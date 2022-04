El día 22 de abril celebramos el Día de la Tierra. Igual que una flor no hace que sea primavera, un día al año no soluciona los problemas a los que se enfrenta nuestro planeta. En realidad no se trata de un día, sino de un movimiento que busca sensibilizarnos a todos.

El Día de la Tierra es un evento anual para demostrar el apoyo a la protección del medio ambiente. Celebrado por primera vez el 22 de abril de 1970, actualmente incluye una amplia gama de eventos coordinados globalmente por EARTHDAY.ORG™, los cuales se estima que llegan a mil millones de personas en más de 193 países.

El tema oficial para 2022 es Invierte en nuestro planeta. Esta ONG nos recuerda que este es el momento de cambiarlo todo: el clima de negocios, el clima político y de ver cómo tomamos medidas sobre el clima. Ahora es el momento del coraje imparable para preservar y proteger nuestra salud, nuestras familias y nuestros medios de subsistencia. Subrayan que debemos actuar audazmente, innovar ampliamente e implementar equitativamente todos juntos; y que una alianza por el planeta es esencial.

Como dice Kathleen Rogers, presidenta de EARTHDAY.ORG™, "necesitamos construir una ciudadanía global fluida en el concepto de cambio climático e inspirada en la educación ambiental para actuar en defensa del planeta". Por su parte, para alentar e inspirar a los líderes locales a involucrar a sus comunidades en el activismo ambiental han lanzado varios conjuntos de herramientas para abordar varios de los problemas más apremiantes del mundo.

Entre ellos contamos con temas tan interesantes como la necesidad de limpiar la naturaleza, actuar sobre la contaminación generada por el plástico, la alfabetización climática, cómo cuidar nuestra ropa o la conservación de las abejas, por citar algunos ejemplos.

Si bien se les considera el movimiento ambiental más grande del mundo, hay más jugadores que también trabajan en la misma dirección, desde Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hasta eventos totalmente enfocados en esta temática como los organizados por la Earth Day Initiative u otros que lo cubren como parte de foros económicos de referencia, como el organizado por esta casa Wake Up Spain!; sin olvidar cientos de iniciativas organizadas por empresas privadas.

La Earth Day Initiative este año está organizando un evento híbrido en Nueva York y nos recuerda la importancia de mostrarse para la acción climática y para la justicia ambiental a través de su llamada a la acción con docenas de grupos ambientalistas y con referentes dispares como Alexandria Villaseñor o la expresidenta de Irlanda, Mary Robinson, por citar dos. Por otra parte, entiendo que todos estamos familiarizados con los ODS’s, pero a modo de recordatorio comentaré que el desarrollo sostenible es el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.

Y que, tal como nos indica Naciones Unidas, para alcanzarlo es fundamental armonizar tres elementos básicos: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente; ya que estos elementos están interrelacionados y son todos esenciales para el bienestar de las personas y las sociedades.

Por internet podemos encontrar muchos consejos para celebrar el Día de la Tierra, por mi parte solo quiero subrayar que si no invertimos en nuestro planeta que es nuestro hogar poco futuro tenemos. No os pido que besemos el suelo que pisamos, ni que nos fustiguemos por no ser perfectos, pero sí que demostremos con hechos que somos conscientes de la importancia de la justicia ambiental, de que el bienestar en el hogar y en el lugar de trabajo no debe hipotecar el futuro de nadie, de las posibilidades alrededor del uso de energías renovables o del reto mayúsculo que implica llevar una alimentación sostenible.

