de atención al cliente, ventas, marketing, finanzas, recursos humanos y TI podrían automatizarse. Eso es un 30% de la jornada de un empleado que podría dedicarse a un trabajo más significativo, estratégico o importante para el éxito de la empresa.

Y podemos estar seguros de que la automatización irá acompañada de un mayor uso de la IA, de la tecnología inmersiva como la RA, la RV y el metaverso y, por supuesto, esto aumentará las necesidades de mayores inversiones en ciberseguridad. Veremos cómo estas tendencias toman forma inmediatamente y siguen ganando impulso a medida que las empresas recurren a la tecnología de forma generalizada para impulsar la transformación continua.

Ser estratégico para el futuro

Encontrar el éxito en el futuro del trabajo va a requerir estrategia. El único punto en el que vemos que las empresas se retraen un poco de los empleados: la cuestión de la proliferación de aplicaciones. Al principio de la pandemia, las organizaciones adoptaron las tecnologías a un ritmo rápido, permitiendo a menudo a los empleados utilizar cualquier herramienta que les sirviera para realizar el trabajo necesario. Esto condujo a una gran proliferación de aplicaciones en el lugar de trabajo.

La proliferación de aplicaciones conlleva la fragmentación y la desarticulación de los datos, así como un enorme potencial de violación de la seguridad. Estos son problemas con los que ninguna empresa quiere lidiar en el futuro. Lo que vemos ahora es que las organizaciones quieren limitar el número de dispositivos y aplicaciones que utilizan los empleados para facilitar la supervisión y la seguridad de esos dispositivos. Según nuestro informe con Microsoft, más del 75% de los encuestados compartieron que prefieren en gran medida o en cierta medida utilizar una solución holística para la colaboración entre equipos o aplicaciones.

Reconocer lo que funciona y lo que no se llama aprendizaje, y está claro que muchas empresas siguen haciendo ese duro trabajo para tratar de encontrar el equilibrio adecuado tanto para las empresas como para los empleados. El cambio hacia el trabajo híbrido y a distancia ha permitido a los empleados disponer de una mayor flexibilidad laboral y personal, algo a lo que no tienen intención de renunciar en el futuro. Según el informe State of Remote Work, el 25% de los empleados dejaría su trabajo si no pudiera trabajar a distancia, y casi la mitad aceptaría un recorte salarial para seguir trabajando a distancia al menos a tiempo parcial. Esta tendencia no va a desaparecer. De hecho, nuestra investigación mostró que más de la mitad de los encuestados esperaban que hasta el 50% de sus trabajadores siguieran trabajando desde casa a tiempo completo durante el próximo año. La cifra se redujo ligeramente al 49% cuando se les preguntó por los próximos tres a cinco años.

La cuestión es que el futuro del trabajo es híbrido. El futuro del trabajo está dirigido por los empleados. Para tener éxito en el trabajo en el futuro, las empresas deben seguir su ejemplo. Esto significa encontrar tecnologías que faciliten su vida y encontrar mejores formas de trabajo para los empleados. Hacerlo requerirá estrategia y escuchar las necesidades únicas de sus empleados. Pero si se hace bien, su empresa encontrará fácilmente el éxito en el futuro del trabajo.

*** Miguel Ángel Orellana es CEO de Bookker.

