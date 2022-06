Caminando juntas

Acaba de terminar mayo, mes en el que se celebra el Mes Europeo de la Diversidad en toda la Unión Europea. Una iniciativa de la Comisión Europea para destacar la importancia de la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo y en la sociedad mediante la organización de eventos y actividades a lo largo de 30 días. Durante el MWC del pasado marzo, #SomosMujeresTech lideró una mesa redonda llamada 'Cómo impulsar el emprendimiento femenino en España'.

Como algunos lectores ya sabrán, este proyecto surgió para dar visibilidad al colectivo en una doble vertiente: por un lado, el fomento de las vocaciones STEAM entre las estudiantes en España y, por otro, la promoción profesional de las mujeres y su ascenso a puestos directivos, para incrementar la presencia femenina en la toma de decisiones en el sector tecnológico.

No cabe duda de que los eventos son un elemento clave para visibilizar la diversidad y sus bondades, si bien es cierto que los mismos organizadores no siempre están satisfechos con la representatividad conseguida. Es innegable que hay sectores y sectores, y que en el de la tecnología, y no es el único, todavía queda mucho por hacer.

Si sigo mirando la agenda de otros grandes eventos que se celebran en España y no puedo dejar de pensar en Digital Enterprise Show (DES), que desde su nacimiento apostó por la transformación digital, la diversidad y por la sostenibilidad como elementos fundamentales de su área congresual.

Como nos dice la Comisión Europea, esto va de construir puentes, de construir alianzas con ONG, instituciones gubernamentales, otras empresas y la sociedad civil para trabajar juntos en aras de promover la diversidad. Lógicamente, esto implica involucrarse de verdad, asumiendo que los eventos son un magnífico trampolín para desarrollar nuevas iniciativas, para encontrar inspiración y, después, ejecutando en el día a día.

Y ya que os hablo de liderazgo femenino, no puedo dejar pasar la oportunidad para mencionar algunas de las ponencias y debates más interesantes que podremos disfrutar en Málaga durante la celebración del DES. Teniendo cientos de ponentes es imposible que las mencione a todas, pero hay algunas que personalmente me parecen muy inspiradoras por todo lo que están haciendo y aportando para crear una sociedad más diversa y más justa.

Empezaré por Lisa Mae Brunson, fundadora y visionaria en Wonder Women Tech (WWT), un ecosistema global dedicado a crear un nuevo paradigma en un mundo lleno de puertas cerradas, discriminación, racismo sistémico, exclusión y falta de acceso a oportunidades e iniciativas reales de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) que verdaderamente impactan a las mujeres, BIPOC (acrónimo del inglés black, indigenous y people of color) y comunidades desatendidas.

En WWT se apalancan conferencias y otros eventos para educar y equipar a organizaciones e individuos con conocimientos y herramientas para crear espacios verdaderamente inclusivos y equitativos.

Otra ponente interesante es Giulia Rossi, EMEA Digital Innovation leader de Amazon Web Services. La innovación es clave para lograr los objetivos de sostenibilidad: desafíos como la descarbonización de las operaciones o la conservación del agua se abordan a través de tecnologías que impulsan la transformación sostenible.

Giulia nos va a contar cómo implementar soluciones que apoyan la sostenibilidad de cualquier organización aprovechando tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático (ML), el internet de las cosas (IoT) o el análisis de datos.

Sigo revisando la agenda y encuentro a Cristina Dolan, del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Una ingeniera, escritora y emprendedora, enfocada en construir y hacer crecer negocios utilizando datos, blockchain, ciberseguridad, IA, IoT, telemática y arquitecturas de nube serverless para transformar digitalmente el mundo fintech, insurtech y el de la movilidad. Es cofundadora de Additum, una "atención médica basada en el valor", que utiliza tokens de recompensa para mejorar los resultados de los pacientes.

Vamos con Mireia Vidal, responsable de talento de Netflix. Es muy importante no sólo por su amplia experiencia en el mundo de los Recursos Humanos y porque ha vivido en primera persona la evolución y transformación de los mismos; sino porque las fórmulas de trabajo actuales pueden ser un gran aliado de la diversidad en todo tipo de organizaciones.

No obstante, el ponente estrella de esta edición de DES2022 es un hombre: Barack Obama, el presidente 44 de EE.UU. Un gran ponente que no se va a esconder y que va a hablar de los temas más actuales y fundamentales para que la transición dual –verde y digital– llegue a buen puerto cuanto antes en una interesante conversación con una mujer, Silvia Avilés, de Nebext, que se está convirtiendo en otro referente nacional e internacional.

A ver si el año que viene rizan el rizo y consiguen traer a Michelle Obama….

Y sí, yo también estaré por Málaga participando activamente y aportando mi granito de arena para conseguir una sociedad más justa, más inclusiva, más participativa y más rica.

*** María José Talavera es directora general de VMware Iberia.

