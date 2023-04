Inclusión y diversidad LGTB en grandes compañías

En los últimos años, cada vez son más las empresas que han comenzado a prestar atención a la diversidad y la inclusión en sus organizaciones. Y no es de extrañar: la diversidad es un factor clave para fomentar la innovación y la creatividad en las empresas, ya que está ampliamente descrito que los equipos homogéneos son menos creativos al buscar explicaciones y soluciones que los equipos diversos., Por otra lado, las políticas de inclusión al mismo tiempo pueden mejorar su cultura y su capacidad para atraer y retener talentos.

El pasado 23 de marzo, se llevó a cabo una charla en la que se abordó precisamente la diversidad e inclusión en grandes compañías cuya actividad innovadora es muy importante. Participaron representantes de tres grandes empresas: 3M, Procter & Gamble y SAP. En el panel, se discutió cómo la inclusión y la diversidad pueden hacer que las empresas sean más innovadoras, y cómo esto a su vez puede conducir a un mayor éxito en los negocios.

Uno de los temas clave que surgió en la discusión fue el desafío de la brecha generacional en la consecución de la inclusión. Los representantes de las empresas señalaron que, aunque las generaciones más jóvenes están más abiertas a la diversidad y la inclusión, aprecian cierto individualismo y conformismo, que puede relacionarse con una desconexión emocional entre nuevas generaciones y generaciones anteriores.

Esta desconexión a veces se suma a la resignación ante la situación actual, por parte de las personas que sufren LGTBIfobia, techo de cristal o invisibilización. Aunque las empresas presentes en la mesa se han esforzado por ser más inclusivas y diversas, reconocieron que todavía hay mucho por hacer para abordar estos problemas y crear un entorno de trabajo verdaderamente inclusivo.

Y es que, aunque pueda sorprender la diversidad por sí misma no es suficiente. Un estudio referenciado en HBR con 3500 encuestas afirma que juntar a una mezcla de personas no garantiza un alto rendimiento; sino que además se requiere de un liderazgo inclusivo. Los autores definen el liderazgo inclusivo como un liderazgo que garantice que todos los miembros del equipo sientan que se les trata con respeto y justicia, que se valoran y sienten que pertenecen y que tienen confianza e inspiración.

La estructura empresarial española fue otro de los obstáculos identificados hacia la diversidad e inclusión, que es abundante en micropymes y enfocada en servicios. estas empresas tienen menos recursos y menos capacidad para invertir en iniciativas de inclusión y diversidad en el lugar de trabajo. No obstante, esto no debe ser una excusa para no hacer nada al respecto, y las redes empresariales o las alianzas pueden ser una buena manera para compartir recursos hacia la diversidad e inclusión.

Por último, hablamos sobre la importancia del management que prioriza la eficiencia frente a la resiliencia y creatividad que aporta la diversidad. Si bien la eficiencia es importante, no debe ser el único factor a considerar al tomar decisiones empresariales. La inclusión y la diversidad pueden ser un factor clave para fomentar la creatividad y la resiliencia, lo que a su vez puede conducir a un mayor éxito en los negocios.

En resumen, la inclusión y la diversidad son importantes para las empresas, no solo por razones éticas, sino también por razones empresariales. Las empresas que fomentan la inclusión y la diversidad pueden ser más innovadoras, creativas y resilientes, lo que puede conducir a un mayor éxito en los negocios. Pero para lograr esto, debemos abordar los desafíos de la brecha generacional, la resignación ante la situación actual, la estructura empresarial española y el management que prioriza la eficiencia sobre la resiliencia y la creatividad.

*** Dr. Roi Villar Vázquez es presidente Fundador de PRISMA, Asociación por la Diversidad Afectivo-Sexual y de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación.

Sigue los temas que te interesan