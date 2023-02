Transfiere: una "reunión de amigos" donde se construyen relaciones sólidas para añadir innovación a las empresas

El murmullo no cesa. Es constante. Los casi 19.000 metros cuadrados que ocupa Transfiere en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) se han convertido esta semana, del 15 al 17 de febrero, en el punto de encuentro para todos los actores que tienen algo que hacer, y mucho que decir, en materia de innovación en España.

Este foro, que conecta la ciencia con el mundo empresarial, ha congregado en su duodécima edición a grandes compañías, pymes, startups, centros tecnológicos, parques científicos, universidades y entidades públicas para que conecten entre sí y transformen el conocimiento en valor añadido para las empresas, mejoren su competitividad y busquen nuevas vías de negocio.

En definitiva, que ese conocimiento se convierta en riqueza a través de la colaboración –palabra muy repetida durante el acto de presentación–. Por eso, en Transfiere no hay pasillos que marquen un único camino, la disposición de los stands es circular.

"Todos nos conocemos"

Nadie camina sin rumbo, la mayoría sabe a dónde va porque, como confiesan algunos de los asistentes a esta periodista, “es una reunión de amigos, todos nos conocemos, y este es el momento del año en el que nos encontramos para seguir colaborando”. Quizá por eso se identifica fácilmente a los novatos, los que se estrenan este año, casi todos ellos con la vista alzada, buscando ‘nuevas amistades’ que les inviten a formar parte de su círculo.

“Las relaciones que surgen en este foro son las que nos ayudan a tender puentes que derivan en grandes acuerdos y proyectos que impactan de forma positiva en la sociedad”, aseguró la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Teresa Riesgo, durante de inauguración.

Un acto en el que Felipe Romera, presidente del comité organizador de Transfiere, quiso recordar cuál fue su declaración de intenciones cuando, en 2012, se puso en marcha la primera edición de este encuentro: “En aquel momento dije, en lo que me pareció un atrevimiento, que quien no estuviera en este foro no estaría en el ecosistema de innovación y lo estamos cumpliendo”.

“Lo que necesitamos ahora es un mayor impulso empresarial y definir la hoja de ruta de la innovación con políticas adecuadas”, ha reclamado.

Prototipos e innovación nórdica

En el centro de esa disposición circular, se ha ubicado el Research Center, donde los asistentes han podido ver 40 prototipos de grupos de investigación, centros tecnológicos y empresas públicas. Entre ellas, AI Funded, Onversed, Collabwith o Thingtrack, junto a instituciones como la Universidad de Málaga, lMDEA Energía o el CSIC que trabajan en soluciones en ámbitos de la economía circular, la salud, la gestión municipal o la logística.

Entre ellos, un vehículo terrestre no tripulado en el que se ha reemplazado el sistema de almacenamiento de con baterías LiFePo, por otro híbrido basado en pila de combustible; un sistema que facilita el seguimiento de mercancías mediante códigos y visión por computador en entornos industriales; o máquinas que implantan la economía circular en el tratamiento de los residuos plásticos.

Uno de los prototipos expuestos en Transfiere 2023.

En el siguiente anillo, y muy cerca de la entrada, Finlandia y Suecia, los países invitados en esta edición, reciben a quien quiera saber más sobre la innovación nórdica con ejemplos de 16 empresas y cómo se han convertido en referente y líderes en este campo.

Las claves nos las da el embajador de Suecia en España, Teppo Tauriainen: “Un elevado gasto en I+D, principalmente del sector privado, estabilidad política, un sistema educativo orientado a dar valor a la investigación y la innovación, y curiosidad por abrir nuevas fronteras”.

Una estrategia similar a la de Finlandia, cuya Subsecretaria de Estado de Comercio Internacional de Finlandia, Nina Vaskunlahti, ha afirmado la apuesta de su país por “una gran inversión en educación y la adquisición de habilidades ligadas al desarrollo científico tecnológico para crear un ecosistema propicio para la generación de ideas”.

La espiral de la composición circular de este foro se abría para acoger los espacios Science Room, Innovation Room y Andalucía Knowledge, donde 420 expertos nacionales e internacionales han debatido en más de 80 paneles sobre temáticas como el desarrollo del hidrógeno verde, los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE) y el papel de la Administración como impulsora de la innovación.

Área de 'networking' en Transfiere 2023.

Innovación en empresas emergentes

La creación de empresas de base tecnológica también ha centrado parte de las actividades celebradas a lo largo de los tres días de duración de Transfiere, así como el apoyo que organismos, como los centros tecnológicos, ofrecen a aquellas empresas que quieren innovar, pero no disponen de los recursos para hacerlo. De hecho, según afirmó el director ejecutivo de la Federación Española de Centros Tecnológicos (Fedit): “Cuando hay contratación de empresas en proyectos de I+D+I, el 50% lo hacen con centros tecnológicos”.

Como novedad de este año, entre los espacios de debate y reflexión estaba Ágora, un espacio donde, entre otras actividades, se celebró el Demo Day del programa APTENISA, una iniciativa coordinada por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) y cofinanciada por Enisa, en la que se han seleccionado 32 proyectos que expusieron sus ideas en busca de financiación para seguir creciendo.

Transfiere 2023 ha recibido este año a más de 70 startups y spinoffs que han tenido la oportunidad de reunirse con inversores y encontrarse con fondos de inversión internacionales en los encuentros Meet & Greet.

Además de las empresas que forman parte programa APTENISA, doce startups europeas (2EyesVision, BLOOCK, SEDDI, Fych Technologies, Gate2Brain, Genbioma Aplicaciones SL, Laminar Pharmaceuticals, PurEmissions, SpinDrive y Video-MOS) pudieron mostrar sus proyectos en la III Open Call for Deep Tech Startups, patrocinada por CaixaBank Dayone.

El Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación ha cerrado este año sus puertas. El año que viene volverá en una nueva edición, donde todos los que están impulsando la innovación en España podrán tender más puentes para ese 1% del PIB que se dedica a I+D+I aumente y, de paso, seguir haciendo amigos.

