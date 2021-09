Vivimos tiempos de grandes cambios y de grandes retos. Tiempos y retos que tenemos que gestionar con sumo cuidado, si la digitalización estaba cambiando nuestro entorno personal y laboral a un ritmo muy rápido, la crisis provocada por el covid-19 ha acelerado este cambio, convirtiendo lo necesario en urgente.

Los retos bien gestionados se convierten en grandes oportunidades. En España estamos en ese momento, que se produce muy pocas veces a lo largo de la vida, en el que podemos, con nuestro esfuerzo y talento, mejorar nuestra sociedad y nuestra economía.

Aunque contemos con las importantes ayudas de los fondos europeos, no podemos, ni debemos olvidar que son eso, una ayuda para salir de la crisis y construir infraestructuras que nos sirvan para adaptarnos a una nueva realidad más digital, más sostenible e inclusiva. Pero tenemos que ser conscientes de que los Fondos no garantizan el éxito, es necesario, pero no suficiente. La clave es cómo vamos a gestionarlos y cómo lo vamos a hacer para convertir esos fondos en realidades tangibles, que mejoren la calidad de vida de nuestros ciudadanos y la competitividad del país.

Con este objetivo, la industria digital se ha reencontrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander durante tres días, para debatir cómo llevar a cabo la transformación digital y sostenible que el país necesita. Todos los actores involucrados: empresas, administraciones, universidades e instituciones, han debatido abiertamente y con un espíritu de colaboración.

Nunca, en los más de 20 años que llevo acudiendo a este 'Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones', he vivido un ambiente tan positivo y colaborativo como este año, es verdad que estamos preocupados, debido a que no es una tarea fácil, pero sobre todo estamos ocupados.

Por primera en mucho tiempo tenemos unos planes de digitalización ambiciosos, soportados por unos fondos europeos que nos pueden ayudar a dar ese salto que tanto necesitamos, es cierto que los procesos administrativos son los que son, y a pesar de las mejoras introducidas siguen siendo laboriosos, pero con una efectiva colaboración público- privada estoy convencido que lo conseguiremos.

Durante los tres días que ha durado el 35º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por Ametic, 114 ponentes, representantes de las empresas y la Administración pública, han debatido sobre la recuperación de la economía, la industria y la sociedad a través del impulso de la digitalización de todos los sectores estratégicos para el país, como el turismo, la salud, la cadena agroalimentaria o la movilidad sostenible. Hemos hablado de lo que necesitamos para mejorar nuestro liderazgo en inteligencia artificial o las soluciones en la nube, sin olvidarnos de la ciberseguridad y de la necesidad de desarrollar el talento digital de todos los ciudadanos, eliminando las brechas existentes.

Por último, pero no menos importante, hemos debatido también sobre reinvención, sobre el futuro de la industria y la necesidad de no depender de otros países en sectores clave para la economía, como el problema de la escasez de semiconductores y su efecto en la fabricación de automóviles. Sin olvidarnos de las tecnologías emergentes, como las tecnologías cuánticas.

Debido a esto, este año el título del encuentro no podía ser más oportuno, 'Reencuentro, recuperación y reinvención', porque la situación actual requiere del trabajo en equipo para poder recuperarnos y reinventarnos, con todos y para todos: empresas, administraciones públicas e instituciones. Es nuestra responsabilidad y si lo hacemos bien, será nuestro legado para las próximas generaciones.

