Esta realidad virtual ayuda a los niños a reducir la ansiedad ante las terapias oncológicas y operaciones quirúrgicas

La tecnología y la investigación científico-médica no tendrían razón de ser si no situaran en el centro del relato a las personas. Cuando, además, ese protagonista es un niño que necesita de una terapia o tratamiento médico para gozar de una buena salud, estos avances alcanzan lo que podríamos llamar la cuadratura del círculo.

La startup Nixi for Children ha puesto su tecnología al servicio de la humanización de los tratamientos médicos y, gracias a su propuesta disruptora de realidad virtual, una veintena de hospitales de España, Chile y EEUU ya ayudan a los más pequeños a prepararse psicológicamente y reducir la ansiedad previa que conlleva la entrada en un quirófano o un tratamiento de radioterapia ante enfermedades oncológicas.

La startup, que ha entrado en la primera edición del programa de aceleración Cellnex Bridge organizada por Aticcolab, afronta un 2023 con grandes perspectivas de crecimiento, sobre todo en el mercado norteamericano, donde aspira a expandirse durante este ejercicicio.

Los primeros pasos de esta startup se remontan a 2018 cuando su fundador, Tomàs Lóbez -con una formación especializa en diseño gráfico-, unió dos de sus pasiones: el emprendimiento y la labor de voluntario en hospitales.

Precisamente, fue durante una experiencia personal con un amigo que requirió hospitalización cuando la realidad virtual se cruzó en su camino y prendió en su cabeza la idea de que esta tecnología tenía que prestar alguna utilidad a los pacientes para reforzar el apoyo psicológico que no todos los centros sanitarios pueden brindar.

Una niña utiliza las gafas de realidad virtual de la startup Nixi for Children.

"En la mayoría de hospitales no se cuenta con equipos de psicólogos suficientes para garantizar el acompañamiento a los menores. En ocasiones, los anestesiólogos ejercen este papel, que no es el suyo estrictamente, pero hay que entender que el miedo a lo desconocido afecta a un niño en estas circustancias. Además, en muchísimas operaciones y terapias, los padres no pueden acompañar a sus hijos", relata a D+I Tomàs Lóbez.

Su propuesta disruptora consta de una plataforma y un kit físico que los hospitales entregan a los niños. "Ahí pueden encontrar unas gafas de realidad virtual y otros materiales como cuadernos didácticos para ir entendiendo qué supone una intervención quirúrgica, cómo es un hospital por dentro...", añade el CEO.

Nixi, el 'amigo' de los niños

Además, el menor no está solo en este proceso previo de aproximación a la operación o terapia oncológica que se le vaya a aplicar. Nixi, un muñeco animado que se asemeja a los que cualquier niño puede ver en la televisión o internet, es quien dirige el relato de forma que el menor empatiza mejor con el mensaje que se le pretende trasladar.

"Nixi le va mostrando a través de las gafas de realidad virtual y nuestra plataforma el hospital, el quirófano, el personal... Y esas imágenes sí son reales. Es, como si un amigo cercano al niño le fuera contando todo. Además, complementamos esta experiencia inmersiva con un libro de actividades que ayudan a las familias a explicarle al meno todo el proceso".

Nixi le va mostrando al niño a través de las gafas de realidad virtual el quirófano y el hospital, y esas imágenes sí que son reales Tomàs Lóbez, CEO de Nixi for Children

Por otra parte, la plataforma de Nixi for Children también piensa en los padres y les ofrece consejos sobre cómo comportarse con el menor para contribuir a reducir su ansiedad.

"Al niño nunca hay que mentirle. Si se enfrentan a circunstancias difíciles, hay que explicárselas, con un lenguaje y relato adaptado a su edad, pero nunca decirles lo que no es", indica el fundador.

Equipo humano de la startup Nixi for Children.

Su plataforma ha sido validada en el Hospital Germans Tria y constató que los niños que utilizaron la tecnología de la startup reducieron su ansiedad antes de la entrada en el quirófano o de someterse a un proceso de radioterapia oncológica.

De hecho, Tomàs Lòbez reconce con orgullo que, en algunas ocasiones, su propuesta ha ido mucho más lejos de lo ellos hubieran pensado en un primer momento.

"En una ocasión, un niño se llevó al colegio el kit de Nixi for Children para explicarles a los compañeros y el profesor la intervención a la que se iba a someter. Nos sorprendió mucho y nos alegró que nuestra tecnología haya servido a este menor de esta forma".

Desde 2019, año en que la startup echó a andar, su campo de acción ha crecido notablemente y de preparar a los menores para la entrada en un quirófano han ido añadiendo nuevos escenarios, entre ellos, la radioterapia oncológica, la atención a pacientes de hemofilia y los ingresos en UCI.

Nuevos tratamientos contemplados

"De la mano de la Fundación de Ricky Rubio, ahora ayudamos a los niños que han de someterse a radioterapia a prepararlos psicológicamente y a reducir su ansiedad", afirma Lóbez.

También hacen lo propio con los niños que tienen hemofilia. Junto a la Federación Española de Hemofilia (Fedhemo) les dan un respaldo emocional a los menores cuando han de asumir pincharse ellos mismos cada día.

La realidad virtual de Nixi for Children ayuda a los niños a entender qué les pasa y cómo serán las operaciones y terapias a las que se someterán.

"Entre los 4 y 8 años se produce un hito importante en estos pacientes. Hasta ese momento son los padres los que pinchan a los niños cada día. El momento en que han de asumir esa responsabilidad de por vida es complicado en ocasiones. Y ahí, Nixi les ayuda a afrontarlo con total normalidad", indica el emprendedor.

Por último, la entrada en una UCI conlleva un impacto también para los más pequeños. Sin embargo, hay intervenciones quirúrgicas que, ya desde un prinicipio, requieren el ingreso en estas unidades especiales.

Nixi for Children colabora con la Fundación de Ricky Rubio que ayuda a niños con cáncer y con la Federación Española de Hemofilia (Fedhemo)

"A través de nuestra realidad virtual el niño puede ver qué es una UCI, sabe que no pueden entrar todo el tiempo sus padres, reconocen que los pitidos de las máquinas son normales... Es una forma de aproximarles este espacio ajeno a ello con el que van a tener que convivir un tiempo".

Su foco está puesto en los hospitales, para que cada vez más centros ofrezcan el kit de la startup, aunque también han comenzado a comercializarlo a través de su página web. "Hemos incorporado un ecommerce porque había padres que nos contactaban porque iban a operar a sus hijos y el hospital no tenía esta tecnología", dice el CEO.

Para poder llevar a cabo los retos de futuro, Nixi for Children cuenta con un equipo compuesto por seis personas y, en el proyecto disruptor, ha sido clave el papel como mentor del doctor Juanjo Torrent.

