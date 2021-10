Migrar a la nube sólo es el comienzo: así es el camino que SAP traza para llegar a la empresa inteligente

¿Cómo definir a una 'empresa inteligente'? Este concepto, tan amplio como abstracto, puede hacer referencia a muchísimos capilares distintos dentro de una organización: talento, la apuesta por la innovación, la búsqueda de la eficiencia máxima en sus procesos, la capacidad de tejer una nutrida red de partners y clientes fieles... Muchas patas para una misma mesa en la que el eje vertebrador, el que proporciona equilibrio a toda la ecuación, es la tecnología.

Y no hablamos de la simple adopción de nuevas herramientas digitales, que ya son muchas. Ni tampoco de llevar a la nube parte de las aplicaciones corporativas en esa carrera por reducir costes o dotarse de agilidad y escalabilidad. Afrontar la transformación digital, por el contrario, implica un replanteamiento completo de muchos principios corporativos, con la tecnología como mero instrumento al servicio de los objetivos de negocio.

Así lo han entendido desde SAP que, desde que se situara Christian Klein al frente de la multinacional y con el lanzamiento de RISE with SAP, ha ido replanteando sus productos y servicios para que se alineen con las verdaderas necesidades de las empresas en su modernización tecnológica.

O, dicho de otro modo: no quedarse anquilosada en el pasado pero tampoco forzar a los clientes a dar saltos al vacío hacia entornos -como pueda ser la nube- en los que no se sienten cómodos del todo. Dibujar, en esencia, un camino progresivo, a medida de cada compañía, en el que la nube no es el objetivo tampoco, sino un mero instrumento para conseguir cambiar la forma de trabajar de las organizaciones.

"Con RISE with SAP queremos trazar un camino para llegar a la empresa inteligente, con procesos de negocio totalmente integrados, digitales, y agiles, y donde los datos sean la fuente de esa inteligencia", explica Jorge Pérez, director de SAP S/4HANA Cloud en España. "Migrar un landscape on premise a una infraestructura cloud no transforma ningún proceso ni ningún negocio. Es imprescindible ir más allá. Nuestro objetivo es entregar a nuestros clientes transformación digital en modo servicio con una estrategia cloud clara, y con S/4HANA como pilar base. Al ritmo que cada empresa necesite y con las opciones más simples y ventajosas para sus negocios".

Pensar cada paso del camino a la nube

Y es que, cuando se trata de aplicaciones críticas de negocio como un ERP, los cambios han de ser meditados y calculados al milímetro. Como dice el refrán, "las prisas son malas consejeras" y más cuando en juego está el modelo de empresa que se está configurando para los próximos años.

"Al final la nube es una oportunidad para repensar muchos procesos. En ese sentido, SAP S/4HANA [la última versión del ERP de esta casa, que combina las capacidades transaccionales y analíticas a la vez] está pensado para acercarnos progresivamente a un paradigma de nube pública, pero no podemos obviar que tenemos una gran base instalada que parte de puntos de partida muy diferentes, y donde será necesario contemplar escenarios híbridos y ritmos distintos a la hora de alcanzar este nuevo paradigma", reconoce Pérez.

De los costes al verdadero valor de la empresa inteligente

De hecho, RISE with SAP escapa al concepto de cualquier consultoría clásica o de un integrador al uso al cubrir justo este problema: ir llevando a las empresas hacia la nube, a la velocidad que a cada una les demande su negocio, rompiendo miedos y temores en el viaje, con una estrategia de transformación claramente definida.

Así, este programa de SAP empieza 'atacando' a lo más inmediato: el ahorro de costes y la simplificación de la complejidad técnica. En un segundo paso se convence a las empresas de las bondades en términos de seguridad y cumplimiento normativo, antes de llegar a un tercer escalón en que los CIO comprenden en profundidad el poder transformador que supone contar con un ERP de última generación en la nube a la hora de gestionar, actualizar y administrar el sistema, pero sobre todo de dar un camino tangible de transformación a sus usuarios de negocio.

"Y es tras estas fases cuando llegamos a lo importante: la empresa inteligente", afirma Jorge Pérez. Es en este momento cuando el valor de los datos, el conocimiento profundo de cada vertical y el valor de las Business Networks de SAP (que permiten interconectar empresas de una misma cadena de valor entre sí, rompiendo cuellos de botella y permitiendo una comprensión mucho más profunda de las mejores prácticas y nuevos modelos de negocio digitales) entran en juego.

También es el paso, final, en el que las empresas con ERP más tradicionales se unen a los beneficios completos de las nuevas aproximaciones. Esto es, de aquellos clientes que contratan por primera vez un sistema de planificación de recursos empresariales en la nube.

"Con SAP S/4HANA lo que obtenemos son procesos estándar pero con parametrizaciones muy a medida que ningún rival puede igualar y que nosotros hemos obtenido gracias al profundo conocimiento de todas las líneas de negocio y de 25 verticales distintos", concluye el directivo de SAP, con una alusión a su característica Business Technology Platform. "Con ello, las empresas pueden adaptar aún más sus aplicaciones y añadir nuevas funcionalidades sin alterar el corazón de la nube pública estándar".

