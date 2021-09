Lo digital es tan disruptivo y tan transversal que preocupa en el statu quo de la geopolítica internacional. Los países tratan de mimetizar sus estrategias tradicionales para mantener sus influencias en el nuevo escenario. China intenta poner puertas al campo con su prohibición de las criptomonedas, el Reino Unido coloca su habitual sello de desmarque a la inteligencia artificial y Emiratos Árabes quiere cambiar de maná, del petróleo al blockchain. Leyendo lo mejor de la semana de D+I, salta la duda de si se podrán mantener esos roles en la era digital.

Esta semana el columnista Paco Bree y el subdirector de D+I, Alberto Iglesias, estuvieron en Dubai. El primero para consagrarse como reconocido gurú internacional de la innovación y el arte digital. El segundo para dar testimonio de la decidida apuesta estratégica de Emiratos Árabes. Paco Bree se ha convertido en el primer artista español en proyectar su obra en el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, de 828 metros de altura.

"Es una obra por encargo, comisionada, realizada a mano alzada con una tableta digital", explicaba Bree el martes durante la proyección, realizada con ocasión del lanzamiento de una plataforma de 'blockchain' de Zeniq. "Con esta obra compuesta por siete obras, se crea un universo que integra elementos importantes de Emiratos Árabes, concretamente las siete áreas de excelencia más destacadas de la visión del Centenario 2071 de los Emiratos Árabes Unidos".

Dubai vuelve a redibujar su futuro. Hace años que vienen posicionando su país para el día de después del fin de sus explotaciones petrolíferas. En un par de décadas el oro negro se les habrá acabado. Primero intentaron posicionarse como potencia turística, pero las temperaturas son una fuerza de la naturaleza tan tozuda como la del volcán Cumbre Vieja. Ahora buscan su hueco en lo digital. El blockchain, con la tokenización de bienes ha centrado su exhibición de esta semana.

Quieren comercializar bienes sin su posesión física. La capital árabe va a tokenizar hasta 80 clases de activos, desde edificios a jets. Para ir a una economía más descentralizada y transparente. Tienen dinero y necesidad. Hay mercado. Aunque en este proyecto el gobierno apuesta todas sus fichas a una startup próxima al régimen, Zeniq.

De China, ya lo habrán leído. "Las actividades relacionadas con criptomonedas son ilegales" dictaminó el viernes el banco central chino en un aviso en su página web. Proporcionar estos servicios a residentes chinos a través de Internet por parte de 'exchanges' situados en el extranjero también es una actividad ilegal. Las dictaduras económicas tienen esa cualidad. Se hace y punto. No hay discusión. El problema es que el campo virtual tiene infinidad de puertas.

Las democracias pagan la libertad con la complejidad. En la UE se ha abierto el debate de la revisión de decisiones de la Inteligencia Artificial por un ex miembro. Los británicos, fieles a su desmarque tradicional y al mercantilismo anglosajón, se salen de la vía tecnología humanista en la que estuvieron enmarcados en su etapa comunitaria.

Los británicos quieran cambiar el artículo 22 que se traspuso del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) europeo. Es el artículo que garantiza que una persona tiene derecho a solicitar la revisión de una decisión que ha tomado un algoritmo. Esto afectaría, por ejemplo, a los sistemas de IA que emplean los bancos para decidir si una persona puede tener acceso a un crédito o los departamentos de recursos humanos para valorar los candidatos a un proceso de selección. Los ingleses creen que si todo hay que revisarlo en persona, crearemos un sistema imposible de gestionar con la complejidad que viene.

Pero el problema va más allá de lo ideológico. "Si quitan el artículo 22 hacen un dique en el canal de la Mancha porque no puede haber un intercambio de datos con la Europa continental, ya que Gran Bretaña se coloca en un nivel inferior de protección de datos al no comulgar con todo el GDPR", explicaba esta semana a D+I Borja Adsuara, profesor y abogado experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital. Ya saben aquello de la flema britanica, el túnel del Canal permitió a Europa no quedar aislada de las Islas Británicas...

Ciudadanos y CIOs, reubicados

En España los debates de la semana han sido más mundanos. El martes conocíamos a través de D+I que en menos de tres meses tendremos en nuestro móvil la "Carpeta Ciudadana". El último producto de la factoría de Carme Artigas desea hacer la vida más fácil a personas y empresas en su relación con la Administración. Bienvenida sea la nueva experiencia de usuario si ayuda a combatir la mastodóntica burocracia. En la Carpeta Ciudadana podremos conocer los expedientes que tiene abiertos en los distintos organismos, sus asientos registrales entre administraciones o sus datos en poder de la administración.

La secretaria de Estado de Digitalización se ha puesto como objetivo usar la tecnología para que la administración no moleste ni estorbe, promueva y catalice los cambios e innove. Para cumplir la primera de esas metas, están analizando los diez principales trámites que realizan empresas y ciudadanos con la administración para eficientarlos al máximo.

Se reorienta la relación de ciudadanos con el Estado. Mientras los CIOs también buscan reubicarse dentro de las compañías. Todos son conscientes de que pasan de ser los incomprendidos y no siempre valorados, a estar en el centro de la estrategia de gestión. Los CIOs tendrán que empezar a pensar como CEOs, dijo con acierto César Romera, director de desarrollo de negocio de Kyndryl para el Sur de Europa, en la presentación de un estudio de IDC.

El informe apunta a que ya en el 80% de las ocasiones el CIO está siendo un "elemento clave de asesoramiento" no sólo al comité de dirección o al consejero delegado, sino para otras áreas de la organización. El director de IDC en España, José Antonio Cano, explicó que los CIO tienen como reto conectar mejor con el cliente; hacer un reskilling de las operaciones y construir un nuevo ecosistema para que no se interrumpa la cadena de suministro.

De los 'fantasy sports' al e-ladrillo

En el terreno más pegado a las empresas, la semana nos deja indicadores de tendencias. La consabida apuesta por Latam esta semana la protagonizaba Google. Otra palada de 15 millones de dólares para buscar talento en la mina latina de los emprendedores. Además de formación e itinerarios para el éxito, el Latino Founders Fund de Google otorgará a los mejores fundadores una inversión en efectivo de hasta 100.000 dólares en fondos no diluibles: capital crítico que ayuda a los fundadores a conservar el control de su negocio y evitar deudas. Eso sí es un apoyo de verdad.

Ya se sabe que los árabes tienen predilección por exhibir edificios, complejos y singularidades que son récords mundiales. Esta semana sin ir más lejos se han instalado la noria más grande. Y en el paralelismo digital, eso se traduce en los unicornios más prometedores. La dubaití Swvl se ha comprado la startup de movilidad Shotl nacida en Barcelona para expandirse por Europa y ser el primer unicornio de Oriente Medio que cotiza en el Nasdaq.

Con la pasión que le tienen al fútbol los árabes no tardarán en copar los fantasy sports. Así es como le denominaban el martes en D+I al dar a conocer que Sorare ha levantado 680 millones de dólares en la mayor ronda de financiación de 'fantasy sports'. Está liderada por SoftBank junto a otros inversores como Benchmark y Gerard Piqué. Prevé incorporar a las 20 ligas de fútbol principales. Es tendencia que los deportistas destinen parte de su fortuna a invertir en negocios tecnológicos.

Quizás puedan trasladar su ambición natural a la empresarial. Porque esta semana, otra voz incide en lo mismo: Jaime Jiménez, CEO de la británica Hastee, avisa de la principal carencia de las startups españolas: "Seguimos teniendo poca ambición". Él, que ha llegado a máximo ejecutivo de la compañía que había comprado su startup, pone el foco en nuestro recurrente muro de lava: la excesiva burocracia nos hace competir "en inferioridad".

En lo privado, hasta los sectores más duros avanzan rápido a lo digital. La tecnología va a permitir "industrializar la construcción." Analizando los premios y lo expuesto esta semana en la feria Rebuild 2021, se puede ver la estela.

Desde cerraduras digitales, que no requieren batería al generar su propia energía, al gemelo digital de un edificio conectado en tiempo real; las tejas solares fotovoltaicas o la plataforma que conecta a todos los participantes en el pedido y entrega de hormigón con tecnología Blockchain.

Si en algo han destacado internacionalmente las empresas españolas en los últimos años ha sido en la calidad, capacidad y competitividad de las empresas constructoras. De la misma forma que los países buscan mantener su posición e influencia en el nuevo tablero digital, los sectores líderes pueden seguir manteniendo la ventaja si avanzan rápido en las soluciones digitales.

El Gobierno debería priorizar la conexión digital con los sectores líderes y que traccionan del resto de miles de pymes. En cualquier feria que patrocinen o impulsen deberían condicionar sus ayudas a que destinen espacios y apuestas por lo digital... ¿Y por qué no?

** Rafa Navarro es editor de D+I y CEO de Inndux.